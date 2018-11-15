Киев ищет способы прямых закупок летального оружия у США
Украина рассчитывает в ближайшее время перейти на прямые закупки вооружения в США, но для этого требуются соответствующие изменения в украинское законодательство, над которыми в Киеве уже работают, заявил посол Украины в США Валерий Чалый.
В интервью агентству "Укринформ" Чалый в частности рассказал, что в Вашингтоне в пятницу состоится заседание комиссии по стратегическому партнерству между Украиной и США, в рамках которой пройдет обсуждение вопросов военно-технического взаимодействия стран. В Киеве сейчас идет работа над поправками в законодательство, которые позволят проводить прямые закупки вооружения и техники в США, без участия посредников. При этом в США также сильно заинтересованы в прямых закупках Украиной американского оружия, добавил он.
Чалый пояснил, что Вашингтон придерживается в отношении Украины определенной позиции, которая заключается в том, что чем больше Украина будет покупать у США оружия и техники, тем больше получит от них безвозмездной помощи. В этом направлении идет соответствующая работа, сообщил он, результаты которой можно будет увидеть до начала следующего года.
Отметим, что за 2018 год Украина получила летального оружия на 40 млн. долларов. Оружие, кроме США, ей поставляли Великобритания, Канада и Литва.
В интервью агентству "Укринформ" Чалый в частности рассказал, что в Вашингтоне в пятницу состоится заседание комиссии по стратегическому партнерству между Украиной и США, в рамках которой пройдет обсуждение вопросов военно-технического взаимодействия стран. В Киеве сейчас идет работа над поправками в законодательство, которые позволят проводить прямые закупки вооружения и техники в США, без участия посредников. При этом в США также сильно заинтересованы в прямых закупках Украиной американского оружия, добавил он.
Чалый пояснил, что Вашингтон придерживается в отношении Украины определенной позиции, которая заключается в том, что чем больше Украина будет покупать у США оружия и техники, тем больше получит от них безвозмездной помощи. В этом направлении идет соответствующая работа, сообщил он, результаты которой можно будет увидеть до начала следующего года.
Отметим, что за 2018 год Украина получила летального оружия на 40 млн. долларов. Оружие, кроме США, ей поставляли Великобритания, Канада и Литва.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины
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