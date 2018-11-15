Юри Ратас: Эстония не поддержит идею создания "армии Евросоюза"

Эстония выступает против создания объединенной армии Европы, так как военное сотрудничество европейских стран не должно дублировать действий Североатлантического альянса. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, сообщает пресс-служба правительства.Выступая на пресс-конференции в Таллине, Юри Ратас прокомментировал идею создания общеевропейской армии, заявив, что не поддерживает этой идеи, так как своими действиями такая армия "будет просто дублировать действия НАТО". Необходимо создавать другие проекты, в которых Евросоюз будет сотрудничать с альянсом, а не дублировать его, добавил он. Европа находится под защитой альянса.Также участвовать в создании общеевропейской армии отказалась Австрия, пояснив свой отказ нейтральным статусом страны. В тоже время генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО не видят необходимости в создании Европейским союзом дублирующих военных структур.Идею создания "армии Евросоюза", независимой от США, предложил французский президент Эммануэль Макрон, объясняя это защитой от российской, китайской и американской угрозы, в том числе и в сфере кибербезопасности. Идею Макрона поддержала немецкий канцлер Ангела Меркель, а вот Вашингтон не только выступил против, но и раскритиковал данное предложение.