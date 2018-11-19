Насколько близки китайский ЗРК HQ-9 и российский C-300?

Пусковая установка комплекса HQ-9

Пусковая установка комплекса С-300 в Москве, 2009 год

Пусковые установки комплекса HQ-9 на учениях, конец апреля 2017 года

Источники информации:



https://rg.ru/2018/11/12/proryv-ili-kopiia-est-li-raznica-mezhdu-s-300-i-kitajskim-hq-9.html

https://nationalinterest.org/blog/buzz/chinas-hq-9-vs-russias-s-300-air-defense-system-whats-difference-35777

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/hq-9/hq-9.shtml

Материалы из открытых источников

В настоящее время основной китайской системой ПВО дальнего радиуса действия является комплекс HQ-9. Именно HQ-9 стал первым китайским комплексом ПВО, который в состоянии перехватывать баллистические ракеты. В то же время внешнее сходство китайского ЗРК с советской/российской системой С-300 очень велико, что порождает популярный вопрос: является ли данный комплекс собственной китайской разработкой или копией российской зенитно-ракетной системы?Китайский зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия HQ-9 (HongQi-9, «Красное знамя 9», экспортное обозначение FD-2000), как и его российский аналог, предназначен для поражения самолетов, вертолетов и крылатых ракет противника на всех высотах их возможного боевого применения, в любых погодных условиях, днем и ночью. HQ-9 стал первым китайским комплексом ПВО, который научился перехватывать тактические баллистические ракеты класса «земля-земля». Скорее всего, он может перехватывать баллистические цели в радиусе до 30 километров. Специалисты называют HQ-9 одним из самых совершенных зенитно-ракетных комплексов китайского производства. Данная система ПВО характеризуется высокой боевой эффективностью в сложной помеховой обстановке, в том числе при массированном использовании противником разнообразных средств воздушного нападения.Сегодня и в России, и на Западе практически все эксперты уверены в том, что HQ-9 не появился бы на свет без советского/российского комплекса ПВО С-300. При этом с момента ухудшения советско-китайских отношений, Пекин не получал никакой помощи от Москвы в разработке зенитных управляемых ракет и комплексов ПВО. На протяжении длительного периода времени на вооружении НОАК находились советские комплексы С-75 «Десна» (по кодификации НАТО SA-2 Guideline), которые являлись самыми дальнобойными китайскими ЗРК. Параллельно в Китае велись работы по созданию комплексов ПВО малой и средней дальности, к которым относили комплексы HQ-61 и HQ-6.К 1990-м годам, когда Китай инициировал масштабную модернизацию своих вооруженных сил, на вооружении китайской армии по-прежнему отсутствовали адекватные времени системы ПВО дальнего радиуса действия, в то время как советская ЗРС С-300ПМУ и американская Patriot были приняты на вооружение еще в 1980-х годах. Известно, что первые прототипы китайского комплекса HQ-9 появились примерно в то же время, но разработка комплекса велась очень медленно. Над созданием данной системы ПВО работали инженеры Академии оборонных технологий Китая (China Academy of Defence Technology, позднее получила новое название – Вторая аэрокосмическая академия), которая входила в состав корпорации CASIC (China Aerospace Science & Industry Corporation). Разработка системы ПВО дальнего радиуса действия велась здесь с начала 1980-х годов. Работы над комплексом «Красное знамя – 9» велись с переменным успехом вплоть до середины 1990-х годов, а окончательно на вооружение Народной освободительной армии Китая комплекс был принят лишь в самом конце XX века.Принятию комплекса HQ-9 на вооружение предшествовал вполне определенный и любопытный факт. В 1993 году Пекин получил возможность приобретения первой партии российских зенитных ракетных комплексов С-300ПМУ1. В Поднебесной этой возможностью моментально воспользовались. Считается, что именно конструктивные решения и технические особенности данного комплекса были в значительной мере заимствованы китайской стороной для продолжения работ по созданию системы ПВО собственного производства. Неслучайно HQ-9 был доведен до стадии принятия на вооружение лишь через несколько лет после появления в Китае комплексов С-300.