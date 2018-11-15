Правоохранителей Сингапура удивил вопрос о проверке иностранных делегатов

Журналисты буквально забросали руководство правоохранительных органов Сингапура вопросами в связи с методами досмотра членов иностранных делегаций. Напомним, что в эфире федеральных каналов были показаны кадры того, как представители сингапурских служб безопасности проверяли помощника президента РФ Юрия Ушакова, тщательно исследуя его пиджак и брюки на предмет нахождения «опасных предметов и веществ». Так же поступали с другими делегатами.Затем было заявлено, что президент Владимир Путин («как все») был вынужден проходить через турникет. В отдельных СМИ было заявлено, что проходил он якобы через рамку металлоискателя, что в конечном итоге опроверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Для справки: Владимир Путин осуществляет трёхдневный визит в Сингапур, где проходят сразу несколько саммитов, включая саммит АСЕАН.Сингапурские правоохранители с неподдельным недоумением отреагировали на вопросы о проверке. Ответ один: таков закон.Согласно законам этой страны, с точки зрения безопасности нет абсолютно никакой разницы, идёт ли речь о рядовом гражданине или о представителе власти, в том числе иностранного государства. Это норма, которая, что называется, железобетонно вошла в практику работы правоохранителей Сингапура.В этом плане у азиатского Нью-Йорка, как часто называют Сингапур, можно поучиться. Когда перед законом действительно все равны: от разносчика воды до президента - это достойно уважения.Сингапурские законы суровы, но именно благодаря им и отношению к этим законам населения и государства, в стране, которая ещё несколько десятилетий назад представляла собой комариное захолустье, наведён порядок: и в экономике, и в политике, и в жизни общества.Для понимания – несколько сингапурских законов, а точнее – запретительных мер: бросил мусор на тротуар – штраф 2000 сингапурских долларов (почти 100 тысяч рублей!), вождение автомобиля в нетрезвом состоянии – штраф (за первый раз) до 5000 тысяч сингапурских долларов (245 тыс. рублей), кормить диких птиц – штраф 500 сингапурских долларов, полив цветов с оставшейся в блюдце или цветочном горшке водой – штраф 500 SGD (иначе разведутся комары).За всем следят десятки тысяч камер видеонаблюдения. Они повсюду. При этом в Сингапуре никому и в голову не приходит объявить это нарушением прав человека или ущемлением личной свободы.