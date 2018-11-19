Мощный ударный комплекс под маской С-300. Получится ли обмануть воздушную разведку ВМС США?

Источники информации:

https://bmpd.livejournal.com/3404676.html

https://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/systems/an-apy-10.htm

https://www.wescam.com/wp-content/uploads/2018/04/PDS-MX-20-20D-January-2017.pdf

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu1/c300pmu1.shtml

Последняя авиационно-космическая выставка «China International Aviation & Aerospace Exhibition 2018», прошедшая в китайском Чжухае с 6 по 11 ноября 2018 года и удивившая её посетителей уникальной экспозицией из многочисленных концептов перспективных ударно-разведывательных дронов и тактических ракетных комплексов от ведущих аэрокосмических гигантов и молодых компаний Поднебесной, продолжает будоражить западноевропейские и американские военно-аналитические блоги появлением на её полях демонстратора пусковой установки достаточно неординарного и «коварного» оперативно-тактического ракетного комплекса WS-600L. Уже после первой фотографии данного изделия, опубликованной в фоторепортаже Михаила Жердева, многочисленные обозреватели и любители военной техники были введены в заблуждение относительно классификации этой причудливой системы вооружения. И это абсолютно неудивительно, ведь перед ними предстала на первый взгляд классическая пусковая установка с четырьмя цилиндрическими транспортно-пусковыми контейнерами, предназначенными для хранения, транспортировки и вертикального «миномётного старта» (с помощью пиропатронов) зенитных ракет HQ-9 или 48Н6Е/ДМ комплексов HQ-9 и С-300ПМУ-1/400 соответственно.Тем не менее, об ударном предназначении комплекса WS-600L можно судить сразу по нескольким деталям, заметным для специалистов. Во-первых, по компоновке аэродинамических плоскостей одноимённой ракеты, макет которой был выставлен рядом с пусковой установкой: 4 Х-размещённых укороченных крыла-стабилизатора малого удлинения, смещённых в хвостовую часть корпуса WS-600L (аналогичное расположение крыльев наблюдается у «Точки-У»), а также 4 небольших хвостовых аэродинамических руля, площадь которых заметно меньше площади рулей зенитных ракет типа 48Н6Е или HQ-9. Вывод: высоких скоростных качеств WS-600L (3000—4000 км/ч) на нисходящей ветви траектории под углом 70—80 градусов и более будет достаточно для выполнения противозенитных манёвров даже с небольшими аэродинамическими рулями. Такие конструктивные особенности характерны для оперативно-тактических баллистических ракет. Также в сопловом блоке макета WS-600L видны вольфрамовые «плоскости-лопатки» газоструйных рулей отклонения вектора тяги, которые обеспечивают ОТБР достойные маневренные возможности на восходящей ветви траектории во время работы маршевого твердотопливного ракетного двигателя. Газоструйная система ОВТ — единственное звено, которое роднит WS-600L с некоторыми современными зенитными управляемыми ракетами.Во-вторых, это «расширенная» кабина экипажа ОТРК WS-600L (в сравнении с кабинами пусковых установок зенитно-ракетных комплексов HQ-9 и ПУ 5П85С/СЕ2 комплексов С-300ПМ1/400). В отличие от пусковых установок зенитно-ракетных комплексов, которые в автоматизированном режиме по радиолинии через телескопическую антенну за кабиной водителя получают команды на пуск от радара подсвета и наведения 30Н6Е и ПБУ 54К6Е, боевое применение пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов предусматривает самостоятельное получение и обработку тактической информации от удалённых на десятки километров дружественных средств оптико-электронной, радиотехнической и радиолокационной разведки, а также вышестоящих штабных звеньев. Естественно, для этого экипаж WS-600L должен быть представлен не только водителем, но и оператором системы топопривязки и навигации, а также командиром, который будет получать на многофункциональный терминал координаты целей, а также исчерпывающую информацию о тактической обстановке (включая типы ЗРК противника их их параметры) на том отрезке ТВД, где будет проходить траектория полёта баллистической ракеты WS-600L. Как видите, конфигурация расчёта, а значит, и конструкция кабины, при детальном рассмотрении здесь полностью отличаются.