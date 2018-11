Т-54 и Т-55. Танки-пенсионеры на войне

Статья «This 61-Year-Old Tank Still Fights Everywhere»:

Зарубежная пресса проявляет интерес не только к современным российским вооружениям, но и к образцам прошлых десятилетий. Вместе с прочими советскими разработками до сих пор привлекают внимание средние танки Т-54 и Т-55. Особый интерес к этой технике связан с тем, что она, несмотря на солидный возраст, до сих пор участвует в вооруженных конфликтах. Танк с такой историей не может не заинтересовать зарубежные издания.В июне 2015 года англоязычный интернет-журнал War Is Boring опубликовал статью «This 61-Year-Old Tank Still Fights Everywhere» («Танк в возрасте шестьдесят один год до сих пор воюет повсюду») за авторством С.К. Ау-Йонга. В подзаголовке статьи отмечалось, что танк Т-55 до сих пор остается бронированной мощью армий и повстанцев по всему миру. Недавно эту статью перепечатало издание The National Interest. Оно опубликовало материал 13 ноября, дав ему новый заголовок: «Russia's T-54/T-55: The AK-47 of Tanks Keep Fighting On (And It’s Really Old)»: «Российский Т-54 / Т-55: «Автомат Калашникова» среди танков продолжает сражаться (и он весьма стар)». В подзаголовок вынесли один из тезисов статьи: почти всегда танк не должен быть сложным; дешевая, простая и смертоносная машина достаточна и для войн XXI века.В начале своей статьи С.К. Ау-Йонг сравнивает средние танки Т-54 и Т-55 с автоматом АК. Он отмечает, что эта бронетехника, подобно оружию , до сих пор присутствует на полях сражений. Советские «бронированные звери» большого возраста просты в эксплуатации и обслуживании. Они все еще пользуются популярностью в небольших странах и среди различных вооруженных формирований. Т-54/55 стали настоящими «народными танками». Если в каком-либо нынешнем или бывшем государстве-партнере Москвы происходит переворот или начинается гражданская война, в этих событиях могут поучаствовать и танки Т-54/55.Автор напоминает про события в Афганистане. Когда в начале девяностых государство рухнуло, вооруженным формированиям достались бывшие армейские танки Т-55. В том же десятилетии такая техника участвовала в гражданской войне в Югославии. Сегодня бывшие иракские и сирийские Т-55 служат под черным флагом террористических группировок Ближнего Востока. Как оказалось, старая техника понравилась террористам не меньше, чем современные машины M1 Abrams.Дело в том, указывает автор, что в большинстве случаев танку не нужно быть сложным. Дешевая, простая и эффективная боевая машина оказывается пригодной для большинства войн XXI века.В конце Второй мировой войны парк бронетехники СССР включал в основном средние танки Т-34-85, а также меньшее число тяжелых ИС-2 и ИС-3. Танки семейства Т-34 хорошо показали себя во время войны с нацистской Германией, но командование считало их устаревшими. Претензии касались т.н. свечной подвески и 85-мм танковой пушки. Более поздняя серия танков «ИС», названная в честь Иосифа Сталина, лучше показала себя в борьбе с тяжелыми немецкими танками. Однако экипажам этих машин приходилось работать с тяжелыми 122-мм выстрелами раздельного заряжания. Такой боеприпас сокращал объемы боекомплекта и скорострельность.Советы построили неоднозначный танк Т-44, которому так и не пришлось воевать. Целью проекта было уменьшение высоты танка Т-34-85 за счет переработки корпуса и башни. Однако уменьшение танка не позволило использовать пушку калибра 100 или 122 мм.Стремление «кремлевских оружейников» улучшить технику привело к появлению нового проекта Т-54, затем ставшего базой для улучшенного Т-55. Сегодня стальные монстры этих моделей являются самыми массовыми и распространенными в мире.