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Госдеп: РФ провоцирует деятельность боевиков в Афганистане и Йемене

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Некоторые шаги российского руководства провоцируют активные действия радикалов в Афганистане и Йемене, передает ТАСС заявление координатора Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.

Госдеп: РФ провоцирует деятельность боевиков в Афганистане и Йемене



Эта тема была затронута на слушаниях в комитете по иностранным делам нижней палаты Конгресса США.

На вопрос одного из законодателей, способствует ли Москва «через поставки оружия либо другими шагами, прямо или косвенно» экстремистской деятельности в Афганистане и Йемене, Стейлс ответил:

В Афганистане – да и в Йемене – да.


При этом дипломат не привел никаких доказательств, которые бы подтверждали его слова.

Россия, разумеется, имеет в Афганистане свои интересы, но не все эти интересы возвышенные, добавил Стейлс, предложив конгрессменам представить более подробные комментарии в закрытом режиме слушаний.

Напомним, администрация США не раз обвиняла Россию в поддержке афганского радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), но все они были голословными – доказательств предоставлено не было. МИД России подобные инсинуации категорически отвергает.

Кроме того, в октябре руководитель военного комитета НАТО Петр Павел, отвечая в Вашингтоне на вопросы журналистов, сообщил, что альянс не располагает информацией, которая бы подтвердила достоверность выводов о российских поставках оружия «Талибану».
Использованы фотографии:
https://mikle1.livejournal.com
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