Британское Минобороны заказало еще 17 истребителей F-35В Lightning II

Великобритания закупает еще 17 новейших истребителей F-35B, тем самым вдвое увеличивая количество самолетов этого типа, стоящих на вооружении британского флота на настоящий момент. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.Глава британского оборонного ведомства по этому поводу заявил, что Великобритания удваивает флот истребителей F-35, закупая 17 новых истребителей и таким образом доводя общее количество "самолетов-невидимок" пятого поколения до 35. При этом он добавил, что заказанные 17 самолетов поступят из США в течение 2020-2022 годов и станут дополнением к 16 уже базирующимся на базе ВВС Marham в Великобритании и в США F-35B. Заказ на еще два аналогичных самолета был размещен раньше. На данный момент F-35B, считающиеся самыми дорогими современными истребителями, проходят летные испытания на достраиваемом Британией авианосце Queen Elizabeth.Ранее сообщалось, что всего Великобритания планирует закупить 138 самолетов семейства Lockheed Martin F-35В Lightning II. До 2021 года правительство королевства потратит на истребители более £12 млрд.F-35B – многоцелевой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик 5 поколения с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, созданный с применением технологии "стелс". Самолет специально разрабатывался для нужд морской пехоты США и ВМС Британии.