Узнаваемый танк Т-54А появился в 1954 году, но в течение почти десяти лет до этого Советы создавали и строили в небольших количествах машины типа Т-54-1, -2 и -3. Некоторые из них получали пушки со специальным противовесом на дульной части. Впоследствии это место заняло эжекционное устройство, отводящее вредные пороховые газы из ствола наружу. Автор отмечает, что именно противовесы и эжекторы являются самыми заметными различиями ранних Т-54 разных версий. Кроме того, он напоминает о ранних конструкциях башни, имевших скосы-заманы в нижней части. Постепенно от этих «дизайнерских изысков» отказались во избежание рикошетов снарядов в крышу корпуса.Т-54А получил не только эжектор. Его пушка также оснащалась одноплоскостным стабилизатором, управляющим вертикальными перемещениями. В следующей модификации Т-54Б использовался двухплоскостной стабилизатор, также контролировавший поворот башни.За счет компактной башни танк Т-54 имел высоту всего 2,39 м. Благодаря этому он был меньше и прочнее своего современника – американского M48 Patton. При этом криволинейные обводы башни способствовали рикошету снарядов.Т-54 впервые пошел в бой в 1956 году во время подавления Венгерского восстания, целью которого было свержение просоветской власти в Будапеште. Дебют бронемашины завершился провалом. Мятежники смогли захватить один из новейших советских танков и пригнать его к посольству Великобритании. Западные эксперты изучили трофейный образец и оценили его сильные и слабые стороны.В 1972 году Северный Вьетнам начал крупное наступление, конечным итогом которого стала капитуляция его южного соседа. Автор напоминает об одном из эпизодов с участием бронетехники, имевшим место во время битвы при Дакто на территории Южного Вьетнама. Известен танковый бой с участием северовьетнамского танка Т-54 и южновьетнамских M41 американского производства. Во время этого сражения каждый из M41 успел трижды отправить в противника 76-мм снаряд. Танк советского производства получил повреждения, но уничтожил вражеские машины ответным огнем. Затем экипаж покинул подбитый танк и ушел к своим.Впрочем, у Т-54 был существенный недостаток. Не самые удачные условия работы экипажа в боевом отделении сокращали практическую скорострельность до 4 выстрелов в минуту. Подготовленный экипаж зарубежного танка мог сделать то же количество выстрелов всего за 15 секунд.Еще до выхода танков на поле боя советские инженеры стали работать над их улучшением. С.К. Ау-Йонг отмечает, что танки Т-54 версий «А» и «Б» трудно отличить от более нового Т-55 по внешним признакам. Едва ли не единственным внешним отличием является грибовидный колпак вентилятора, добавленный на Т-55. Большинство нововведений затрагивало внутреннее оснащение танка. Так, была добавлена коллективная система противоатомной защиты, создававшая избыточное давление внутри корпуса. Кроме того, боекомплект орудия увеличили на 9 выстрелов. Пулемет СГМ времен Второй мировой заменили современным ПКТ. В 1961 году появилась модификация Т-55А. Она имела противорадиационные материалы снаружи и внутри обитаемых отсеков. Также добавили фильтровентиляционную установку. С корпуса убрали курсовой пулемет.Танки разных моделей трудно различать и по той причине, что старые машины постепенно модернизировались и перестраивались, приобретая черты более новых. К примеру, танк Т-54 изначально имел крупнокалиберный пулемет ДШКМ, устанавливавшийся на люке заряжающего. В проекте Т-55 от этого оружия отказались в связи с его низкой эффективностью против современных фронтовых самолетов. Однако позже зенитный пулемет вернули. В отличие от реактивных самолетов, новейшие ударные вертолеты летали низко и медленно, становясь хорошей целью для ДШКМ.Автор War Is Boring отмечает, что, несмотря на широкое распространение, танки Т-54/55 имели некоторые проблемы. Эта техника, сражаясь с современными ей или более новыми танками, нередко несла потери. Кроме того, танки не были лишены недостатков. Условия работы экипажа оставляли желать лучшего, скорострельность была недостаточной, а ходовая часть имела тенденцию к потере гусениц.