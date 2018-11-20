Новые средние танки. Экономия и возвращение к старым идеям
Разные страны мира продолжают работать над развитием бронетанковой техники, используя разные подходы к созданию перспективных проектов. Лидеры мирового танкостроения занимаются дальнейшим совершенствованием основных боевых танков, подразумевающим создание новых машин или модернизацию старых. Прочие страны не могут позволить себе столь дорогую технику, в результате чего формируется совершенно новая концепция. Она предусматривает строительство среднего по массе танка с максимально возможными для него характеристиками.
Следует отметить, что подобная концепция не является в полной мере новой. Первые проекты такого рода появились еще в семидесятых годах прошлого века. Однако в дальнейшем ситуация в области бронетанковой техники изменялась, и в итоге конструкторам пришлось вернуться к старым идеям, которые можно было бы воплотить с применением современных технологий и компонентов.
Новая старая концепция
На протяжении нескольких последних десятилетий армии и танкостроители проявляют большой интерес к т.н. основным боевым танкам (ОБТ). Техника этого класса сочетает в себе высокую подвижность, хорошую защищенность и выдающуюся огневую мощь. Тем не менее, современные ОБТ не лишены недостатков. Прежде всего, развитие техники и повышение характеристик привело к серьезному росту стоимости. В результате далеко не все армии мира, желающие обновить парк бронетехники, могут позволить себе покупку значительного числа основных танков.
Кроме того, в некоторых регионах закупка полноценных современных ОБТ не имеет смысла по объективным причинам. Вероятный противник страны-покупателя может иметь слабую армию с устаревшей техникой, и в таком случае новейшие танки будут попросту избыточны для решения своих задач. Куда более удачным инструментом ведения войны в такой ситуации мог бы стать танк, имеющий серьезные отличия от классического ОБТ.
В прошлые десятилетия дополнением либо альтернативой для ОБТ считался легкий танк, отличающийся менее мощной защитой и более слабым вооружением. Тем не менее, актуальные угрозы на поле боя к настоящему времени снизили ценность такой техники. Легкие танки прошлого, прежде всего, перестали соответствовать требованиям к защите, и этот факт был учтен при создании новых проектов.
К настоящему времени танкостроительные предприятия нескольких стран – как признанные лидеры отрасли, так и менее крупные производители – успели проработать и сформировать новую концепцию бронетанковой техники. Она еще не получила общепринятого названия, но чаще всего подобные машины именуют средними танками. При этом необходимо учитывать, что современный средний танк существенно отличается от одноименной машины, в прошлом уступившей свое место ОБТ.
Требования и возможности
Ключевой особенностью «нового» среднего танка является уменьшенная стоимость. Эта задача решается путем разумного упрощения комплектации и, как следствие, некоторого сокращения характеристик в сравнении с ОБТ. Подразумевается, что средний танк на поле боя может не встретиться с основным, а его противником станет иная техника. Как следствие, при его проектировании необходимо учитывать реальные угрозы на предполагаемом театре военных действий. Специфика современных локальных конфликтов дает возможность рационально сократить некоторые характеристики, что приводит к удешевлению машины.
Первым способом упрощения, облегчения и удешевления нового среднего танка является применение менее мощной брони. Основной угрозой для техники в нынешних конфликтах являются стрелковое оружие крупных калибров и малокалиберная артиллерия, а также противотанковые ракеты и гранаты. Таким образом, вместо мощной бронепреграды, свойственной лбам ОБТ, на среднем танке можно использовать облегченную защиту, способную выдержать попадание снарядов калибром до 30 мм. Современные противотанковые гранаты и ракеты способны поражать даже основные танки, и потому для защиты от них нужна не только броня. Средний танк следует оснастить динамической или активной защитой. В конфликтах последних десятилетий особое значение имели взрывные устройства, что требует оснастить бронемашину противоминной защитой.
