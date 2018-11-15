МО РФ: АПЛ "Казань" и "Князь Владимир" заканчивают испытания

Новейшие российские подлодки - стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" проекта 955А и многоцелевая атомная подлодка "Казань" проекта 885М завершают испытания, сообщил представитель Северного флота РФ капитан первого ранга Вадим Серга.В честь 65-летия бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Северного флота, дислоцируемой в Северодвинске, капитан первого ранга заявил, что в последние годы в боевой состав ВМФ подводниками соединения были приняты новейшие атомные подводные лодки 4-го поколения - стратегические ракетные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" проекта "Борей" и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Северодвинск" проекта "Ясень". Кроме того завершают испытания подводный крейсер "Князь Владимир" и многоцелевая АПЛ "Казань".Ранее сообщалось, что атомные подлодки "Князь Владимир" проекта 995А (шифр "Борей-А") и "Казань" проекта 885М (шифр "Ясень-М) с учетом сдвинутых вправо сроков выполнения контрактов будут переданы флоту в 2019 году. Также планируется, что в 2019 году в состав ВМФ войдут две АПЛ - "Князь Олег" (проект "Борей"-А) и "Новосибирск" (проект "Ясень-М"). А еще через год военный флот России получит сразу два "Борея". Восьмой "Борей" и седьмой "Ясень" по плану поступят на флот в 2021 и 2023 годах соответственно. Но с учетом темпов строительства скорее всего эти сроки нужно сдвинуть вправо как минимум на год.При этом уточняется, что все субмарины двух проектов планируется распределить примерно поровну между Северным и Тихоокеанским флотами: На СФ поступят один базовый "Борей" и три усовершенствованных "Борей-А", на ТФ пойдут два "базовых "Борея" и два усовершенствованных "Борей-А". По "Ясеням" ситуация почти такая же, здесь подлодки распределились таким образом: СФ -один базовый "Ясень" и три усовершенствованных "Ясень-М", на ТФ - три усовершенствованных "Ясень-М".