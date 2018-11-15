Дети в тюремных робах
В сети продолжается обсуждение весьма своеобразной профориентационной работы сотрудников мурманской полиции.
Сотрудники УМВД по Мурманской области приняли участие в мероприятии по профориентации юных мурманчан, где провели мастер-класс, в ходе которого школьникам было предложено примерить на себя полицейскую форму и... тюремные робы.
Мероприятие проходило в одном из парков для семейного отдыха, расположенном в крупном торговом центре. Сотрудники УМВД провели беседу с детьми и их родителями и предоставили возможность лично задавать вопросы специалистам о работе сотрудников органов внутренних дел. После был проведен мастер-класс, в ходе которого дети снимали отпечатки пальцев с предметов, создавали фоторобот, соревновались в физической подготовке, распутывали загадки в детективном квесте.
На региональном сайте УМВД были представлены фотографии с данного мероприятия, позже некоторые снимки были удалены, но успели разойтись по соцсетям.
Начальником УМВД России по Мурманской области Виталием Зайковым была назначена проверка мероприятия по профориентации детей и подростков.
Также инцидентом заинтересовались региональные прокуроры и следственный комитет, начавший доследственную проверку.
В случае выявления вины сотрудников УМВД они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
По предварительным данным, костюмы для примерки предоставляла частная организация.
Сотрудники УМВД по Мурманской области приняли участие в мероприятии по профориентации юных мурманчан, где провели мастер-класс, в ходе которого школьникам было предложено примерить на себя полицейскую форму и... тюремные робы.
Мероприятие проходило в одном из парков для семейного отдыха, расположенном в крупном торговом центре. Сотрудники УМВД провели беседу с детьми и их родителями и предоставили возможность лично задавать вопросы специалистам о работе сотрудников органов внутренних дел. После был проведен мастер-класс, в ходе которого дети снимали отпечатки пальцев с предметов, создавали фоторобот, соревновались в физической подготовке, распутывали загадки в детективном квесте.
На региональном сайте УМВД были представлены фотографии с данного мероприятия, позже некоторые снимки были удалены, но успели разойтись по соцсетям.
Начальником УМВД России по Мурманской области Виталием Зайковым была назначена проверка мероприятия по профориентации детей и подростков.
Также инцидентом заинтересовались региональные прокуроры и следственный комитет, начавший доследственную проверку.
В случае выявления вины сотрудников УМВД они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
По предварительным данным, костюмы для примерки предоставляла частная организация.
- Использованы фотографии:
- пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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