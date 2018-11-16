Индийская ядерная триада. Подводная компонента
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 5 ноября написал в своем «Твиттере», что первая индийская ПЛАРБ «Арихант» успешно завершила первый выход на боевую службу. Мол, теперь у Индии есть своя, полноценная стратегическая ядерная триада, которая станет важным столпом международных мира и стабильности. С чем нацию Моди и поздравил.
Как представляется, в этом заявлении очень много выдается желаемого за действительное. Некая триада у Индии имеется, но какая? Уж точно не стратегическая.
Итак, чем же располагает Индия в ракетно-ядерном плане? Начнем с морской компоненты. Следует начать, очевидно, с самой ПЛАРБ "Арихант" и ее происхождения.
Вслед за заявлением Моди последовали статьи в индийской прессе о том, как важно это событие (первая боевая служба ПЛАРБ) для страны, давшей обязательство неприменения ядерного оружия первыми, и как оно будет проанализировано аналитиками и военными "во всем мире" (!). Уверен, что в обеих ядерных свердержавах в верхних штабах не особенно обратили внимание на это эпохальное событие. И вообще, мол, по мнению авторов таких публикаций, ПЛАРБ "Арихант" — отличный пример воплощения принципа "произвести в Индии" (есть там такой пропагандистский тезис). Да, действительно, пример просто великолепный. Примерно такой же, как постройка первого индийского авианосца (с которой не вылезали бригады специалистов из России), сборка танков Т-90С или истребителей Су-30МКИ. Кстати, характерным примером является то, что в качестве иллюстрации к одной из таких хвалебных статей в издании Indian Express приведена... многоцелевая АПЛ пр. 971И "Нерпа" (в индийском флоте значащаяся как "Чакра", как и та, первая арендованная АПЛ). Видно, "Арихант" смотрится в сравнении с нашей морской хищницей бледновато. Более того, и в интернете вместо фотографий "Ариханта" в индийских же источниках можно встретить кого угодно с этой подписью, но чаще всего либо опять же русскую "хищницу" типа "Барс" пр. 971, чуть реже — "Борей", попадаются и другие наши проекты, даже и китайская первая ПЛАРБ типа "Ся" (та, которая за всю жизнь так и не была ни разу на боевой службе) встречалась. Затем по таким "достоверным фото" выполняется инфографика, схемы и все прочее.
ПЛАРБ "Арихант"
Отметим для начала, что индийского в ней, кроме места постройки, немного. Проект первой своей АПЛ, а точнее, ПЛАРБ, индийцы нарисовали по мотивам имевшейся у них в 80-е годы в аренде советской ПЛАРК пр. 670М. Конечно, с учетом прошедших десятилетий, различных систем национальной и не очень национальной разработки и того, что вместо 8 шахт с ПКР "Малахит" П-120, там 4 шахтные пусковые установки для БРПЛ К-15. Причём собственно БРПЛ К-15 помещается в ШПУ по 3 штуки, так что их выходит 12 (как на наших АПРК пр. 885/885М, только там — ПКР и КР), а сами шахты проектировались под более крупную БРПЛ К-4, которой пока нет. На самом деле свою АПЛ в Индии проектировали аж с 1974 г., но работы шли в классическом индийском стиле (когда важен сам процесс "национальной разработки", а результат никому особенно не нужен) и даже после получения в руки боеспособной советской лодки, скорость не очень-то возросла. Вероятно, в адаптации проекта также задействованы были российские специалисты (хотя ракетный отсек индийцы, скорее всего, разработали сами — нераспространение есть нераспространение). При строительстве "Ариханта" и последующей субмарины "Аригхат" постоянно также присутствовали бригады специалистов из РФ, а до 40% оборудования приходит из России (что-то, может, и еще где-то закупают). Сам по себе проект "Ариханта" переделывали многократно — то требования менялись, то приходилось протягивать ножки по одежке — возможности национальной промышленности не позволяли реализовать даже уровень советской АПЛ 2-го поколения, не говоря уж о 3-4-м поколениях. Как там у "Ариханта" и "Аригхата" с демаскирующими факторами, вроде уровня шума — сложно сказать, но вряд ли сравнимо даже с китайскими субмаринами, которые также создаются при технической помощи российских друзей и союзников, но проблемы и там имеются.
