В Ростовской области поднят бронекатер, повторивший подвиг «Варяга»
В ростовской области поисковики подняли со дна Дона бронекатер Азовской военной флотилии БК-201, затопленный в июле 1942 года, сообщает Российская газета.
Экипаж катера повторил подвиг моряков крейсера «Варяг», которые, оказавшись в безвыходном положении, не пожелали сдаваться в плен и затопили корабль.
Этот бронекатер и остатки других судов флотилии обнаружили члены поискового отряда «Щит-Дон» в 2015 году.
По словам руководителя отряда Сергея Стельмашова, катер занесло песком, однако о его назначении говорят орудийная башня, боевая рубка и турели для пулеметов. Рядом с ним с помощью гидролокатора были обнаружены корпуса катера-тральщика, самоходной баржи и фрагменты других судов.
Катер БК-201 (проект 1125) оказался с «сюрпризом»: все его трюмы были заполнены боеприпасами. Прибывшие водолазы ЮВО установили, что поднимать их на поверхность очень рискованно – снаряды проржавели и могли сдетонировать. Было принято решение подорвать их тактическим зарядом под водой. После взрыва корпус бронекатера остался лежать на прежнем месте, занесенный песком.
Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, судно затоплено очень грамотно, чтобы враг не смог его быстро поднять и использовать против советских войск. Причем, большая часть экипажа катера сумела спастись – забрав стрелковое оружие, моряки добрались до Сальска, организовав затем с помощью местных медиков эвакуацию раненых краснофлотцев.
По данным газеты, БК-201 вошел в состав Азовской флотилии осенью 1941 года. После оккупации Ростова часть катеров оказались запертыми на реке. Тогда краснофлотцы решили затопить суда, чтобы они не достались фашистам.
Экипаж катера повторил подвиг моряков крейсера «Варяг», которые, оказавшись в безвыходном положении, не пожелали сдаваться в плен и затопили корабль.
Этот бронекатер и остатки других судов флотилии обнаружили члены поискового отряда «Щит-Дон» в 2015 году.
По словам руководителя отряда Сергея Стельмашова, катер занесло песком, однако о его назначении говорят орудийная башня, боевая рубка и турели для пулеметов. Рядом с ним с помощью гидролокатора были обнаружены корпуса катера-тральщика, самоходной баржи и фрагменты других судов.
Катер БК-201 (проект 1125) оказался с «сюрпризом»: все его трюмы были заполнены боеприпасами. Прибывшие водолазы ЮВО установили, что поднимать их на поверхность очень рискованно – снаряды проржавели и могли сдетонировать. Было принято решение подорвать их тактическим зарядом под водой. После взрыва корпус бронекатера остался лежать на прежнем месте, занесенный песком.
Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, судно затоплено очень грамотно, чтобы враг не смог его быстро поднять и использовать против советских войск. Причем, большая часть экипажа катера сумела спастись – забрав стрелковое оружие, моряки добрались до Сальска, организовав затем с помощью местных медиков эвакуацию раненых краснофлотцев.
По данным газеты, БК-201 вошел в состав Азовской флотилии осенью 1941 года. После оккупации Ростова часть катеров оказались запертыми на реке. Тогда краснофлотцы решили затопить суда, чтобы они не достались фашистам.
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