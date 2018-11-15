Адмирал ВМС США призвал пилотов готовиться к боям с русскими и китайцами

Пилоты американских самолетов морской авиации в любой момент должны быть готовы вступить в бой против российских и китайских самолетов, кораблей и подводных лодок, заявил контр-адмирал американских ВМС Даг Перри, сообщает USNI News.Контр-адмирал американских ВМС Даг Перри заявил, что морская авиация США должна всегда быть готова к войне с русскими или китайцами и именно на этом должен быть сделан упор при подготовке летчиков. По его словам, каждый взлетевший с палубы авианосца самолет, будь это истребитель или разведчик, должен рассчитывать, что может встретиться с российским или китайским самолетом, кораблем или подводной лодкой. Это же относится и самолетам наших союзников, добавил он, экипажи должны быть готовы к возможному боестолкновению в любой момент и поэтому должны ежедневно готовиться к серьезным боям.В ежедневную подготовку, по мнению Перри, должны входить и реальные и "виртуальные" тренировки полетов, чтобы отправленный "в восточную Атлантику 22-летний пилот палубного истребителя F/A-18 Hornet мог встретиться с Су-27 и не дрогнуть". А если пилот дрогнет, то "противник будет знать слабые места авиации ВМС США", добавил он.То же самое касается и экипажей кораблей и подводных лодок, они также должны быть готовы в любой момент вступить в бой с русскими или китайцами.