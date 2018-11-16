Абэ: Мы не будем размещать военные базы США на Северных территориях (Курилах)

Японские СМИ активно комментируют заявление президента России Владимира Путина, сделанное в ходе пресс-конференции в Сингапуре. Напомним, что российский президент заявил о рассмотрении вопроса подписания мирного договора с Японией на основе советско-японской декларации от 1956 года. Речь идёт о ратифицированной декларации Президиумом Верховного Совета СССР и правительством Японии.Подписание мирного договора в 1956 году предусматривало последующую передачу японцам двух островов Курильской гряды – Шикотана и Хабомаи. Одновременно с этим договор предусматривал военный нейтралитет Японии. Другими словами, никаких иностранных военных баз.Как известно, Япония тогда положения этого соглашения отвергла. Причём отвергла главным образом из-за позиции США, которые объявили, что в Токио должны требовать возвращения всех Южных Курил.Сегодня премьер-министр Синдзо Абэ решил «обрадовать» Россию заявлением о том, что в случае передачи Японии Шикотана и Хабомаи размещения на этих островах американских военных баз не произойдёт. На самом деле, это заявление выглядит либо смехотворным, либо лицемерным. Дело в том, что между Токио и Вашингтоном действует договор, который предоставляет США возможность размещать свои военные базы в любой точке Японии.В Токио заявили, что США не могут размещать своих баз без согласия японских властей. Это ещё более смехотворно, так как всякий раз, когда американцы запрашивали разрешение на строительство очередной базы на Окинаве, японское правительство брало под козырёк и непременно соглашалось с «острой необходимостью в появлении нового военного объекта США для защиты Японских островов».При этом в Токио несколько забывают об упомянутом нейтральном военном статусе по договору от 1956 года. В нейтральной в военном плане стране вообще не может быть военных баз другого государства. То есть, для начала Синдзо Абэ нужно избавить Японию от многочисленных военных баз США на юге, а уж потом заявлять о готовности рассматривать «дальнейшие шаги» в рамках соглашения 1956 года. На это на пресс-конференции прозрачно и намекал президент России. И что-то подсказывает, что войска США из Японии уходить не собираются...