Пентагон провалил первую с 1990 года аудиторскую проверку

Цель аудита – способствовать улучшению дисциплины в управлении и ряде процедурных вопросов. Но некоторые из проблем меня раздражают. Есть неточности при проведении инвентаризации. В центральной базе данных числится то, чего вообще никогда не было.

Американские СМИ сообщают о том, что главное военное ведомство провалило аудиторскую проверку. Аудиторы работали в Пентагоне с декабря прошлого года, проводя так называемую инвентаризацию активов и выявляя наличие нецелевого расходования выделенных ранее средств. Заместитель министра обороны США Патрик Шэнахан заявил о том, что не удивлён результатом, так как «не ждал, что аудит пройдёт гладко». При этом чиновник Пентагона добавил, что некоторые итоги аудита его «раздражают».Шэнахан:Примечательно, что в США закон о необходимости проведения систематических аудиторских проверок всех без исключения государственных структур был принят в 1990 году, но до сих пор Пентагон оставался единственным ведомством, где аудиторы не работали. Аргументировалось это примерно так: слишком большой комплекс зданий, многие из которых не относятся к центральному офису, а потому затраты на аудит могут быть слишком велики. Однако после прихода в Белый дом Дональда Трампа аудиторы добрались и до Минобороны, найдя там настоящую «чёрную дыру».Аудиторы выявили несоответствие уровня кибербезопасности заявленному в IT-отделах Пентагона. Также определены нестыковки инвентарного характера, которые не позволяют определить, где находится оборудование, вооружения, документы, за которые ответственность несут чиновники Пентагона.Общая сумма активов Пентагона, которая должна была подвергнуться аудиту, составляла 2,7 трлн долларов!Шэнахан заявил, что ему, как налогоплательщику, нужен подробный отчёт о том, какие выводы сделаны, и как исправить «недоработки». Сумму «недоработок» пока не называют, однако в СМИ США появились предположения, что речь идёт как минимум о десятках миллиардов долларов.