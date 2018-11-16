Лихой манёвр израильского министра обороны
Возобновление режима прекращения огня между Израилем и Сектором Газа после эскалации конфликта спровоцировало политический кризис в Тель-Авиве, распад правящей коалиции в парламенте и отставку сразу двух министров.
6 ноября движение ХАМАС констатировало серьезное продвижение в ходе консультаций по прекращению блокады Газы и заключению перемирия с Израилем. Спустя два дня стало известно, что при посредничестве президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси глава Палестинской автономии Махмуд Аббас дал согласие на перемирие с еврейским государством.
Однако 11 ноября мирный процесс оказался сорванным.
Произошло следующее: израильская ДРГ, действуя на гражданском автомобиле, в штатской одежде проникла на территорию Сектора на глубину до трех километров, и около города Хан-Юниса в южной части сектора Газа организовала засаду на высокопоставленного военного ХАМАС и сопровождавших его бойцов. Огнем диверсантов был убит командир бригады Эззедин аль-Кассам военного крыла ХАМАС Нура Бараке.
Отход ДРГ прикрывала израильская авиация, в результате бомбо-штурмового удара которой погибло еще пять палестинских бойцов, среди которых оказался еще один офицер ХАМАС — Мохаммад аль-Карра.
Понесли потери и израильские спецназовцы – один был убит, еще один ранен. Согласно сообщениям СМИ еврейского государства, эта операция стала венцом агентурной игры. То есть операция по убийству Н. Бараке была тщательно спланирована, и его, по сути дела выманили на засаду.
Далее силовые структуры ХАМАС привели все воинские формирования в состояние повышенной готовности. А вооруженное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» объявила о всеобщей мобилизации своих бойцов.
Израильские источники сообщили о начавшихся со стороны Сектора Газа ракетных обстрелах.
12 ноября газета Jerusalem Post сообщила, что утром ХАМАС запустил до 17 ракет, а система ПВО «Железный купол» сумела перехватить всего три из них.
А уже к вечеру 13 ноября из Сектора Газа по Израилю было запущено уже более 450 ракет, из них около 100 перехвачены системой ПВО. Тель-Авив объявил о гибели одного мирного жителя и ранении более 100 человек.
В свою очередь, ЦАХАЛ нанес ракетно-бомбовые удары по 160 объектам на территории Сектора Газа. Потери жителей составили восемь человек.
Примечательно, что США поспешили высказать поддержку действиям Тель-Авива. В частности, Вашингтон объявил награду в пять миллионов долларов за информацию, которая поможет определить местонахождение заместителя председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури, а также высокопоставленных военачальников ливанского движения сопротивления «Хезболлах» Халиля Юсуфа Махмуда Харба и Хайтама Али Табатаи.
Соответствующие заявление Госдепартамента США было распространено в момент обмена ракетными ударами, очевидно, чтобы придать действиям Израиля вид «борьбы с терроризмом».
С той же целью чуть позже координатор США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс заявил, что Вашингтон крайне обеспокоен растущими связями Ирана и движения ХАМАС.
Напомним, что в ходе войны в Сирии представители ХАМАС, лидеры которого многие годы скрывались в Дамаске, где была организована штаб-квартира движения, перешли на сторону оппозиции — сначала Сирийской свободной армии, затем — «Ахрар аш-Шам» и даже запещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Фактически ХАМАС, который решил, что судьба Асада решена, просто перекупили монархии Персидского залива, и сейчас у него две штаб-квартиры — в Анкаре и Дохе.
Бойцы бригады Эззедин аль-Кассам, командир которой был убит израильскими диверсантами 11 ноября, обучали боевиков Сирийской свободной армии. В свете этого финансирование и вооружение Тегераном ХАМАС, о чем заявляют США, выглядит крайне сомнительно. Но такие логические неувязки Вашингтон не сильно заботят.
В связи с разгоревшимся конфликтом премьер-министр Израиля Нетаньяху был вынужден прервать свою поездку в Париж. На пресс-конференции во французской столице он заявил, оправдывая действия ЦАХАЛ, что ситуация в анклаве не имела «никакого дипломатического решения». Однако при этом пообещал сделать всё, чтобы «не допустить войны».
13 ноября палестинские группировки в Секторе Газа объявили о прекращении огня и обязались поддержать этот режим, если и израильтяне прекратят боевые действия.
Через несколько часов Тель-Авив также принял решение о прекращении боевых действий. Вызвавшее яростный протест министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который, будучи не согласен с этим шагом, подал в отставку.
