Зачем главе ДНР Пушилину гарантии от внезапной смерти?

9 ноября в ДНР приняли закон о гарантиях главе республики, прекратившему исполнение своих полномочий, а также членам его семьи. Закон сразу же вызвал бурное обсуждение, хотя общественность явно обратила внимание далеко не на самое интересное.Почему-то данный закон моментально восприняли в качестве доказательства ненасытного и безостановочного пожирания народных благ Пушилиным, а также свидетельством отсутствия должного уважения в отношении семьи убитого Александра Захарченко.Тут, конечно, сразу хочется заметить, что те нехитрые блага, которые по закону должны получать отслужившие свое главы ДНР (или отжившие свое), а также их домочадцы, едва ли могут всерьез заинтересовать семью покойного Захарченко, скорее всего, обеспечившего семью за время пребывания на своем посту на несколько поколений.Едва ли такие вещи, как пользование правительственной связью и медицинским обслуживанием, могли бы заинтересовать и самого Пушилина, если уж он, как гласит интернет-молва, «украл полкоролевства».Вообще, в данном законе только первые три пункта говорят о самом главе республики. Подозрительно много говорится о членах его семьи, тех правах и компенсациях, которые они получат после смерти кормильца.В связи с чем появляются две не являющиеся взаимоисключающими гипотезы.Первая: отчасти закон принят как раз для того, чтобы отдать дань памяти покойному Захарченко, для посильной заботы о его семье.Вторая: сам Денис Пушилин тоже не прочь подстраховаться на будущее, чтобы впоследствии не оставить родственников без необходимого вспоможения.Причем весь дух документа явно свидетельствует как раз не о том варианте, когда глава республики благополучно передает бразды правления своему наследнику, потому что в этом случае «гарантии» покажутся достаточно скромными или даже смешными. А именно о летальном исходе (что, учитывая количество убитых полумифическим украинским ДРГ командиров ополчения, является весьма вероятным сценарием). И в этом случае, разумеется, забота республики о семье безвременно ушедшего главы становится делом правильным и почетным.Вопрос в том, что, помимо теоретического желания узаконить помощь семье Захарченко, подвигло Дениса Пушилина на столь нужный законодательный акт?Невольно возникает чувство, что поразмыслить о вечном главу ДНР Пушилина стимулирует ситуация, в которой безвременно погиб его предшественник. А заодно и достаточно откровенные требования со стороны вышестоящего начальства, заставляющие новоизбранного руководителя всерьез задуматься над стилем правления и перспективами.Говоря проще: высокие шансы досрочно покинуть пост в том случае, если не справится с обязанностями и разведет какое-нибудь новое болото с «отжимами», поборами, личной гвардией и прочими пороками переходного периода.И мы, естественно, всячески желаем Денису Пушилину преуспеть в выполнении взятых на себя обязательств и благополучно сложить с себя полномочия после продолжительного и плодотворного служения республике. Потому что тогда никаких гарантий не понадобится, и вообще все будут довольны (кроме граждан, утративших способность быть довольными вовсе).Конечно, это достаточно смелая и несколько оптимистичная гипотеза. Тем не менее, она звучит куда более здраво и куда менее тривиально, чем предположение о том, что принятый закон направлен на личное обогащение нового главы ДНР и т. д.Когда-то же должен в республике воцариться порядок!