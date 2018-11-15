Израильские СМИ: ЗРК С-300 в Сирии всё ещё не развёрнуты
На фоне перемен в верхушке министерства обороны Израиля местные СМИ продолжают публиковать данные о том, как обстоят дела с поставками в Сирию российских зенитных ракетных комплексов С-300. Видимо, эта информация является принципиально важной для израильских репортёров.
Так, интернет-издание News.co.il публикует материал со ссылкой на израильскую компанию ImageSat. В материале утверждается, что российские системы ПВО в Сирии после поставок якобы до сих пор не развёрнуты (не приведены в боевую готовность).
Такие выводы сделаны после получения фотографий, сделанных израильским спутником-шпионом Eros-B, который пристально наблюдает в том числе за территорией Сирийской Арабской Республики.
В частности, спутник сделал несколько снимков в районе населённого пункта Масьяф, расположенного в провинции Хама – на маршруте между административным центром этой провинции (одноимённый город) и портовым Тартусом, в котором располагается пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Именно в район Масьяфа, как утверждалось ранее, были переброшены ЗРК С-300.
Спутниковые снимки датированы 13 ноября. Официальных сведений от российского Минобороны о состоянии ЗРК С-300 под Масьяфом на данный момент нет.
Напомним, что Минобороны РФ приняло решение о поставках ЗРК С-300 в Сирию после трагедии с самолётом Ил-20 ВКС РФ. Москва обвинила израильских лётчиков, наносивших удары по территории САР, в том, что они использовали российский самолёт как «ширму», прикрывшись во время нанесения ответного удара со стороны средств ПВО САР. Также Москва отмечает, что информацию о начале боевой операции Израиль по каналу спецсвязи передал слишком поздно. В Израиле принесли извинения, но обвинения в свой адрес отвергают, заявляя, что вся вина лежит на сирийском расчёте С-200.
Так, интернет-издание News.co.il публикует материал со ссылкой на израильскую компанию ImageSat. В материале утверждается, что российские системы ПВО в Сирии после поставок якобы до сих пор не развёрнуты (не приведены в боевую готовность).
Такие выводы сделаны после получения фотографий, сделанных израильским спутником-шпионом Eros-B, который пристально наблюдает в том числе за территорией Сирийской Арабской Республики.
В частности, спутник сделал несколько снимков в районе населённого пункта Масьяф, расположенного в провинции Хама – на маршруте между административным центром этой провинции (одноимённый город) и портовым Тартусом, в котором располагается пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Именно в район Масьяфа, как утверждалось ранее, были переброшены ЗРК С-300.
Спутниковые снимки датированы 13 ноября. Официальных сведений от российского Минобороны о состоянии ЗРК С-300 под Масьяфом на данный момент нет.
Напомним, что Минобороны РФ приняло решение о поставках ЗРК С-300 в Сирию после трагедии с самолётом Ил-20 ВКС РФ. Москва обвинила израильских лётчиков, наносивших удары по территории САР, в том, что они использовали российский самолёт как «ширму», прикрывшись во время нанесения ответного удара со стороны средств ПВО САР. Также Москва отмечает, что информацию о начале боевой операции Израиль по каналу спецсвязи передал слишком поздно. В Израиле принесли извинения, но обвинения в свой адрес отвергают, заявляя, что вся вина лежит на сирийском расчёте С-200.
- Использованы фотографии:
- ISI, Минобороны РФ
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