"Арихант" на испытаниях, 2014 г.
Сам "Арихант" строился с песнями и плясками с 1998 г., спущен на воду в 2009 г., но до ходовых испытаний добрался лишь в 2014 г. А сама передача флоту состоялась в 2016 г., но на бумаге (не они первые — не они и последние, этим и американцы грешат регулярно, и нам случалось). В море "Арихант" почти не ходил — устраняли список недостатков. В 2017-м году на "Ариханте" случилась новая беда — бравые индийские подводники затопили реакторный отсек. До попадания воды в активную зону и прочих ужасов дело, к счастью, не дошло, но немалую часть трубопроводов и запорной арматуры и кабелей поменять пришлось. Как они все же успели это все сделать за полтора с небольшим года и выпнуть упрямую ПЛАРБ с базы в боевое патрулирование, чтобы Моди мог потом похвастаться этим в твиттере — это только известно индийским богам. Ну и тем, кто помогал индийским строителям в этом трудовом подвиге. Но вряд ли они будут раздавать интервью.
Как там могла нести боевую службу столь отлично построенная и подготовленная атомарина, тоже неизвестно. Скорее всего, важно было просто продержаться в заданном районе Бенгальского залива (известно, что патрулировала она там) установленное время без происшествий — и все. Ну да лиха беда начало, как говорится.
Пока суть да дело, на воде еще в конце 2017 г. оказался и "Аригхат", заложенный после спуска на воду "Ариханта", но достраивать его будут тоже долго. Хотя явно не так долго и не так драматично, как первенца. Официальная дата приемки по разным источникам — или конец этого года, или весна следующего, но это в индийских условиях ничего не значит — потом будут еще пару лет устранять недоделки и проблемы. Строятся еще 2 ПЛАРБ этого проекта, хотя и измененного, так, на последней лодке серии ШПУ будет не 4, а 8. Изначально в индийской прессе ходили спекуляции, что "Аригхат", названный сначала "Аридаман", будет чуть длинней и крупней и будет нести удвоенное число ШПУ и более совершенное оборудование, но если эти планы и были, то перенесены на следующие лодки. К тому же, "Аридаманом" теперь зовется третья лодка проекта, возможно, кто-то что-то напутал. Но до сих пор во многих источниках "Аригхат" несет 8 ШПУ и на рисунках тоже (фотографий ракетного отсека не нашлось). Схожая путаница была с нашим "Бореем", когда в свое время, будучи спроектированным под БРПЛ Р-39УТТХ "Барк", он был рассчитан на 12 ракет, потом, с "Булавой", их стало 16, а до самого спуска "Юрия Долгорукого" и даже после него многие утверждали о 12 шахтах и обсуждали этот мнимый недостаток. Потом где-то родились спекуляции о 20 ШПУ на усовершенствованных "Бореях-А", и до самого спуска головного крейсера кое-где эти спекуляции имели хождение.
Изображение ПЛАРБ типа "Арихант", выполненное по фотографиям известным исследователем подводной тематики H.I. Sutton, рядом изображены БРПЛ К-15 и К-4 и 533мм торпеды.
Есть планы построить и еще одну серию ПЛАРБ S5, уже не 6 тыс. т. подводного водоизмещения, а поболее, до 13500 т, с новой ЯЭУ, и с 12 ШПУ для БРПЛ нового поколения. С 7 ПЛАРБ Индия формально выйдет на 3 место в мире, хотя это только формально. Скажем, 4 французских ПЛАРБ имеют куда более высокую боевую ценность и реальный потенциал, чем все, что могут в ближайшие лет 15 построить в Индии.