Согласно российским данным данные комплексы были буквально разобраны до винтика для их изучения. Применение методов реверс-инжиниринга позволило КНР все-таки довести до ума собственный комплекс HQ-9. В то же время в Поднебесной уверяют, что их инженеры самостоятельно разработали ЗРК, не прибегая к копированию. Вполне вероятно, что до определенного момента так оно и было. На начальном этапе китайцы действительно могли работать над комплексом самостоятельно, прибегая лишь к собственным силам и возможностям. Но сам факт того, что HQ-9 был принят на вооружение лишь после закупки в Российской Федерации комплексов С-300ПМУ1, говорит о том, что HQ-9 и С-300ПМУ1 явно связаны между собой. Как отмечают в издании The National Interest, на Западе практически все разделяют российскую версию, согласно которой HQ-9 был создан на основе С-300.Более того, покупка Пекином в 2004 году новых российских ЗРК С-300ПМУ2 обеспечила китайской стороне возможность дальнейшего развития комплексов HQ-9 собственного производства. Вскоре после приобретения новых российских ЗРК в Китае начали серийно производить модернизированный вариант комплекса под обозначением HQ-9A с улучшенными противоракетными возможностями и новой электроникой. В дальнейшем работы по модернизации системы были продолжены, что привело к появлению обновленного варианта HQ-9B, максимальная дальность стрельбы которого, по распространяемой Китаем информации, увеличилась до 250-300 километров. Впервые данный комплекс был представлен в 2016 году на военной выставке в Чжухае. Эксперты не исключают, что приобретение Китаем современных российских систем ПВО С-400 «Триумф», позволит стране и дальше совершенствовать возможности своего зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия.Уже известно, что китайские ЗРК HQ-9 были поставлены на оперативное дежурство на островах, расположенных в Южно-Корейском море. Но Россию, гораздо больше должен волновать тот факт, что Китай активно продвигает свой комплекс на международном рынке. Стоит отметить, что HQ-9 достаточно развитый вариант ЗРК, цены на который пока что ниже, чем на российские экспортные варианты комплекса С-300. Нельзя исключать, принимая во внимание специфику китайско-индийских отношений, что приобретение Индией российских систем ПВО С-400 «Триумф» подтолкнет Пакистан к закупкам китайских систем HQ-9, которые к тому времени могут быть доработаны и модернизированы до еще более высокого уровня, с учетом использования решений и технологий комплекса С-400. И если Пакистан лишь потенциальный заказчик китайских комплексов, то Узбекистан и Туркменистан уже эксплуатируют небольшое количество систем HQ-9, приобретенных у Китая. Таким образом, Пекин наращивает свое присутствие на рынке вооружений стран бывшего СССР. При этом совершенство китайской системы ПВО и ее возможное техническое превосходство над экспортными версиями комплексов С-300, о котором любят говорить китайские инженеры, вызывает пока обоснованные сомнения.История с дальнейшим развитием комплекса HQ-9 напоминает аналогичную историю с китайскими аналогами советского/российского многофункционального истребителя Су-27. Китай серьезно модернизировал свои вооруженные силы и промышленность, получив в 1990-е годы возможность приобретения ряда лучших образцов советских вооружений с последующим производством их аналогов и дальнейшей модернизацией. Постепенно Китай приобретает в России все более продвинутые системы вооружений, для того чтобы идти в ногу со временем. Учитывая, что Россия продолжает экспортировать в Китай новейшие образцы вооружений, как это происходит с комплексом ПВО С-400 «Триумф», в Москве, по всей видимости, уверены в том, что созданные на их основе модернизированные версии китайского ЗРК HQ-9 не смогут конкурировать с «Триумфом» на международном рынке вооружений.