На ряде ТВД средний танк не сможет встретиться с основным, поскольку ему предстоит бороться с легкой бронетехникой и устаревшими танками. Благодаря этому появляется возможность сэкономить на вооружении, отказавшись от наиболее мощных орудий. Калибр главного орудия можно сократить до 100-105 мм, что будет достаточно для поражения устаревших танков, не говоря уже о легкой технике. При этом сохраняется необходимость применения спаренного и «зенитного» пулеметов.
Система управления огнем может быть упрощена в соответствии с пожеланиями заказчика, но сильно экономить на ней не следует. При помощи всесуточных и всепогодных приборов наблюдения средний танк сможет раньше находить цели и атаковать их, сокращая риски успешного ответного удара. В ряде ситуаций даже упрощенный танк с современной СУО сможет реализовывать концепцию «охотник-убийца» и эффективно бороться с актуальными целями.
Современный средний танк должен иметь боевую массу не более 35-40 т и показывать высокие характеристики подвижности. При его проектировании желательно использовать уже существующие компоненты того или иного назначения, что ускорит и удешевит производство, а также упростит эксплуатацию.
Средний танк Marder Medium MBT от Rheinmetall. Фото Military-today.com
«Новый средний танк», отличаясь от другой бронетехники, способен решать различные боевые задачи. В первую очередь, он может осуществлять поддержку пехоты в условиях общевойскового боя или конфликта низкой интенсивности. При этом его можно использовать как в сухопутных, так и в воздушно-десантных войсках. Также средний танк может быть разведывательной машиной, способной постоять за себя. Фактически такая техника оказывается более гибким инструментом, чем современный ОБТ традиционного облика.
Представители класса
Первым представителем условного класса «новых» средних танков может считаться бронемашина TAM, разработанная в середине семидесятых годов немецкой промышленностью для армии Аргентины. Заказчик не мог приобрести дорогую машину, а кроме того, предъявлял жесткие требования по массе, связанные с ландшафтом и дорожной сетью страны. Поставленные конструкторские задачи были решены интересным образом. Компания Thyssen-Henschel, разрабатывавшая танк TAM, взяла за основу серийную боевую машину пехоты Marder. Ее внутренности серьезно переделали, а на крыше разместили башню с орудием калибра 105 мм.
Танк TAM имел боевую массу чуть более 30 т, был защищен от пуль, осколков и малокалиберных снарядов, но при этом нес сравнительно мощное орудие. 105-мм снаряды могли поражать все виды бронетехники, состоявшие на вооружении соседних стран. Впоследствии разрабатывались и реализовывались разные проекты модернизации танка. Танковое шасси, разработанное на основе БМП, оказалось весьма удачным. Позже на его базе создавались другие машины разного назначения.
В 2013 году компания Rheinmetall представила свое видение среднего танка под названием Marder Medium MBT. Эта машина тоже основывалась на шасси серийной БМП и по своему общему облику мало отличалась от танка TAM. В то же время, в ней использовались современные агрегаты и компоненты. Представленный образец, как утверждалось, выдерживал попадание снаряда калибром не менее 30 мм, а также нес 105-мм пушку с современной СУО. Боевая масса достигла 43 т – прежде всего, за счет установки дополнительного бронирования корпуса.
Насколько известно, средний танк Marder Medium MBT так и не пошел в серию, хотя смог привлечь внимание зарубежных специалистов. При этом можно считать, что именно эта машина дала толчок новому этапу развития бронетехники, наблюдаемому в настоящее время. Концепция облегченного и удешевленного танка заинтересовала военных разных стран и была реализована в новых проектах. Один из них в самое ближайшее время дойдет до серийного производства.
Согласно последним данным, уже в этом году министерство обороны Индонезии подпишет контракт на серийный выпуск средних танков MMWT Harimau, разработанных совместно с Турцией. В основе этой машины лежит переработанное шасси многоцелевой платформы Kaplan 30. На него устанавливается готовая башня CMI Cockerill 3105 с орудием калибра 105 мм. Танк защищен от малокалиберной артиллерии и способен уничтожать устаревшие танки. Масса, по разным оценкам, не превышает 30-35 т.
