В КНДР заявили об успешных испытаниях "ультрасовременного" тактического оружия
В Пхеньяне заявили об успешном проведении испытаний нового высокотехнологичного оружия. Об этом сообщает телеграфное агентство КНДР.
Утверждается, что речь идёт о высокоточном тактическом оружии. На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.
В материале говорится, что учёные и конструкторы КНДР работали над созданием «ультрасовременного тактического оружия» в течение длительного времени - более семи лет.
Испытания проведены на специальном полигоне Национального института обороны. В материалах СМИ утверждается, что все показатели вооружения были подтверждены. Других подробностей относительно самого оружия не приводится.
Из материала:
Эта информация обращает на себя внимание в связи с тем, что в последнее время переговоры с США фактически зашли в тупик. Вашингтон, требуя от Пхеньяна дальнейшего разоружения, фактически не делает никаких явных шагов навстречу. Продолжает действовать санкционный режим, который наносит ощутимый удар по северокорейской экономике, которая и без того испытывает серьёзные проблемы.
Напомним, что ранее в СМИ появлялись заявления о возможном присуждении Нобелевской премии мира Дональду Трампу за «деэскалацию напряжённости на Корейском полуострове». Здесь нужно добавить, что подвижки действительно произошли. В частности, впервые за долгие годы лидеры Севера и Юга провели личную встречу (причём не одну). Вот только насколько велика здесь роль президента США, - отдельный вопрос.
Утверждается, что речь идёт о высокоточном тактическом оружии. На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.
В материале говорится, что учёные и конструкторы КНДР работали над созданием «ультрасовременного тактического оружия» в течение длительного времени - более семи лет.
Испытания проведены на специальном полигоне Национального института обороны. В материалах СМИ утверждается, что все показатели вооружения были подтверждены. Других подробностей относительно самого оружия не приводится.
Из материала:
Родилась новая система тактического оружия, предложенная великим полководцем (Ким Чен Иром).
Эта информация обращает на себя внимание в связи с тем, что в последнее время переговоры с США фактически зашли в тупик. Вашингтон, требуя от Пхеньяна дальнейшего разоружения, фактически не делает никаких явных шагов навстречу. Продолжает действовать санкционный режим, который наносит ощутимый удар по северокорейской экономике, которая и без того испытывает серьёзные проблемы.
Напомним, что ранее в СМИ появлялись заявления о возможном присуждении Нобелевской премии мира Дональду Трампу за «деэскалацию напряжённости на Корейском полуострове». Здесь нужно добавить, что подвижки действительно произошли. В частности, впервые за долгие годы лидеры Севера и Юга провели личную встречу (причём не одну). Вот только насколько велика здесь роль президента США, - отдельный вопрос.
- Использованы фотографии:
- KCNA
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