Теперь по поводу ракет на индийских ПЛАРБ. Первая индийская твердотопливная БРПЛ К-15 "Сагарика" имеет дальность всего около 700-750км, то есть это меньше, чем у первой опытной советской БРПЛ. Правда, это при СБЧ массой в 1 тонну при общем весе 7 тонн. В ряде индийских источников утверждается, что есть и облегченный вариант БЧ (возможно, даже неядерной), которая позволяет ракете лететь почти вдвое дальше — но испытаний подобного варианта не проводилось, и неизвестно, существует ли он вообще, учитывая проблемы индийцев с миниатюризацией зарядов, совершенно естественные — статистический массив данных по испытаниям слишком мал для этого. Мощность этой однотонной СБЧ неизвестна, например, небезызвестный Х. Кристенсен оценивает ее в 12 кт, то есть там обычная ядерная БЧ, но почему только 12, а не 20 или 30 или еще сколько-то — неизвестно. Учитывая, как этого господин вольно делает выводы на различные темы, верить информации о мощности зарядов индийских СБЧ — сложно. А в индийских источниках можно найти любые цифры. Но представляется странным, что у Кристенсена и для ПЛАРБ, и для ОТР, и для БРСД в качестве мощностей называются цифры, характерные для чисто ядерных зарядов (12-40кт и так далее) — уж тритиевое усиление в Индии должны были освоить, его в КНДР освоили, а у них "ядерный стаж" куда меньше. Тем более, что с точностью у индийских ракет проблемы имеются, несмотря на разные хвалебные заявления о КВО в 50 м (как говорилось в известном анекдоте, "и вы говорите, что можете").
БПРЛ К-15 при пуске с подводного понтона. Отлично виден момент отвода обтекателя, с которым ракета выходит из ШПУ.
Ракета испытывается с сухопутной и погружаемой (понтон) платформ со второй половины 2000-х годов, в настоящее время выполнено 13 пусков, большая часть — успешно. Вот пусков непосредственно с лодки у "Сагарики" было крайне мало — ровно два, причем один был бросковым. С таким подходом быть уверенным в оружии нельзя, потому что понтон — это понтон, а лодка это лодка, и множество нюансов на понтоне не отработать в полной мере.
Планируется и сухопутный вариант "Сагарики", что, в общем, не самое умное решение. Дело в том, что БРПЛ слишком отличаются по компоновочным и иным решениям, чтобы стать хорошими сухопутными БР, и наоборот — тем более, именно поэтому разрекламированная унификация "Булавы" и "Тополя-М" с "Ярсом" выражается в ракетном топливе, разделяющейся ГЧ, боевых блоках и комплексе средств преодоления ПРО, что уже немало. С ракетой такой дальности, как у "Сагарики", индийским ПЛАРБ можно сдерживать разве что Пакистан, и то простреливать его территорию на всю протяженности они не смогут. О Китае и говорить нечего — поход индийской ПЛАРБ к китайским берегам в данной ситуации просто ненаучная фантастика, обеспечить ее боевую устойчивость там нечем, скрытность у нее вряд ли позволяет действовать в одиночку, да и опыт тоже. Новая БРПЛ К-4 — ракета куда более солидная, весом 17-20т и несущая головную часть массой 1-2т (данные отличаются по разным источникам) на дальность до 3000-3500 км. Этакий аналог стародавнего американского "Полариса", или, если хотите, нового северокорейского "Полариса" (северокорейская серия БРСД/БРПЛ "Пукгыксон" переводится на английский именно так). Но до серии ей еще очень далеко — первый пуск планировался на 2013 г., но состоялся лишь в марте 2014 г. с подводного понтона (не исключено, что ранее были и наземные испытания, но о них не сообщались или принимали за испытания БРСД типа "Агни"), объявлен успешным — дальность составила около 3000 км. Весной 2016 г. состоялись еще 2 пуска, один с понтона, объявленный "потрясающим успехом", второй состоялся с борта "Ариханта", но дальность составила лишь 700 км (индийцы не производят запусков по северокорейской методе "сильно вверх, но недалеко", чтобы не упустить ракету национальными средствами слежения, у них все обычно). Возможно, так и планировалось, но возможно и нет, но официально тоже "успех". Более того, распространялась информация о поражении цели (точнее, района в океане) с ошибкой, якобы, близкой к нулевой, но это вызывает сомнения. Следующий пуск должен был состояться в прошлом году, но закончился аварией. Возможно, вскоре после того выхода индийские подводники и притопили реакторный отсек. Новый пуск планировался в 2018г. в начале, но не состоялся по причине как неготовности ракеты, так и лодки, находившейся в ремонте. О новых пока не сообщалось.