Заказчиком танка Harimau была Индонезия, и вскоре она планирует подписать первый договор на поставку серийных машин. Также стало известно, что интерес к этому танку проявляют некоторые другие страны Юго-Восточной Азии. Они тоже могут стать заказчиками такой техники. Если, конечно, индонезийская промышленность справится с ее выпуском.
Российский вариант
С появлением ОБТ легкие и средние танки потеряли свое значение, и потому в течение нескольких десятилетий в нашей стране им уделялось не слишком много внимания. Тем не менее, развитие одного из перспективных направлений в прошлом привело к появлению боевой бронированной машины, соответствующей современным требованиям к «новым» средним танкам. Это была самоходная противотанковая пушка (СПТП) 2С25 «Спрут-СД». Любопытно, что в зарубежных публикациях российская СПТП нередко именуется легким или средним танком.
«Спрут-СД» базовой модификации был построен на основе шасси опытного легкого танка. Броня этого корпуса обеспечивала всеракурсную защиту от стрелкового оружия нормального калибра, а лобовой агрегат выдерживал обстрел из крупнокалиберных систем. Не так давно была создана новая модификация 2С25М «Спрут-СДМ1», использующая иное шасси со схожими параметрами защиты. Оба примененных шасси дают машине высокую подвижность, а также обеспечивают пересечение водных преград вплавь.
В полноповоротной башне «Спрута-СД» устанавливается гладкоствольное орудие-пусковая установка 2А75 калибра 125 мм – доработанный вариант танковой пушки 2А46. Такая пушка может использовать все существующие 125-мм снаряды и ракеты, благодаря чему по своей огневой мощи СПТП 2С25 лишь незначительно отстает от советских и российских основных танков. Основное орудие дополняется пулеметами и дымовыми гранатометами. В последней модификации «СДМ1» самоходка получает современные системы наблюдения и наведения, а также средства управления огнем, усиливающие ее сходство с российскими танками.
Таким образом, несмотря на официальную классификацию, машины линейки 2С25 «Спрут-СД» могут считаться еще одними представителями класса новых средних танков. Они сочетают в себе малую массу, высокую подвижность, ограниченную защиту и огневую мощь почти на уровне ОБТ. Тем не менее, российское командование рассматривает эти СПТП исключительно как средство огневой поддержки воздушных десантов. Такая техника имеется только у ВДВ России и не планируется для перевооружения других родов войск.
Ответ на угрозу
Формирование нового класса боевых бронированных машин приводит к появлению очевидных вопросов о способах борьбы с ними. Внимательное изучение этой темы может показать любопытные особенности ситуации. «Новые» средние танки пока только набирают популярность, а эффективные средства борьбы с ними уже существуют и внедряются.
Очевидно, что специфика борьбы с конкретным образцом бронетехники определяется характеристиками его защиты. Почти все новые средние танки, равно как и многие другие легкие и средние бронемашины иных классов, имеют защиту лобовой проекции, выдерживающую попадание 30-мм артиллерийского снаряда. Это означает, что для борьбы с ними необходимо оружие большего калибра. Однако на поверку оказывается, что для такой задачи подходят не все существующие системы.
Современное танковое орудие калибра 120 или 125 мм гарантированно поразит танк TAM, Marder Medium MBT или Harimau. Однако характеристики такого вооружения излишни для этих целей, и потому стрельба по ним не будет выгодной в экономическом отношении. Более удобным средством для борьбы с актуальными целями могут стать пушки средних калибров. Именно они могут показывать требуемые характеристики при ограниченной стоимости и сложности.
Боевой модуль "Байкал" с 57-мм автоматической пушкой - перспективное средство борьбы с новыми средними танками. Фото НПК "Уралвагонзавод" / uvz.ru
За рубежом в последние годы активно прорабатывается вопрос создания автоматических пушек калибра 40 мм. Такое оружие рассматривается в качестве вооружения модернизируемых и новых боевых бронированных машин. Предусматривается установка 40-мм орудий в башнях и на дистанционно управляемых боевых модулях. Кроме того, в этом год был представлен китайский проект легкой самоходной установки с подобным вооружением, построенной на основе незащищенного вездеходного шасси.
