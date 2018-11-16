Клинцевич: В ответ на пиратство пора закрыть Азовское море для судов Украины

Доступ для прохода украинских судов в Азовское море может быть перекрыт Россией в самое ближайшее время в ответ на её резкие действия. Именно такими должны быть ответные меры Москвы на задержание украинской стороной всех заходивших в порты Крыма судов, - заявил сенатор Франц Клинцевич, член комитета Совфеда по обороне и безопасности.Ранее украинские пограничники осуществили задержание 15 судов, которые якобы на незаконных основаниях заходили в порты Крыма. На одну часть судов наложен арест, по другой части - проходят судебные заседания. В данный момент все они простаивают в украинских портах Мариуполя и Бердянска.Действия украинских властей сенатор назвал «явным беспределом»: таким поведением они демонстрируют своё намерение разорвать договор, заключенный с Россией 24 декабря 2003 года, о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.По сообщениям СМИ около 940 судов, которые, по мнению Киева, незаконно заходят в крымские порты, находятся на прицеле у украинских пограничников, которые фактически занимаются государственным пиратством.Многие эксперты склонны объяснять такое проявление Украиной морского терроризма, прежде всего, желанием хоть как-то обратить на себя внимание после того, как интерес к незалежному государству и его проблемам со стороны Запада стал резко падать. Пытается такими образом набрать политические очки в среде радикалов и Пётр Порошенко перед грядущими выборами.