По его мнению, палестинцы не понесли должного возмездия за ракетные обстрелы.
«Мы покупаем тишину на очень короткое время и расплачиваемся за нее безопасностью на длительный период», — заявил министр, объявляя о своей отставке, сообщает РИА «Новости».
Авигдор Либерман возглавляет партию «Наш дом Израиль», и партийная фракция в кнессете, поддержав главу, выходит из правящей коалиции и переходит в оппозицию.
Вместе с ним в отставку подала министр алии и интеграции Софа Ландвер, также член партии «Наш дом Израиль».
Министр обороны заявил о необходимости как можно скорее провести досрочные парламентские выборы. По мнению израильских экспертов, выборы, которые должны пройти в 2019 году, с большой степени вероятности пройдут раньше срока, но, возможно, не так быстро, как это хотелось бы Либерману. Как бы то ни было, переход его партии в оппозицию не лишает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху поддержки парламентского большинства. Хотя и сокращает правящую коалицию до минимального 61 мандата из 120.
Представитель ХАМАС Абу Зухри заявил, что отставка Либермана стала признанием его поражения и политической победой Газы.
Впрочем, считать уход Либермана в отставку его поражением я бы не стал. Скорее речь идет о хорошо просчитанном политическом маневре. Этот весьма амбициозный политик предпринимает шаги, чтобы следующие выборы стали для него и его партии триумфальными. Своей отставкой он «производит» себя в кумиры правых, поскольку выступает против «капитулянтской» политики Нетаньяху (тоже правого), с другой стороны, позволяет ему уйти от крайне тяжелых и практически неразрешимых проблем, с которыми он столкнулся в роли военного министра.
Взять хотя бы ситуацию, сложившуюся в Сирии после передачи этой стране ЗРК С-300 «Фаворит». Для поддержания престижа и уверенности собственного населения в военном доминировании Израиля удары по САР должны быть продолжены. Но при этом потери самолетов станут настоящей катастрофой, причем не только для Израиля, но и для США.
Напомним, что 7 ноября специальный посланник США в Сирии Джеймс Джеффри заявил, что рассчитывает, что Москва откроет небо Сирии для ВВС еврейского государства.
«Мы, разумеется, надеемся, что Россия, несмотря на то, что снабжает сирийское правительство системами противоракетной обороны С-300, создаст Израилю условия для продолжения нанесения воздушных ударов в Сирии по иранским целям», — приводит слова посланника израильское издание DEBKAfile.
Его слова о необходимости получить разрешения России для полетов в небе Сирии, говорят о том, что все слова о неэффективности С-300 были блефом. Американские и израильские военные, в полном объеме проанализировав возможности российского комплекса в Греции и на Украине, убедились, что С-300 для них смертельно опасен. В противном случае удары бы продолжались, и никто разрешения бы не просил.
Военные источники DEBKAfile не наблюдают признаков ослабления позиции Москвы по отношению к израильской стороне, напротив, издание указывает, что на минувшей неделе Россия предупредила, что израильские самолеты, проникшие в воздушное пространство Сирии с целью нападения на иранские цели, будут сбивать.
И вот Либерман нашел возможность изящно выйти из этой тупиковой ситуации, с гордо поднятой головой, да еще собрав симпатии электората, придерживающейся правой ориентации (а это обычно большая часть избирателей).
Так неужели рейд ДРГ и последующий обмен ракетными ударами были затеяны ради этого маневра? А сама засада на палестинского командира была самодеятельностью Либермана?
Конечно, нет. Наметившийся позитивный сдвиг в мирных переговорах вынуждал Тель-Авив к снятию или хотя бы смягчению блокады Сектора Газа. Но такие шаги обычно крайне непопулярны у электората и запросто могут привести «капитулянта» и «соглашателя» к политической, а то и физической (вспомним Ицхака Рабина) смерти. И выход тут один – спровоцировать обострение и «обнулить» результаты переговоров. Чтобы затем начать новые консультации. И так до бесконечности. Задача облегчается тем, что и в палестинском лагере хватает своих «ястребов» и провокаторов.
То есть использовалась обычная комбинация. Которую подгадали под парижскую встречу, где Нетаньяху рассказал о «террористических ударах» и «исчерпании дипломатических средств» (примечательно, что поиск и засаду израильского спецназа в глубине палестинской территории мировые СМИ представили как «перестрелку бойцов ЦАХАЛ с боевиками ХАМАС), добившись сочувствия части мирового сообщества.
