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Клинцевич: В ответ на пиратство пора закрыть Азовское море для судов Украины

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Доступ для прохода украинских судов в Азовское море может быть перекрыт Россией в самое ближайшее время в ответ на её резкие действия. Именно такими должны быть ответные меры Москвы на задержание украинской стороной всех заходивших в порты Крыма судов, - заявил сенатор Франц Клинцевич, член комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Клинцевич: В ответ на пиратство пора закрыть Азовское море для судов Украины



Ранее украинские пограничники осуществили задержание 15 судов, которые якобы на незаконных основаниях заходили в порты Крыма. На одну часть судов наложен арест, по другой части - проходят судебные заседания. В данный момент все они простаивают в украинских портах Мариуполя и Бердянска.

Действия украинских властей сенатор назвал «явным беспределом»: таким поведением они демонстрируют своё намерение разорвать договор, заключенный с Россией 24 декабря 2003 года, о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

По сообщениям СМИ около 940 судов, которые, по мнению Киева, незаконно заходят в крымские порты, находятся на прицеле у украинских пограничников, которые фактически занимаются государственным пиратством.

Многие эксперты склонны объяснять такое проявление Украиной морского терроризма, прежде всего, желанием хоть как-то обратить на себя внимание после того, как интерес к незалежному государству и его проблемам со стороны Запада стал резко падать. Пытается такими образом набрать политические очки в среде радикалов и Пётр Порошенко перед грядущими выборами.
Использованы фотографии:
George Chernilevsky, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24349943
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