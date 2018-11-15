СМИ: Полторак и Аваков делят "миллиарды Януковича"

На Украине началась борьба за так называемые средства спецконфиската - якобы изъятые со счетов бывшего президента Украины Виктора Януковича денежные средства. В борьбу вступили министр обороны Степан Полторак и министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает украинское издание "Экономическая правда".Как пишет газета, каждый из министров вынес на обсуждение правительства Украины свое видение варианта распределения конфискованных средств, якобы принадлежащих Януковичу. Глава военного ведомства Полторак желает направить четыре млрд. гривен на закупку и модернизацию вооружения и военной техники и еще один млрд гривен - на строительство военных объектов. Министр МВД Аваков предлагает выделить два млрд гривен на обеспечение жильем полицейских, а также выделить из этих денег 125 млн гривен на закупку пожарных машин, и еще 49 млн - на приобретение спецтехники для пограничников.На настоящий момент украинское правительство еще не приняло решение куда направить конфискованные деньги. По словам и.о. министра финансов Оксаны Макаровой, решение будет опубликовано уже с принятием итоговой версии бюджета страны.Ранее сообщалось, что украинское казначейство уже потратило значительную часть "миллиардов Януковича" на дотации предприятиям, которые принадлежат приближенным к Петру Порошенко олигархам.