Еще дальше пошли российские конструкторы. Уже несколько лет на выставках демонстрируются перспективные боевые модули, оснащенные 57-мм автоматической пушкой. Такие изделия нашли применение в ряде проектов, предусматривающих строительство новой техники или модернизацию старой. По расчетам, калибр 57 мм обеспечивает значительный прирост дульной энергии и, следовательно, могущества снаряда. За счет этого удается эффективно поражать технику с легкой противоснарядной защитой. Также возможно пробитие брони устаревших танков.
Таким образом, параллельно с новым классом бронетехники развиваются и средства для борьбы с ним, отличающиеся высокой эффективностью. Орудия увеличенных калибров постепенно внедряются в новые проекты и доходят до эксплуатации в войсках. В дальнейшем, по мере появления новой техники с характеристиками, отвечающими современным требованиям, такое вооружение должно будет получить большее распространение.
Пути развития
Ряд характерных факторов, ограничивающих развитие боевых бронированных машин, приводит к формированию новых неожиданных концепций. Так, на фоне бурного развития мощных и эффективных основных боевых танков произошло постепенное возвращение к идее упрощенного и дешевого среднего танка с сокращенными характеристиками и современной аппаратурой. Регулярно появляются новые проекты такого рода, и некоторые из перспективных образцов получают шанс поступить на вооружение.
События последних лет показывают, что небольшие и небогатые страны, не имеющие возможности или желания приобретать основные боевые танки, все же не остаются без необходимой бронетехники. Они предпочитают закупать образцы иных классов, соответствующие имеющимся требованиям и финансовым либо производственным возможностям. Впрочем, не все проекты «новых» средних танков дошли до серийного производства, и подобная техника все еще не получила широкого распространения. Но можно ожидать, что в будущем такая ситуация изменится, и это приведет к новым любопытным событиям.
По материалам сайтов:
http://globalsecurity.org/
https://armyrecognition.com/
https://breakingdefense.com/
https://rheinmetall-defence.com/
http://military-today.com/
http://gurkhan.blogspot.com/
https://bmpd.livejournal.com/
Следует отметить, что подобная концепция не является в полной мере новой. Первые проекты такого рода появились еще в семидесятых годах прошлого века. Однако в дальнейшем ситуация в области бронетанковой техники изменялась, и в итоге конструкторам пришлось вернуться к старым идеям, которые можно было бы воплотить с применением современных технологий и компонентов.
Новая старая концепция
На протяжении нескольких последних десятилетий армии и танкостроители проявляют большой интерес к т.н. основным боевым танкам (ОБТ). Техника этого класса сочетает в себе высокую подвижность, хорошую защищенность и выдающуюся огневую мощь. Тем не менее, современные ОБТ не лишены недостатков. Прежде всего, развитие техники и повышение характеристик привело к серьезному росту стоимости. В результате далеко не все армии мира, желающие обновить парк бронетехники, могут позволить себе покупку значительного числа основных танков.
Кроме того, в некоторых регионах закупка полноценных современных ОБТ не имеет смысла по объективным причинам. Вероятный противник страны-покупателя может иметь слабую армию с устаревшей техникой, и в таком случае новейшие танки будут попросту избыточны для решения своих задач. Куда более удачным инструментом ведения войны в такой ситуации мог бы стать танк, имеющий серьезные отличия от классического ОБТ.
В прошлые десятилетия дополнением либо альтернативой для ОБТ считался легкий танк, отличающийся менее мощной защитой и более слабым вооружением. Тем не менее, актуальные угрозы на поле боя к настоящему времени снизили ценность такой техники. Легкие танки прошлого, прежде всего, перестали соответствовать требованиям к защите, и этот факт был учтен при создании новых проектов.