Нас же заинтересовал куда более важный вопрос: какие тактические преимущества откроются перед подразделениями НОАК после обретения оперативной боевой готовности ОТРК WS-600L? Если не опираться на детальные обзоры, то имеем боевую единицу, облик которой практически идентичен пусковым установкам ЗРК HQ-9, С-300ПС/ПМ1 как в походном и дежурном, так и в боевом положении. В первую очередь это касается эффективной отражающей поверхности самоходной ПУ WS-600L, а также её инфракрасной сигнатуры и силуэта в телевизионном диапазоне. Представьте себе очередной рост напряжённости вокруг спорного островного архипелага Спратли или Парасельских островов в Южно-Китайском море. Логично предположить, что в рамках поддержки вьетнамской стороны командование 7-го оперативного флота ВМС США направит в район «9 пунктирной линии» (исключительной экономической зоны Поднебесной) АУГ, а также дальние противолодочные самолёты P-8A «Poseidon», часто используемые Пентагоном для стратегической оптико-электронной и радиолокационной разведки объектов противника. В ответ на это командование НОАК развернёт на спорных островах не только дополнительные батареи HQ-9 либо имеющиеся на вооружении С-400 и С-300ПМУ-1, но и новейшие ОТРК WS-600L. Здесь-то и начнётся самое интересное.Несмотря на то, что операторы P-8A «Посейдон» задействуют для разведки весьма продвинутый бортовой радиолокационный комплекс AN/APY-10 (AN/APS-137D(V)5), способный в режиме обращённой синтезированной апертуры (ISAR) получить радиолокационную картинку местности с разрешением в 1 м, а также классифицировать береговые юниты на расстоянии около 100 км (определив их силуэты и радиолокационную сигнатуру), чётко идентифицировать ПУ оперативно-тактического ракетного комплекса WS-600L, а также отличить её от пусковой установки HQ-9 или 5П85С радар APY-10 не сможет. Ведь для того чтобы увидеть мелкие конструктивные отличия, разрешение радара должно составлять от 0,3 до 0,5 м, на что параболическая антенна APY-10 неспособна. Более того, китайская армия оснащена современными средствами РЭБ, которые легко подавят рабочий Х-диапазон бортовой РЛС «Посейдона».Выделить пусковые установки комплекса WS-600L на фоне ПУ ЗРК HQ-9 или 5П85С операторам P-8A может помочь подфюзеляжная турельная телевизионно-оптическая станция MX-20HD, которая в дневном ТВ-диапазоне способна вести наблюдение с разрешением 1080p и оптическим увеличением более 30—40X (плюс цифровое увеличение). Но, учитывая многократное ухудшение качества приближенного посредством MX-20HD объекта из-за различных атмосферных явлений (потоков тёплого воздуха, запылённости, задымлённости и т.д.), делаем вывод, что для получения качественной съёмки с зуммированием и идентификацией пусковых установок WS-600L «Посейдону» необходимо будет приблизиться к спорным островам в Южно-Китайском море на расстояние 30—40 км.Естественно, в предэскалационный период истребительная авиация ВКС Китая воспрепятствует оперированию средств воздушной разведки США близ своих воздушных границ над спорными островами, и Пентагон будет оставаться в полном неведении относительно точного местонахождения WS-600L вплоть до первых боевых пусков. Взбудоражит нервы командованию ВМС США во всей этой истории тот факт, что оперативно-тактическая баллистическая ракета WS-600L является очередным противокорабельным инструментом, способным прорываться к авианосным соединениям по неизведанным и неподвластным для корабельных средств ПРО квазибаллистическим траекториям, знакомым лишь нашим "Искандерам" и "Кинжалам".