Впрочем, более важной причиной неудач были иные факторы. Армии-эксплуатанты Т-54/55 имели проблемы с подготовкой экипажей, с тактикой и грамотным командованием. Им противостояли хорошо подготовленные бронетанковые войска, поддерживаемые Западом. Все эти вещи сказывались на результатах применения танков сильнее, чем конструктивные недостатки.В качестве примера С.К. Ау-Йонг приводит опыт Вьетнамской войны. Экипажи Северного Вьетнама нередко имели плохую подготовку и не умели правильно работать с пехотой. В результате они несли неоправданные потери от огня южновьетнамских войск, вооруженных гранатометами M72. Во время Войны Судного дня сирийская армия, использовавшая танки Т-55, имела преимущества в технике. Однако израильские войска атаковали плотный строй противника с Голанских высот. Позже, в Кувейте 1991 года, Ирак делал из танков неподвижные огневые точки. Такая ошибка иракского командования превратила танки в легкие мишени для авиации и танков Abrams, имевших тепловизионную аппаратуру.Тем не менее, танки Т-55 по-прежнему являются недорогим и доступным товаром. Советская промышленность, по самым скромным оценкам, выпустила около 50 тыс. таких машин. Польша и Чехословакия строили танки по лицензии и выпустили тысячи единиц. «Клоны» наподобие китайского «Типа 59» тоже увеличивают общую численность бронетехники.Вместе с танками Т-55 строились иные машины на их базе. Существовали специальные варианты техники – инженерные машины разминирования, мостоукладчики, огнеметные танки и ремонтно-эвакуационные машины. Советы использовали готовое танковое шасси в качестве основы для зенитной самоходной установки ЗСУ-57-2 и тяжелого бронетранспортера БТР-Т.Во время нескольких войн со своими соседями в лице арабских государств, в шестидесятых и семидесятых годах, Израиль взял в качестве трофеев сотни танков Т-55. Новые хозяева перестроили эту технику в тяжелые бронетранспортеры «Тиран» (англоязычный автор отмечает, что на иврите это слово означает «Диктатор»). Эту технику использовали против бывших хозяев. Кроме того, некоторые трофейные танки оснащались пушками L7 калибра 105 мм. После такой модернизации иностранные танки могли использовать те же боеприпасы, что и прочие машины Израиля.После снятия «Тирана» с вооружения часть шасси была перестроена по проекту «Ахзарит» («Жестокий»), так же предусматривавшему создание тяжелого бронетранспортера. Другие страны тоже создавали свою технику на базе танков Т-55. Результаты таких доработок предназначались для своих армий или для экспортных поставок. Некоторые из новых вариантов танка, такие как румынский TR-85M, мало похожи на исходную машину советской разработки.Россия тоже модернизировала свои танки. Так, существовали проекты Т-55М и Т-55АМ, предусматривавшие использование комбинированных навесных модулей, выполненных в виде «бровей» на лбу башни. Схожие устройства имелись и на лобовом листе корпуса. Также модернизированные Т-55 получали лазерные дальномеры и новые баллистические вычислители.Отремонтированные и обновленные Т-55 смогли запускать через ствол орудия управляемые ракеты 9М117 «Бастион», дополняющие штатные снаряды. За счет ракет была увеличена дальность и точность стрельбы. Модернизированные Т-55М и Т-55АМ использовались во время второй войны в Чечне; вместе с ними воевали и улучшенные Т-62М. Командование считало, что в условиях партизанской войны потери такой техники будут менее чувствительны, чем в случае с более дорогими Т-72 и Т-80.Автор подводит итог. Несмотря на некоторые проблемы технического характера и не самую удачную историю службы, танки Т-54 и Т-55 смогут сохранять свою популярность в течение многих десятилетий. Потенциал конструкции с точки зрения модернизации, а также стабильный рынок для ремонта и обновления бронетехники способствуют длительной службе и без того немолодой машины.