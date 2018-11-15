Тело керченского убийцы до сих пор не захоронено
Глава Керченской администрации Сергей Бороздин ответил на вопрос журналистов по поводу захоронения устроившего массовое убийство в местном политехническом колледже Владислава Рослякова. Напомним, что, по версии следствия, Росляков осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, начинённого поражающими элементами, в столовой колледжа, и открыл огонь из дробовика по педагогам и сверстникам. Трагедия в Керчи произошла 17 октября. Погиб 21 человек. В этом числе и сам Росляков, покончивший с собой.
Сергей Бороздин заявил, что тело керченского убийцы до сих пор не захоронено, так как продолжаются следственные действия. Об этом сообщает информационная служба РИА Новости.
При этом Бороздин не смог ответить на вопрос о том, обращались ли за выдачей тела родственники Владислава Рослякова. В то же время глава местной администрации выступил с опровержением ранее появившихся в СМИ заявлений о том, что убийца будет похоронен на специальном секторе местного кладбища. По словам керченского чиновника, решение о месте захоронения будет принимать семья Рослякова.
Нужно напомнить, что студент 4-го курса Керченского политехнического колледжа воспитывался матерью, которая работала в онкологическом диспансере. Отец после развода с супругой воспитанием подростка практически не занимался. По словам Рослякова-старшего, мать В.Рослякова входила в секту «Свидетелей Иеговы» (запрещена в России).
Между тем, в Керчи многие весьма скептически относятся к самой идее захоронения убийцы на одном кладбище с жертвами его чудовищного преступления.
Сергей Бороздин заявил, что тело керченского убийцы до сих пор не захоронено, так как продолжаются следственные действия. Об этом сообщает информационная служба РИА Новости.
При этом Бороздин не смог ответить на вопрос о том, обращались ли за выдачей тела родственники Владислава Рослякова. В то же время глава местной администрации выступил с опровержением ранее появившихся в СМИ заявлений о том, что убийца будет похоронен на специальном секторе местного кладбища. По словам керченского чиновника, решение о месте захоронения будет принимать семья Рослякова.
Нужно напомнить, что студент 4-го курса Керченского политехнического колледжа воспитывался матерью, которая работала в онкологическом диспансере. Отец после развода с супругой воспитанием подростка практически не занимался. По словам Рослякова-старшего, мать В.Рослякова входила в секту «Свидетелей Иеговы» (запрещена в России).
Между тем, в Керчи многие весьма скептически относятся к самой идее захоронения убийцы на одном кладбище с жертвами его чудовищного преступления.
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