[media=https://www.youtube.com/watch?v=A_feco6vn7E||Первый пуск БРПЛ К-4 с подводного понтона]
Получив К-4, пусть и всего 4 ракеты на борт, уже можно будет говорить и о нормальном поражении территории Пакистана из удобного для обороны района патрулирования в зоне контроля своего флота, и о нанесении удара возмездия по Китаю, хотя тут будет посложнее, с дальностью в 3тыс. км. Кстати, по поводу концепции только ответного ядерного удара — это не просто некий пацифизм, а вынужденный шаг. Встречный и ответно-встречный удар недоступен как опция и китайским ядерным силам ввиду пока достаточно приличного времени подготовки к пуску как на стационарных, так и на мобильных платформах и неразвитости СПРН. Впрочем, китайские товарищи последнюю проблему могут частично решить с помощью русских друзей — во всяком случае, ряд шагов китайцев по размещению своих ядерных сил у нашей границы под "зонтом" не только нашей СПРН, но и даже ПВО, говорит о том, что делается это с ведома и по одобрению Кремля и Фрунзенской набережной.
Но в планах у индийских подводников не только морское сдерживание Пакистана и Китая, но и США. Планируемые БРПЛ К-5 и К-6 с дальностями до 6-7тыс.км и полезной нагрузкой в те же 1-2 тонны, для будущих ПЛАРБ типа S5, представляются предназначенными не только для Китая как одного из основных соперников, но и для США. Собственно говоря, то, что в Индии разрабатываются и МБР, явно говорит о том же. Да в Индии и не скрывается, что есть желание иметь "потенциал воздействия" на проживающих "за большой лужей" американских партнеров. Которые усиленно подлизываются к Нью-Дели в последнее время, но, очевидно, там себе на уме и не намерены дружить с Вашингтоном больше необходимого. Отметить стоит, что в ядерных планах Индии нет ни слова о России, очевидно, там прекрасно понимают, что, несмотря на наше стратегическое союзничество с Пекином, лезть в индийско-китайские "разборки" мы не будем, и прямой угрозы для Индии тоже не представляем, и политика России сильно отличается от политики другой ядерной сверхдержавы.
Но индийский сдерживающий потенциал, пусть никак и не тянет на стратегическую триаду, все же является триадой региональной, и о других ветвях индийского ракетно-ядерного дерева — в следующей части этого материала.
Как представляется, в этом заявлении очень много выдается желаемого за действительное. Некая триада у Индии имеется, но какая? Уж точно не стратегическая.
Итак, чем же располагает Индия в ракетно-ядерном плане? Начнем с морской компоненты. Следует начать, очевидно, с самой ПЛАРБ "Арихант" и ее происхождения.
Вслед за заявлением Моди последовали статьи в индийской прессе о том, как важно это событие (первая боевая служба ПЛАРБ) для страны, давшей обязательство неприменения ядерного оружия первыми, и как оно будет проанализировано аналитиками и военными "во всем мире" (!). Уверен, что в обеих ядерных свердержавах в верхних штабах не особенно обратили внимание на это эпохальное событие. И вообще, мол, по мнению авторов таких публикаций, ПЛАРБ "Арихант" — отличный пример воплощения принципа "произвести в Индии" (есть там такой пропагандистский тезис). Да, действительно, пример просто великолепный. Примерно такой же, как постройка первого индийского авианосца (с которой не вылезали бригады специалистов из России), сборка танков Т-90С или истребителей Су-30МКИ. Кстати, характерным примером является то, что в качестве иллюстрации к одной из таких хвалебных статей в издании Indian Express приведена... многоцелевая АПЛ пр. 971И "Нерпа" (в индийском флоте значащаяся как "Чакра", как и та, первая арендованная АПЛ). Видно, "Арихант" смотрится в сравнении с нашей морской хищницей бледновато. Более того, и в интернете вместо фотографий "Ариханта" в индийских же источниках можно встретить кого угодно с этой подписью, но чаще всего либо опять же русскую "хищницу" типа "Барс" пр. 971, чуть реже — "Борей", попадаются и другие наши проекты, даже и китайская первая ПЛАРБ типа "Ся" (та, которая за всю жизнь так и не была ни разу на боевой службе) встречалась. Затем по таким "достоверным фото" выполняется инфографика, схемы и все прочее.