Но тут Либерман сыграл «свою игру», фактически подставив премьера.
6 ноября движение ХАМАС констатировало серьезное продвижение в ходе консультаций по прекращению блокады Газы и заключению перемирия с Израилем. Спустя два дня стало известно, что при посредничестве президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси глава Палестинской автономии Махмуд Аббас дал согласие на перемирие с еврейским государством.
Однако 11 ноября мирный процесс оказался сорванным.
Произошло следующее: израильская ДРГ, действуя на гражданском автомобиле, в штатской одежде проникла на территорию Сектора на глубину до трех километров, и около города Хан-Юниса в южной части сектора Газа организовала засаду на высокопоставленного военного ХАМАС и сопровождавших его бойцов. Огнем диверсантов был убит командир бригады Эззедин аль-Кассам военного крыла ХАМАС Нура Бараке.
Отход ДРГ прикрывала израильская авиация, в результате бомбо-штурмового удара которой погибло еще пять палестинских бойцов, среди которых оказался еще один офицер ХАМАС — Мохаммад аль-Карра.
Понесли потери и израильские спецназовцы – один был убит, еще один ранен. Согласно сообщениям СМИ еврейского государства, эта операция стала венцом агентурной игры. То есть операция по убийству Н. Бараке была тщательно спланирована, и его, по сути дела выманили на засаду.
Далее силовые структуры ХАМАС привели все воинские формирования в состояние повышенной готовности. А вооруженное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» объявила о всеобщей мобилизации своих бойцов.
Израильские источники сообщили о начавшихся со стороны Сектора Газа ракетных обстрелах.
12 ноября газета Jerusalem Post сообщила, что утром ХАМАС запустил до 17 ракет, а система ПВО «Железный купол» сумела перехватить всего три из них.
А уже к вечеру 13 ноября из Сектора Газа по Израилю было запущено уже более 450 ракет, из них около 100 перехвачены системой ПВО. Тель-Авив объявил о гибели одного мирного жителя и ранении более 100 человек.
В свою очередь, ЦАХАЛ нанес ракетно-бомбовые удары по 160 объектам на территории Сектора Газа. Потери жителей составили восемь человек.
Примечательно, что США поспешили высказать поддержку действиям Тель-Авива. В частности, Вашингтон объявил награду в пять миллионов долларов за информацию, которая поможет определить местонахождение заместителя председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури, а также высокопоставленных военачальников ливанского движения сопротивления «Хезболлах» Халиля Юсуфа Махмуда Харба и Хайтама Али Табатаи.
Соответствующие заявление Госдепартамента США было распространено в момент обмена ракетными ударами, очевидно, чтобы придать действиям Израиля вид «борьбы с терроризмом».
С той же целью чуть позже координатор США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс заявил, что Вашингтон крайне обеспокоен растущими связями Ирана и движения ХАМАС.
Напомним, что в ходе войны в Сирии представители ХАМАС, лидеры которого многие годы скрывались в Дамаске, где была организована штаб-квартира движения, перешли на сторону оппозиции — сначала Сирийской свободной армии, затем — «Ахрар аш-Шам» и даже запещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Фактически ХАМАС, который решил, что судьба Асада решена, просто перекупили монархии Персидского залива, и сейчас у него две штаб-квартиры — в Анкаре и Дохе.
Бойцы бригады Эззедин аль-Кассам, командир которой был убит израильскими диверсантами 11 ноября, обучали боевиков Сирийской свободной армии. В свете этого финансирование и вооружение Тегераном ХАМАС, о чем заявляют США, выглядит крайне сомнительно. Но такие логические неувязки Вашингтон не сильно заботят.
В связи с разгоревшимся конфликтом премьер-министр Израиля Нетаньяху был вынужден прервать свою поездку в Париж. На пресс-конференции во французской столице он заявил, оправдывая действия ЦАХАЛ, что ситуация в анклаве не имела «никакого дипломатического решения». Однако при этом пообещал сделать всё, чтобы «не допустить войны».
13 ноября палестинские группировки в Секторе Газа объявили о прекращении огня и обязались поддержать этот режим, если и израильтяне прекратят боевые действия.
Через несколько часов Тель-Авив также принял решение о прекращении боевых действий. Вызвавшее яростный протест министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который, будучи не согласен с этим шагом, подал в отставку.
По его мнению, палестинцы не понесли должного возмездия за ракетные обстрелы.