К настоящему времени танкостроительные предприятия нескольких стран – как признанные лидеры отрасли, так и менее крупные производители – успели проработать и сформировать новую концепцию бронетанковой техники. Она еще не получила общепринятого названия, но чаще всего подобные машины именуют средними танками. При этом необходимо учитывать, что современный средний танк существенно отличается от одноименной машины, в прошлом уступившей свое место ОБТ.
Требования и возможности
Ключевой особенностью «нового» среднего танка является уменьшенная стоимость. Эта задача решается путем разумного упрощения комплектации и, как следствие, некоторого сокращения характеристик в сравнении с ОБТ. Подразумевается, что средний танк на поле боя может не встретиться с основным, а его противником станет иная техника. Как следствие, при его проектировании необходимо учитывать реальные угрозы на предполагаемом театре военных действий. Специфика современных локальных конфликтов дает возможность рационально сократить некоторые характеристики, что приводит к удешевлению машины.
Первым способом упрощения, облегчения и удешевления нового среднего танка является применение менее мощной брони. Основной угрозой для техники в нынешних конфликтах являются стрелковое оружие крупных калибров и малокалиберная артиллерия, а также противотанковые ракеты и гранаты. Таким образом, вместо мощной бронепреграды, свойственной лбам ОБТ, на среднем танке можно использовать облегченную защиту, способную выдержать попадание снарядов калибром до 30 мм. Современные противотанковые гранаты и ракеты способны поражать даже основные танки, и потому для защиты от них нужна не только броня. Средний танк следует оснастить динамической или активной защитой. В конфликтах последних десятилетий особое значение имели взрывные устройства, что требует оснастить бронемашину противоминной защитой.
На ряде ТВД средний танк не сможет встретиться с основным, поскольку ему предстоит бороться с легкой бронетехникой и устаревшими танками. Благодаря этому появляется возможность сэкономить на вооружении, отказавшись от наиболее мощных орудий. Калибр главного орудия можно сократить до 100-105 мм, что будет достаточно для поражения устаревших танков, не говоря уже о легкой технике. При этом сохраняется необходимость применения спаренного и «зенитного» пулеметов.
Система управления огнем может быть упрощена в соответствии с пожеланиями заказчика, но сильно экономить на ней не следует. При помощи всесуточных и всепогодных приборов наблюдения средний танк сможет раньше находить цели и атаковать их, сокращая риски успешного ответного удара. В ряде ситуаций даже упрощенный танк с современной СУО сможет реализовывать концепцию «охотник-убийца» и эффективно бороться с актуальными целями.
Современный средний танк должен иметь боевую массу не более 35-40 т и показывать высокие характеристики подвижности. При его проектировании желательно использовать уже существующие компоненты того или иного назначения, что ускорит и удешевит производство, а также упростит эксплуатацию.
Средний танк Marder Medium MBT от Rheinmetall. Фото Military-today.com
«Новый средний танк», отличаясь от другой бронетехники, способен решать различные боевые задачи. В первую очередь, он может осуществлять поддержку пехоты в условиях общевойскового боя или конфликта низкой интенсивности. При этом его можно использовать как в сухопутных, так и в воздушно-десантных войсках. Также средний танк может быть разведывательной машиной, способной постоять за себя. Фактически такая техника оказывается более гибким инструментом, чем современный ОБТ традиционного облика.
Представители класса
Первым представителем условного класса «новых» средних танков может считаться бронемашина TAM, разработанная в середине семидесятых годов немецкой промышленностью для армии Аргентины. Заказчик не мог приобрести дорогую машину, а кроме того, предъявлял жесткие требования по массе, связанные с ландшафтом и дорожной сетью страны. Поставленные конструкторские задачи были решены интересным образом. Компания Thyssen-Henschel, разрабатывавшая танк TAM, взяла за основу серийную боевую машину пехоты Marder. Ее внутренности серьезно переделали, а на крыше разместили башню с орудием калибра 105 мм.