ПЛАРБ "Арихант"
Отметим для начала, что индийского в ней, кроме места постройки, немного. Проект первой своей АПЛ, а точнее, ПЛАРБ, индийцы нарисовали по мотивам имевшейся у них в 80-е годы в аренде советской ПЛАРК пр. 670М. Конечно, с учетом прошедших десятилетий, различных систем национальной и не очень национальной разработки и того, что вместо 8 шахт с ПКР "Малахит" П-120, там 4 шахтные пусковые установки для БРПЛ К-15. Причём собственно БРПЛ К-15 помещается в ШПУ по 3 штуки, так что их выходит 12 (как на наших АПРК пр. 885/885М, только там — ПКР и КР), а сами шахты проектировались под более крупную БРПЛ К-4, которой пока нет. На самом деле свою АПЛ в Индии проектировали аж с 1974 г., но работы шли в классическом индийском стиле (когда важен сам процесс "национальной разработки", а результат никому особенно не нужен) и даже после получения в руки боеспособной советской лодки, скорость не очень-то возросла. Вероятно, в адаптации проекта также задействованы были российские специалисты (хотя ракетный отсек индийцы, скорее всего, разработали сами — нераспространение есть нераспространение). При строительстве "Ариханта" и последующей субмарины "Аригхат" постоянно также присутствовали бригады специалистов из РФ, а до 40% оборудования приходит из России (что-то, может, и еще где-то закупают). Сам по себе проект "Ариханта" переделывали многократно — то требования менялись, то приходилось протягивать ножки по одежке — возможности национальной промышленности не позволяли реализовать даже уровень советской АПЛ 2-го поколения, не говоря уж о 3-4-м поколениях. Как там у "Ариханта" и "Аригхата" с демаскирующими факторами, вроде уровня шума — сложно сказать, но вряд ли сравнимо даже с китайскими субмаринами, которые также создаются при технической помощи российских друзей и союзников, но проблемы и там имеются.
"Арихант" на испытаниях, 2014 г.
Сам "Арихант" строился с песнями и плясками с 1998 г., спущен на воду в 2009 г., но до ходовых испытаний добрался лишь в 2014 г. А сама передача флоту состоялась в 2016 г., но на бумаге (не они первые — не они и последние, этим и американцы грешат регулярно, и нам случалось). В море "Арихант" почти не ходил — устраняли список недостатков. В 2017-м году на "Ариханте" случилась новая беда — бравые индийские подводники затопили реакторный отсек. До попадания воды в активную зону и прочих ужасов дело, к счастью, не дошло, но немалую часть трубопроводов и запорной арматуры и кабелей поменять пришлось. Как они все же успели это все сделать за полтора с небольшим года и выпнуть упрямую ПЛАРБ с базы в боевое патрулирование, чтобы Моди мог потом похвастаться этим в твиттере — это только известно индийским богам. Ну и тем, кто помогал индийским строителям в этом трудовом подвиге. Но вряд ли они будут раздавать интервью.
Как там могла нести боевую службу столь отлично построенная и подготовленная атомарина, тоже неизвестно. Скорее всего, важно было просто продержаться в заданном районе Бенгальского залива (известно, что патрулировала она там) установленное время без происшествий — и все. Ну да лиха беда начало, как говорится.
Пока суть да дело, на воде еще в конце 2017 г. оказался и "Аригхат", заложенный после спуска на воду "Ариханта", но достраивать его будут тоже долго. Хотя явно не так долго и не так драматично, как первенца. Официальная дата приемки по разным источникам — или конец этого года, или весна следующего, но это в индийских условиях ничего не значит — потом будут еще пару лет устранять недоделки и проблемы. Строятся еще 2 ПЛАРБ этого проекта, хотя и измененного, так, на последней лодке серии ШПУ будет не 4, а 8. Изначально в индийской прессе ходили спекуляции, что "Аригхат", названный сначала "Аридаман", будет чуть длинней и крупней и будет нести удвоенное число ШПУ и более совершенное оборудование, но если эти планы и были, то перенесены на следующие лодки. К тому же, "Аридаманом" теперь зовется третья лодка проекта, возможно, кто-то что-то напутал. Но до сих пор во многих источниках "Аригхат" несет 8 ШПУ и на рисунках тоже (фотографий ракетного отсека не нашлось). Схожая путаница была с нашим "Бореем", когда в свое время, будучи спроектированным под БРПЛ Р-39УТТХ "Барк", он был рассчитан на 12 ракет, потом, с "Булавой", их стало 16, а до самого спуска "Юрия Долгорукого" и даже после него многие утверждали о 12 шахтах и обсуждали этот мнимый недостаток. Потом где-то родились спекуляции о 20 ШПУ на усовершенствованных "Бореях-А", и до самого спуска головного крейсера кое-где эти спекуляции имели хождение.
