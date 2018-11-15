Путин ответил Западу на критику донбасских выборов

Ничего не происходит. Все ждут какого-то исполнения минских договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, это предпочитает никто не замечать

Президент России Владимир Путин, комментируя критику со стороны западных стран прошедших выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса, заявил, что перед тем как осуждать выборы, надо было в первую очередь осудить убийства в этих республиках.Выступая на пресс-конференции по итогам визита в Сингапур, Путин в частности заявил, что в последнее время Россия часто слышит со стороны западных стран осуждение прошедших в Донбассе выборов, но ни разу не услышала от тех же стран осуждения убийств, которые происходят на территории непризнанных республик. Сначала осудите политически мотивированные убийства в Донбассе, добавил он, потом только осуждайте выборы.Кроме этого российский президент подчеркнул, что политика действующей киевской власти не позволяет рассчитывать на мирное урегулирование конфликта на Донбассе, так как на Украине до сих пор не проявляют желания выполнять минские соглашения.- заявил ПутинРанее выборы в Донбассе осудили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, не признал выборы и осудил их Госдеп США. Киев заранее заявил, что не признает итогов выборов и созвал внеочередную встречу контактной группы по Донбассу в связи с "фейковыми выборами". В Москве заявили, что прошедшие выборы никаким образом не нарушают минских договоренностей.