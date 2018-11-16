За операцию НАТО пусть ответят французы
В Палермо прошла конференция по урегулированию конфликта в Ливии. Делегацию из России возглавил Дмитрий Медведев. Российский премьер в своем выступлении обвинил НАТО в сложившейся в Ливии критической ситуации, заявив, что коллеги по Совбезу ООН были «цинично обмануты» претендентами на мировое политическое и моральное лидерство.
Как это принято у западных политиков, свою очевидную вину они не признают. Вот и генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции по европейской безопасности в Берлине заявил, что альянс не был инициатором операции в Ливии, а начали все Франция и Великобритания. По словам главы альянса, во время согласования операции страны Европы поняли, что нуждаются в помощи НАТО и США.
«Конечно, иногда европейские союзники должны быть способны делать что-то без США. Мы не говорили, что все операции в НАТО должны быть с США, просто они большие, и часто есть необходимость в них. Я хорошо помню, например, операцию в Ливии, потому что я был тогда премьером Норвегии, и Норвегия присоединилась», — заявил Столтенберг.
А что, Норвегия тогда не была членом НАТО? Была, точно так же, как и остальные страны, которые бомбили Ливию. Кроме того, если бы европейские страны делали хоть что-то без США, то это точно пошло бы им на пользу. Именно США и страны ЕС, которые входят в НАТО, оказывали экономическую и военную помощь Национальному переходному совету, что главным образом способствовало началу гражданской войны в Ливии.
Да, страны НАТО получили огромные денежные запасы и доходы от разорения богатой Ливии. Но США получили только деньги, а страны ЕС еще и поток беженцев. Ливия не стала единственной страной, за разрушение которой НАТО не собирается брать на себя ответственность, а США получают только выгоду. Под видом защиты мирного населения альянс уничтожал его же в Ираке, Афганистане, Югославии и Сирии.
Кроме того, НАТО будто не замечает обвинений в использовании запрещенного оружия. Ливийские ученые-ядерщики подготовили и передали правительству национального собрания доклад, в котором указывается, что исследования одной из штаб-квартир ливийской армии, которая подвергалась бомбардировке НАТО, показали повышенную радиоактивность. Выяснилось, что силы альянса использовали боеприпасы с обедненным ураном, который способен вызывать рак и другие тяжелые заболевания. Также было зафиксировано применение запрещенных боеприпасов в Югославии и Сирии. Никакого наказания за это члены альянса не понесли.
Здесь нельзя переложить ответственность с НАТО на какую-то определенную страну. Но можно твердо утверждать, что каждый участник кровавых преступлений против человечества может вдруг сам стать жертвой своих амбиций, кроме США, естественно. Они-то всегда будут сидеть за океаном и переводить стрелки.
Как это принято у западных политиков, свою очевидную вину они не признают. Вот и генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции по европейской безопасности в Берлине заявил, что альянс не был инициатором операции в Ливии, а начали все Франция и Великобритания. По словам главы альянса, во время согласования операции страны Европы поняли, что нуждаются в помощи НАТО и США.
«Конечно, иногда европейские союзники должны быть способны делать что-то без США. Мы не говорили, что все операции в НАТО должны быть с США, просто они большие, и часто есть необходимость в них. Я хорошо помню, например, операцию в Ливии, потому что я был тогда премьером Норвегии, и Норвегия присоединилась», — заявил Столтенберг.
А что, Норвегия тогда не была членом НАТО? Была, точно так же, как и остальные страны, которые бомбили Ливию. Кроме того, если бы европейские страны делали хоть что-то без США, то это точно пошло бы им на пользу. Именно США и страны ЕС, которые входят в НАТО, оказывали экономическую и военную помощь Национальному переходному совету, что главным образом способствовало началу гражданской войны в Ливии.
Да, страны НАТО получили огромные денежные запасы и доходы от разорения богатой Ливии. Но США получили только деньги, а страны ЕС еще и поток беженцев. Ливия не стала единственной страной, за разрушение которой НАТО не собирается брать на себя ответственность, а США получают только выгоду. Под видом защиты мирного населения альянс уничтожал его же в Ираке, Афганистане, Югославии и Сирии.
Кроме того, НАТО будто не замечает обвинений в использовании запрещенного оружия. Ливийские ученые-ядерщики подготовили и передали правительству национального собрания доклад, в котором указывается, что исследования одной из штаб-квартир ливийской армии, которая подвергалась бомбардировке НАТО, показали повышенную радиоактивность. Выяснилось, что силы альянса использовали боеприпасы с обедненным ураном, который способен вызывать рак и другие тяжелые заболевания. Также было зафиксировано применение запрещенных боеприпасов в Югославии и Сирии. Никакого наказания за это члены альянса не понесли.
Здесь нельзя переложить ответственность с НАТО на какую-то определенную страну. Но можно твердо утверждать, что каждый участник кровавых преступлений против человечества может вдруг сам стать жертвой своих амбиций, кроме США, естественно. Они-то всегда будут сидеть за океаном и переводить стрелки.
- Автор:
- Виктор Курбатов
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