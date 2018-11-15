МИД РФ: Войска НАТО начали отрабатывать новый элемент учений

Командование Североатлантического альянса вводит новый элемент на проводимых военных учениях в районе границы с Россией. На стартовавших 7 ноября на территории Польши и Прибалтике учений НАТО Anakonda-2018 началась отработка эвакуации жителей из населенных пунктов, расположенных вблизи границы с Россией и Белоруссией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Выступая на брифинге Мария Захарова заявила, что Россия обратила внимание на один принципиально новый момент проводимых учений НАТО. Подразделения вооруженных сил альянса в ходе учений по требованию Пентагона отрабатывают эвакуацию жителей из зоны конфликта, то есть, населенных пунктов, прилегающих к границам России и Белоруссии.Кроме этого российский МИД в очередной раз обратил внимание на последовательное продвижение НАТО на восток. В сопредельных с Россией и Белоруссией странах увеличивается присутствие американских военнослужащих, расширяется военно-транспортная сеть альянса. Под видом проводимых учений в район стран Балтийского региона, Польши и Скандинавии переброшены значительные воинские силы, которые с окончанием военных маневров выводятся частично, тем самым увеличивая численность уже развернутых подразделений НАТО вдоль российских границ.Также в НАТО не собираются отказываться от создания постоянной группировки ВМС стран альянса в Черном море, в чем им всячески потакают некоторые страны, страстно желающие вступить в альянс.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уже 11 из 29-участников НАТО нарастили свои расходы на военные нужды до 2% от ВВП.