Танк TAM имел боевую массу чуть более 30 т, был защищен от пуль, осколков и малокалиберных снарядов, но при этом нес сравнительно мощное орудие. 105-мм снаряды могли поражать все виды бронетехники, состоявшие на вооружении соседних стран. Впоследствии разрабатывались и реализовывались разные проекты модернизации танка. Танковое шасси, разработанное на основе БМП, оказалось весьма удачным. Позже на его базе создавались другие машины разного назначения.
В 2013 году компания Rheinmetall представила свое видение среднего танка под названием Marder Medium MBT. Эта машина тоже основывалась на шасси серийной БМП и по своему общему облику мало отличалась от танка TAM. В то же время, в ней использовались современные агрегаты и компоненты. Представленный образец, как утверждалось, выдерживал попадание снаряда калибром не менее 30 мм, а также нес 105-мм пушку с современной СУО. Боевая масса достигла 43 т – прежде всего, за счет установки дополнительного бронирования корпуса.
Насколько известно, средний танк Marder Medium MBT так и не пошел в серию, хотя смог привлечь внимание зарубежных специалистов. При этом можно считать, что именно эта машина дала толчок новому этапу развития бронетехники, наблюдаемому в настоящее время. Концепция облегченного и удешевленного танка заинтересовала военных разных стран и была реализована в новых проектах. Один из них в самое ближайшее время дойдет до серийного производства.
Согласно последним данным, уже в этом году министерство обороны Индонезии подпишет контракт на серийный выпуск средних танков MMWT Harimau, разработанных совместно с Турцией. В основе этой машины лежит переработанное шасси многоцелевой платформы Kaplan 30. На него устанавливается готовая башня CMI Cockerill 3105 с орудием калибра 105 мм. Танк защищен от малокалиберной артиллерии и способен уничтожать устаревшие танки. Масса, по разным оценкам, не превышает 30-35 т.
Заказчиком танка Harimau была Индонезия, и вскоре она планирует подписать первый договор на поставку серийных машин. Также стало известно, что интерес к этому танку проявляют некоторые другие страны Юго-Восточной Азии. Они тоже могут стать заказчиками такой техники. Если, конечно, индонезийская промышленность справится с ее выпуском.
Российский вариант
С появлением ОБТ легкие и средние танки потеряли свое значение, и потому в течение нескольких десятилетий в нашей стране им уделялось не слишком много внимания. Тем не менее, развитие одного из перспективных направлений в прошлом привело к появлению боевой бронированной машины, соответствующей современным требованиям к «новым» средним танкам. Это была самоходная противотанковая пушка (СПТП) 2С25 «Спрут-СД». Любопытно, что в зарубежных публикациях российская СПТП нередко именуется легким или средним танком.
«Спрут-СД» базовой модификации был построен на основе шасси опытного легкого танка. Броня этого корпуса обеспечивала всеракурсную защиту от стрелкового оружия нормального калибра, а лобовой агрегат выдерживал обстрел из крупнокалиберных систем. Не так давно была создана новая модификация 2С25М «Спрут-СДМ1», использующая иное шасси со схожими параметрами защиты. Оба примененных шасси дают машине высокую подвижность, а также обеспечивают пересечение водных преград вплавь.
В полноповоротной башне «Спрута-СД» устанавливается гладкоствольное орудие-пусковая установка 2А75 калибра 125 мм – доработанный вариант танковой пушки 2А46. Такая пушка может использовать все существующие 125-мм снаряды и ракеты, благодаря чему по своей огневой мощи СПТП 2С25 лишь незначительно отстает от советских и российских основных танков. Основное орудие дополняется пулеметами и дымовыми гранатометами. В последней модификации «СДМ1» самоходка получает современные системы наблюдения и наведения, а также средства управления огнем, усиливающие ее сходство с российскими танками.
Таким образом, несмотря на официальную классификацию, машины линейки 2С25 «Спрут-СД» могут считаться еще одними представителями класса новых средних танков. Они сочетают в себе малую массу, высокую подвижность, ограниченную защиту и огневую мощь почти на уровне ОБТ. Тем не менее, российское командование рассматривает эти СПТП исключительно как средство огневой поддержки воздушных десантов. Такая техника имеется только у ВДВ России и не планируется для перевооружения других родов войск.