Изображение ПЛАРБ типа "Арихант", выполненное по фотографиям известным исследователем подводной тематики H.I. Sutton, рядом изображены БРПЛ К-15 и К-4 и 533мм торпеды.
Есть планы построить и еще одну серию ПЛАРБ S5, уже не 6 тыс. т. подводного водоизмещения, а поболее, до 13500 т, с новой ЯЭУ, и с 12 ШПУ для БРПЛ нового поколения. С 7 ПЛАРБ Индия формально выйдет на 3 место в мире, хотя это только формально. Скажем, 4 французских ПЛАРБ имеют куда более высокую боевую ценность и реальный потенциал, чем все, что могут в ближайшие лет 15 построить в Индии.
Теперь по поводу ракет на индийских ПЛАРБ. Первая индийская твердотопливная БРПЛ К-15 "Сагарика" имеет дальность всего около 700-750км, то есть это меньше, чем у первой опытной советской БРПЛ. Правда, это при СБЧ массой в 1 тонну при общем весе 7 тонн. В ряде индийских источников утверждается, что есть и облегченный вариант БЧ (возможно, даже неядерной), которая позволяет ракете лететь почти вдвое дальше — но испытаний подобного варианта не проводилось, и неизвестно, существует ли он вообще, учитывая проблемы индийцев с миниатюризацией зарядов, совершенно естественные — статистический массив данных по испытаниям слишком мал для этого. Мощность этой однотонной СБЧ неизвестна, например, небезызвестный Х. Кристенсен оценивает ее в 12 кт, то есть там обычная ядерная БЧ, но почему только 12, а не 20 или 30 или еще сколько-то — неизвестно. Учитывая, как этого господин вольно делает выводы на различные темы, верить информации о мощности зарядов индийских СБЧ — сложно. А в индийских источниках можно найти любые цифры. Но представляется странным, что у Кристенсена и для ПЛАРБ, и для ОТР, и для БРСД в качестве мощностей называются цифры, характерные для чисто ядерных зарядов (12-40кт и так далее) — уж тритиевое усиление в Индии должны были освоить, его в КНДР освоили, а у них "ядерный стаж" куда меньше. Тем более, что с точностью у индийских ракет проблемы имеются, несмотря на разные хвалебные заявления о КВО в 50 м (как говорилось в известном анекдоте, "и вы говорите, что можете").
БПРЛ К-15 при пуске с подводного понтона. Отлично виден момент отвода обтекателя, с которым ракета выходит из ШПУ.
Ракета испытывается с сухопутной и погружаемой (понтон) платформ со второй половины 2000-х годов, в настоящее время выполнено 13 пусков, большая часть — успешно. Вот пусков непосредственно с лодки у "Сагарики" было крайне мало — ровно два, причем один был бросковым. С таким подходом быть уверенным в оружии нельзя, потому что понтон — это понтон, а лодка это лодка, и множество нюансов на понтоне не отработать в полной мере.
