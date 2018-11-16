Россия не является самостоятельной?

Сегодня, пожалуй, нет государства, которое было бы полностью самостоятельным в своих политических решениях, считает военный аналитик, генерал-полковник Леонид Ивашов. Даже такие мощные державы, как США и Китай.Если же говорить о России, то Россия давно потеряла свою политическую самостоятельность. Произошло это в 1992 году, когда президент Ельцин выступил с речью в Конгрессе США. Именно с того периода началось, по мнению Ивашова, подчинение политики России интересам Запада.Военный аналитик считает, что приход Путина на смену Ельцину не изменил ситуацию. Путина пригласили олигархи, взамен он дал определённые обязательства. Все важные кадровые назначения обсуждались и получали одобрение именно в олигархических кругах.Со временем, когда Путин как президент уже начал «крепко стоять на ногах», ему удалось с некоторыми представителями российской олигархии распрощаться. Однако и сегодня теневые структуры продолжают оказывать огромное влияние на российскую власть, прибегая к таким «мягким» методам воздействия, как, например, шантаж, коррупция.Леонид Ивашов отмечает такую опасную тенденцию современной власти, как усиление олигархической составляющей. Те государственные корпорации, которые создавались и развивались при Путине, уже не принадлежат России, а это значит, что оказывать на них влияние он уже не может.Является ли Россия покорённой страной или нет, смотрите видео с выдающим мнение Ивашова названием «Покорение России» на YouTube-канале «Спец».