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Юри Ратас: Эстония не поддержит идею создания "армии Евросоюза"

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Эстония выступает против создания объединенной армии Европы, так как военное сотрудничество европейских стран не должно дублировать действий Североатлантического альянса. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, сообщает пресс-служба правительства.

Юри Ратас: Эстония не поддержит идею создания "армии Евросоюза"



Выступая на пресс-конференции в Таллине, Юри Ратас прокомментировал идею создания общеевропейской армии, заявив, что не поддерживает этой идеи, так как своими действиями такая армия "будет просто дублировать действия НАТО". Необходимо создавать другие проекты, в которых Евросоюз будет сотрудничать с альянсом, а не дублировать его, добавил он. Европа находится под защитой альянса.

Также участвовать в создании общеевропейской армии отказалась Австрия, пояснив свой отказ нейтральным статусом страны. В тоже время генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО не видят необходимости в создании Европейским союзом дублирующих военных структур.

Идею создания "армии Евросоюза", независимой от США, предложил французский президент Эммануэль Макрон, объясняя это защитой от российской, китайской и американской угрозы, в том числе и в сфере кибербезопасности. Идею Макрона поддержала немецкий канцлер Ангела Меркель, а вот Вашингтон не только выступил против, но и раскритиковал данное предложение.


Использованы фотографии:
http://rusonline.org/
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