Планируется и сухопутный вариант "Сагарики", что, в общем, не самое умное решение. Дело в том, что БРПЛ слишком отличаются по компоновочным и иным решениям, чтобы стать хорошими сухопутными БР, и наоборот — тем более, именно поэтому разрекламированная унификация "Булавы" и "Тополя-М" с "Ярсом" выражается в ракетном топливе, разделяющейся ГЧ, боевых блоках и комплексе средств преодоления ПРО, что уже немало. С ракетой такой дальности, как у "Сагарики", индийским ПЛАРБ можно сдерживать разве что Пакистан, и то простреливать его территорию на всю протяженности они не смогут. О Китае и говорить нечего — поход индийской ПЛАРБ к китайским берегам в данной ситуации просто ненаучная фантастика, обеспечить ее боевую устойчивость там нечем, скрытность у нее вряд ли позволяет действовать в одиночку, да и опыт тоже. Новая БРПЛ К-4 — ракета куда более солидная, весом 17-20т и несущая головную часть массой 1-2т (данные отличаются по разным источникам) на дальность до 3000-3500 км. Этакий аналог стародавнего американского "Полариса", или, если хотите, нового северокорейского "Полариса" (северокорейская серия БРСД/БРПЛ "Пукгыксон" переводится на английский именно так). Но до серии ей еще очень далеко — первый пуск планировался на 2013 г., но состоялся лишь в марте 2014 г. с подводного понтона (не исключено, что ранее были и наземные испытания, но о них не сообщались или принимали за испытания БРСД типа "Агни"), объявлен успешным — дальность составила около 3000 км. Весной 2016 г. состоялись еще 2 пуска, один с понтона, объявленный "потрясающим успехом", второй состоялся с борта "Ариханта", но дальность составила лишь 700 км (индийцы не производят запусков по северокорейской методе "сильно вверх, но недалеко", чтобы не упустить ракету национальными средствами слежения, у них все обычно). Возможно, так и планировалось, но возможно и нет, но официально тоже "успех". Более того, распространялась информация о поражении цели (точнее, района в океане) с ошибкой, якобы, близкой к нулевой, но это вызывает сомнения. Следующий пуск должен был состояться в прошлом году, но закончился аварией. Возможно, вскоре после того выхода индийские подводники и притопили реакторный отсек. Новый пуск планировался в 2018г. в начале, но не состоялся по причине как неготовности ракеты, так и лодки, находившейся в ремонте. О новых пока не сообщалось.
[media=https://www.youtube.com/watch?v=A_feco6vn7E||Первый пуск БРПЛ К-4 с подводного понтона]
Получив К-4, пусть и всего 4 ракеты на борт, уже можно будет говорить и о нормальном поражении территории Пакистана из удобного для обороны района патрулирования в зоне контроля своего флота, и о нанесении удара возмездия по Китаю, хотя тут будет посложнее, с дальностью в 3тыс. км. Кстати, по поводу концепции только ответного ядерного удара — это не просто некий пацифизм, а вынужденный шаг. Встречный и ответно-встречный удар недоступен как опция и китайским ядерным силам ввиду пока достаточно приличного времени подготовки к пуску как на стационарных, так и на мобильных платформах и неразвитости СПРН. Впрочем, китайские товарищи последнюю проблему могут частично решить с помощью русских друзей — во всяком случае, ряд шагов китайцев по размещению своих ядерных сил у нашей границы под "зонтом" не только нашей СПРН, но и даже ПВО, говорит о том, что делается это с ведома и по одобрению Кремля и Фрунзенской набережной.
Но в планах у индийских подводников не только морское сдерживание Пакистана и Китая, но и США. Планируемые БРПЛ К-5 и К-6 с дальностями до 6-7тыс.км и полезной нагрузкой в те же 1-2 тонны, для будущих ПЛАРБ типа S5, представляются предназначенными не только для Китая как одного из основных соперников, но и для США. Собственно говоря, то, что в Индии разрабатываются и МБР, явно говорит о том же. Да в Индии и не скрывается, что есть желание иметь "потенциал воздействия" на проживающих "за большой лужей" американских партнеров. Которые усиленно подлизываются к Нью-Дели в последнее время, но, очевидно, там себе на уме и не намерены дружить с Вашингтоном больше необходимого. Отметить стоит, что в ядерных планах Индии нет ни слова о России, очевидно, там прекрасно понимают, что, несмотря на наше стратегическое союзничество с Пекином, лезть в индийско-китайские "разборки" мы не будем, и прямой угрозы для Индии тоже не представляем, и политика России сильно отличается от политики другой ядерной сверхдержавы.
Но индийский сдерживающий потенциал, пусть никак и не тянет на стратегическую триаду, все же является триадой региональной, и о других ветвях индийского ракетно-ядерного дерева — в следующей части этого материала.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
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