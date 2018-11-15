Источник рассказал о нехватке буксиров для подлодок СФ
Экипажи подводных лодок Северного флота, базирующихся в заливе (губе) Западная Лица, периодически сталкиваются с проблемой нехватки буксиров, сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на флотские источники.
По словам собеседника, в случае необходимости экстренного выхода подлодки из базы, нет уверенности в том, что буксир сможет своевременно его обеспечить, поскольку вспомогательные суда постоянно базируются в Полярном и Мурманске.
По его словам, буксиры заказываются заранее, но им требуется время, чтобы дойти до Западной Лицы. Находиться же постоянно в узком заливе они не могут.
Другой источник – бывший командир АПЛ – отметил, что проблема нехватки буксиров не новая. По его мнению, она связана с недостатками недельного планирования в штабе СФ: довольно часто выходы планируются без учета погоды и загруженности вспомогательных судов. Из-за этого они периодически опаздывают.
Но есть и другая причина – текучесть кадров из-за низкой зарплаты членов экипажей и капитанов. Так, по словам собеседника, шкипер рейдового буксира в месяц получает около 50 тыс. рублей. Это обстоятельство приводит к снижению профессионального уровня капитанов, добавил он.
Издание уточняет, что буксиры Северного флота несут службу в составе 566 и 567 отрядов судов обеспечения. Базируются они соответственно в Мурманске и Полярном. В базе Западная Лица размещены боевые единицы 11-й и 18-й дивизий подводных лодок Северного флота.
По словам собеседника, в случае необходимости экстренного выхода подлодки из базы, нет уверенности в том, что буксир сможет своевременно его обеспечить, поскольку вспомогательные суда постоянно базируются в Полярном и Мурманске.
По его словам, буксиры заказываются заранее, но им требуется время, чтобы дойти до Западной Лицы. Находиться же постоянно в узком заливе они не могут.
Другой источник – бывший командир АПЛ – отметил, что проблема нехватки буксиров не новая. По его мнению, она связана с недостатками недельного планирования в штабе СФ: довольно часто выходы планируются без учета погоды и загруженности вспомогательных судов. Из-за этого они периодически опаздывают.
Но есть и другая причина – текучесть кадров из-за низкой зарплаты членов экипажей и капитанов. Так, по словам собеседника, шкипер рейдового буксира в месяц получает около 50 тыс. рублей. Это обстоятельство приводит к снижению профессионального уровня капитанов, добавил он.
Издание уточняет, что буксиры Северного флота несут службу в составе 566 и 567 отрядов судов обеспечения. Базируются они соответственно в Мурманске и Полярном. В базе Западная Лица размещены боевые единицы 11-й и 18-й дивизий подводных лодок Северного флота.
- Использованы фотографии:
- Центр судоремонта "Звездочка"
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