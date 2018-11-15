Названа дата передачи первых "арктических" ЗРК "Тор-М2ДТ" Северному флоту

Первый дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" будет передан Северному флоту 22 ноября.

Главное оборонное ведомство сообщает о скором начале поставок тактических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» в Вооружённые силы страны. Это «арктические» версии средств противовоздушной обороны, которые впервые широкой общественности были продемонстрированы на параде в честь годовщины Великой Победы в 2017 году в Москве.Из сообщения:Известно, что передача первых «арктических» «Торов» состоится в Ейске, где располагается 726-й учебный центр ПВО.«Тор-М2ДТ» - уникальный тактический зенитный ракетный комплекс, который, благодаря гусеничному шасси, обладает высокой проходимостью. ЗРК установлен на двухзвенные гусеничные транспортёры ДТ-30М. Отсюда, кстати, и общее название средства противовоздушной обороны. Зенитному ракетному комплексу не страшны даже лютые морозы в минус 50 по Цельсию. Он способен без труда проходить через рвы, преодолевать брод.Экипаж "Тор-М2ДТ" - три человека. ЗРК может поражать цели на дистанции от 1 до 16 км при минимальной высоте цели в 10 м. Максимальная скорость цели около 800 м/с, максимальная высота - 10 км. Боекомплект комплекса – 16 ракет. Предельное время электрообеспечения без заправки топливом – почти двое суток.