Дети в тюремных робах

В сети продолжается обсуждение весьма своеобразной профориентационной работы сотрудников мурманской полиции.Сотрудники УМВД по Мурманской области приняли участие в мероприятии по профориентации юных мурманчан, где провели мастер-класс, в ходе которого школьникам было предложено примерить на себя полицейскую форму и... тюремные робы.Мероприятие проходило в одном из парков для семейного отдыха, расположенном в крупном торговом центре. Сотрудники УМВД провели беседу с детьми и их родителями и предоставили возможность лично задавать вопросы специалистам о работе сотрудников органов внутренних дел. После был проведен мастер-класс, в ходе которого дети снимали отпечатки пальцев с предметов, создавали фоторобот, соревновались в физической подготовке, распутывали загадки в детективном квесте.На региональном сайте УМВД были представлены фотографии с данного мероприятия, позже некоторые снимки были удалены, но успели разойтись по соцсетям.Начальником УМВД России по Мурманской области Виталием Зайковым была назначена проверка мероприятия по профориентации детей и подростков.Также инцидентом заинтересовались региональные прокуроры и следственный комитет, начавший доследственную проверку.В случае выявления вины сотрудников УМВД они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.По предварительным данным, костюмы для примерки предоставляла частная организация.