«Мы покупаем тишину на очень короткое время и расплачиваемся за нее безопасностью на длительный период», — заявил министр, объявляя о своей отставке, сообщает РИА «Новости».
Авигдор Либерман возглавляет партию «Наш дом Израиль», и партийная фракция в кнессете, поддержав главу, выходит из правящей коалиции и переходит в оппозицию.
Вместе с ним в отставку подала министр алии и интеграции Софа Ландвер, также член партии «Наш дом Израиль».
Министр обороны заявил о необходимости как можно скорее провести досрочные парламентские выборы. По мнению израильских экспертов, выборы, которые должны пройти в 2019 году, с большой степени вероятности пройдут раньше срока, но, возможно, не так быстро, как это хотелось бы Либерману. Как бы то ни было, переход его партии в оппозицию не лишает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху поддержки парламентского большинства. Хотя и сокращает правящую коалицию до минимального 61 мандата из 120.
Представитель ХАМАС Абу Зухри заявил, что отставка Либермана стала признанием его поражения и политической победой Газы.
Впрочем, считать уход Либермана в отставку его поражением я бы не стал. Скорее речь идет о хорошо просчитанном политическом маневре. Этот весьма амбициозный политик предпринимает шаги, чтобы следующие выборы стали для него и его партии триумфальными. Своей отставкой он «производит» себя в кумиры правых, поскольку выступает против «капитулянтской» политики Нетаньяху (тоже правого), с другой стороны, позволяет ему уйти от крайне тяжелых и практически неразрешимых проблем, с которыми он столкнулся в роли военного министра.
Взять хотя бы ситуацию, сложившуюся в Сирии после передачи этой стране ЗРК С-300 «Фаворит». Для поддержания престижа и уверенности собственного населения в военном доминировании Израиля удары по САР должны быть продолжены. Но при этом потери самолетов станут настоящей катастрофой, причем не только для Израиля, но и для США.
Напомним, что 7 ноября специальный посланник США в Сирии Джеймс Джеффри заявил, что рассчитывает, что Москва откроет небо Сирии для ВВС еврейского государства.
«Мы, разумеется, надеемся, что Россия, несмотря на то, что снабжает сирийское правительство системами противоракетной обороны С-300, создаст Израилю условия для продолжения нанесения воздушных ударов в Сирии по иранским целям», — приводит слова посланника израильское издание DEBKAfile.
Его слова о необходимости получить разрешения России для полетов в небе Сирии, говорят о том, что все слова о неэффективности С-300 были блефом. Американские и израильские военные, в полном объеме проанализировав возможности российского комплекса в Греции и на Украине, убедились, что С-300 для них смертельно опасен. В противном случае удары бы продолжались, и никто разрешения бы не просил.
Военные источники DEBKAfile не наблюдают признаков ослабления позиции Москвы по отношению к израильской стороне, напротив, издание указывает, что на минувшей неделе Россия предупредила, что израильские самолеты, проникшие в воздушное пространство Сирии с целью нападения на иранские цели, будут сбивать.
И вот Либерман нашел возможность изящно выйти из этой тупиковой ситуации, с гордо поднятой головой, да еще собрав симпатии электората, придерживающейся правой ориентации (а это обычно большая часть избирателей).
Так неужели рейд ДРГ и последующий обмен ракетными ударами были затеяны ради этого маневра? А сама засада на палестинского командира была самодеятельностью Либермана?
Конечно, нет. Наметившийся позитивный сдвиг в мирных переговорах вынуждал Тель-Авив к снятию или хотя бы смягчению блокады Сектора Газа. Но такие шаги обычно крайне непопулярны у электората и запросто могут привести «капитулянта» и «соглашателя» к политической, а то и физической (вспомним Ицхака Рабина) смерти. И выход тут один – спровоцировать обострение и «обнулить» результаты переговоров. Чтобы затем начать новые консультации. И так до бесконечности. Задача облегчается тем, что и в палестинском лагере хватает своих «ястребов» и провокаторов.
То есть использовалась обычная комбинация. Которую подгадали под парижскую встречу, где Нетаньяху рассказал о «террористических ударах» и «исчерпании дипломатических средств» (примечательно, что поиск и засаду израильского спецназа в глубине палестинской территории мировые СМИ представили как «перестрелку бойцов ЦАХАЛ с боевиками ХАМАС), добившись сочувствия части мирового сообщества.
Но тут Либерман сыграл «свою игру», фактически подставив премьера.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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