Турция: завершено расследование убийства российского посла Андрея Карлова
Турецкие правоохранители заявили о завершении следствия по делу об убийстве в Анкаре посла Российской Федерации Андрея Карлова. Теперь все материалы проверяет Республиканская прокуратура, представителем которой (Адемом Акынджи) подготовленное обвинительное заключение. После окончательной проверки материалы дела направят в суд.
Напомним, что посол России в Турции Андрей Карлов был убит на открытии выставки «Россия глазами путешественника» 19 декабря 2016 года. Убийца несколько раз выстрелил в посла РФ с криками: «это за сирийских братьев». Андрей Карлов от девяти полученных ранений скончался.
Стрелявшего в посла 22-летнего Мевлюта Алтынташа ликвидировали сотрудники полиции Анкары, не попытавшись взять живым.
Известно, что Алтынташ проходил службу в специальном подразделении полиции. Известно, что при входе в галерею он предъявил полицейское удостоверение.
По делу об убийстве Андрея Карлова в Турции арестованы несколько человек, включая организатора той роковой выставки и директора медиа-группы Guru. В материалах дела говорится о том, что эти люди и сам убийца Алтынташ «имели прямое отношение к организации Гюлена».
Фетхуллах Гюлен – проповедник, оппонент Эрдогана, который живёт в США и обвиняется властями Турции в попытке совершения госпереворота. США на запросы Турции о выдаче Гюлена отвечали отказом.
На этом фоне американский канал NBC News выпустил в эфир материал, в котором утверждается, что в Вашингтоне якобы вернулись к рассмотрению вопроса о возможной экстрадиции Гюлена в Турцию. Якобы направлено это на то, чтобы «остудить пыл» Анкары по делу об убийстве саудовского журналиста Хашогги.
P.S. После убийства посла Андрея Карлова одну из улиц Анкары местные власти назвали его именем.
Напомним, что посол России в Турции Андрей Карлов был убит на открытии выставки «Россия глазами путешественника» 19 декабря 2016 года. Убийца несколько раз выстрелил в посла РФ с криками: «это за сирийских братьев». Андрей Карлов от девяти полученных ранений скончался.
Стрелявшего в посла 22-летнего Мевлюта Алтынташа ликвидировали сотрудники полиции Анкары, не попытавшись взять живым.
Известно, что Алтынташ проходил службу в специальном подразделении полиции. Известно, что при входе в галерею он предъявил полицейское удостоверение.
По делу об убийстве Андрея Карлова в Турции арестованы несколько человек, включая организатора той роковой выставки и директора медиа-группы Guru. В материалах дела говорится о том, что эти люди и сам убийца Алтынташ «имели прямое отношение к организации Гюлена».
Фетхуллах Гюлен – проповедник, оппонент Эрдогана, который живёт в США и обвиняется властями Турции в попытке совершения госпереворота. США на запросы Турции о выдаче Гюлена отвечали отказом.
На этом фоне американский канал NBC News выпустил в эфир материал, в котором утверждается, что в Вашингтоне якобы вернулись к рассмотрению вопроса о возможной экстрадиции Гюлена в Турцию. Якобы направлено это на то, чтобы «остудить пыл» Анкары по делу об убийстве саудовского журналиста Хашогги.
P.S. После убийства посла Андрея Карлова одну из улиц Анкары местные власти назвали его именем.
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