Российский ВК-1 удивил американского аналитика своей долговечностью
Немного «сумасшедшей», но в то же время очень эффективной назвал американский аналитик Джозеф Тревитик российский комплекс ТМС-65У с двигателем ВК-1 для специальной обработки военной техники.
Поводом вспомнить необычную систему стал видеоролик, опубликованный Минобороны РФ к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
У российских военных имеется разное оборудование и индивидуальные устройства для очистки техники и персонала от химических и биологических загрязнений. Среди них особое место занимает комплекс на базе автомобиля «Урал» – ТМС-65У, использующий реактивный двигатель ВК-1, приводит слова Тревитика Российская газета.
ТМС-65У – своего рода автомойка на поле боя, отмечает он. Принцип ее действия прост: распыление обеззараживающей жидкости, подаваемой в сопло двигателя. Оператор может управлять струей. Поворачивая двигатель в разные стороны, он добивается более тщательной обработки техники.
По словам аналитика, процесс очистки проходит гораздо быстрее, чем, если бы этим занимались люди, вооруженные щетками и шлангами. Он добавил, что машина имеет приличный запас топлива для реактивного двигателя – около 1000 литров.
Помимо очистки ТМС-65У может выполнять и другую функцию – ставить дымовую завесу. В этом случае в резервуар вместо обеззараживающей жидкости может заливаться, например, мазут.
Без спецдобавок это «облако» не спрячет от инфракрасной оптики, зато от визуального наблюдения может скрыть несколько подразделений, поясняет он.
Тревитик напомнил, что в конце 1940 годов двигатели ВК-1 ставили на истребители МиГ-15. Потом ими оснащали самолеты МиГ-17 и Ил-28. После списания этой техники в СССР образовался избыток двигателей ВК-1, поэтому их стали использовать в составе нестандартных устройств, предназначенных для расчистки снега, тушения пожаров и пр.
И сегодня он не обнаружил никаких признаков того, что в ближайшее время Минобороны РФ собирается избавиться от ТМС-65У. Несомненно, эти комплексы играют важную роль в Вооруженных силах России, заключает Тревитик.
Поводом вспомнить необычную систему стал видеоролик, опубликованный Минобороны РФ к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
У российских военных имеется разное оборудование и индивидуальные устройства для очистки техники и персонала от химических и биологических загрязнений. Среди них особое место занимает комплекс на базе автомобиля «Урал» – ТМС-65У, использующий реактивный двигатель ВК-1, приводит слова Тревитика Российская газета.
ТМС-65У – своего рода автомойка на поле боя, отмечает он. Принцип ее действия прост: распыление обеззараживающей жидкости, подаваемой в сопло двигателя. Оператор может управлять струей. Поворачивая двигатель в разные стороны, он добивается более тщательной обработки техники.
По словам аналитика, процесс очистки проходит гораздо быстрее, чем, если бы этим занимались люди, вооруженные щетками и шлангами. Он добавил, что машина имеет приличный запас топлива для реактивного двигателя – около 1000 литров.
Помимо очистки ТМС-65У может выполнять и другую функцию – ставить дымовую завесу. В этом случае в резервуар вместо обеззараживающей жидкости может заливаться, например, мазут.
Без спецдобавок это «облако» не спрячет от инфракрасной оптики, зато от визуального наблюдения может скрыть несколько подразделений, поясняет он.
Тревитик напомнил, что в конце 1940 годов двигатели ВК-1 ставили на истребители МиГ-15. Потом ими оснащали самолеты МиГ-17 и Ил-28. После списания этой техники в СССР образовался избыток двигателей ВК-1, поэтому их стали использовать в составе нестандартных устройств, предназначенных для расчистки снега, тушения пожаров и пр.
И сегодня он не обнаружил никаких признаков того, что в ближайшее время Минобороны РФ собирается избавиться от ТМС-65У. Несомненно, эти комплексы играют важную роль в Вооруженных силах России, заключает Тревитик.
- Использованы фотографии:
- Vitaly V. Kuzmin/commons.wikimedia.org
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