Ответ на угрозу
Формирование нового класса боевых бронированных машин приводит к появлению очевидных вопросов о способах борьбы с ними. Внимательное изучение этой темы может показать любопытные особенности ситуации. «Новые» средние танки пока только набирают популярность, а эффективные средства борьбы с ними уже существуют и внедряются.
Очевидно, что специфика борьбы с конкретным образцом бронетехники определяется характеристиками его защиты. Почти все новые средние танки, равно как и многие другие легкие и средние бронемашины иных классов, имеют защиту лобовой проекции, выдерживающую попадание 30-мм артиллерийского снаряда. Это означает, что для борьбы с ними необходимо оружие большего калибра. Однако на поверку оказывается, что для такой задачи подходят не все существующие системы.
Современное танковое орудие калибра 120 или 125 мм гарантированно поразит танк TAM, Marder Medium MBT или Harimau. Однако характеристики такого вооружения излишни для этих целей, и потому стрельба по ним не будет выгодной в экономическом отношении. Более удобным средством для борьбы с актуальными целями могут стать пушки средних калибров. Именно они могут показывать требуемые характеристики при ограниченной стоимости и сложности.
Боевой модуль "Байкал" с 57-мм автоматической пушкой - перспективное средство борьбы с новыми средними танками. Фото НПК "Уралвагонзавод" / uvz.ru
За рубежом в последние годы активно прорабатывается вопрос создания автоматических пушек калибра 40 мм. Такое оружие рассматривается в качестве вооружения модернизируемых и новых боевых бронированных машин. Предусматривается установка 40-мм орудий в башнях и на дистанционно управляемых боевых модулях. Кроме того, в этом год был представлен китайский проект легкой самоходной установки с подобным вооружением, построенной на основе незащищенного вездеходного шасси.
Еще дальше пошли российские конструкторы. Уже несколько лет на выставках демонстрируются перспективные боевые модули, оснащенные 57-мм автоматической пушкой. Такие изделия нашли применение в ряде проектов, предусматривающих строительство новой техники или модернизацию старой. По расчетам, калибр 57 мм обеспечивает значительный прирост дульной энергии и, следовательно, могущества снаряда. За счет этого удается эффективно поражать технику с легкой противоснарядной защитой. Также возможно пробитие брони устаревших танков.
Таким образом, параллельно с новым классом бронетехники развиваются и средства для борьбы с ним, отличающиеся высокой эффективностью. Орудия увеличенных калибров постепенно внедряются в новые проекты и доходят до эксплуатации в войсках. В дальнейшем, по мере появления новой техники с характеристиками, отвечающими современным требованиям, такое вооружение должно будет получить большее распространение.
Пути развития
Ряд характерных факторов, ограничивающих развитие боевых бронированных машин, приводит к формированию новых неожиданных концепций. Так, на фоне бурного развития мощных и эффективных основных боевых танков произошло постепенное возвращение к идее упрощенного и дешевого среднего танка с сокращенными характеристиками и современной аппаратурой. Регулярно появляются новые проекты такого рода, и некоторые из перспективных образцов получают шанс поступить на вооружение.
События последних лет показывают, что небольшие и небогатые страны, не имеющие возможности или желания приобретать основные боевые танки, все же не остаются без необходимой бронетехники. Они предпочитают закупать образцы иных классов, соответствующие имеющимся требованиям и финансовым либо производственным возможностям. Впрочем, не все проекты «новых» средних танков дошли до серийного производства, и подобная техника все еще не получила широкого распространения. Но можно ожидать, что в будущем такая ситуация изменится, и это приведет к новым любопытным событиям.
По материалам сайтов:
http://globalsecurity.org/
https://armyrecognition.com/
https://breakingdefense.com/
https://rheinmetall-defence.com/
http://military-today.com/
http://gurkhan.blogspot.com/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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