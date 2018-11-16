Турция: завершено расследование убийства российского посла Андрея Карлова

Турецкие правоохранители заявили о завершении следствия по делу об убийстве в Анкаре посла Российской Федерации Андрея Карлова. Теперь все материалы проверяет Республиканская прокуратура, представителем которой (Адемом Акынджи) подготовленное обвинительное заключение. После окончательной проверки материалы дела направят в суд.Напомним, что посол России в Турции Андрей Карлов был убит на открытии выставки «Россия глазами путешественника» 19 декабря 2016 года. Убийца несколько раз выстрелил в посла РФ с криками: «это за сирийских братьев». Андрей Карлов от девяти полученных ранений скончался.Стрелявшего в посла 22-летнего Мевлюта Алтынташа ликвидировали сотрудники полиции Анкары, не попытавшись взять живым.Известно, что Алтынташ проходил службу в специальном подразделении полиции. Известно, что при входе в галерею он предъявил полицейское удостоверение.По делу об убийстве Андрея Карлова в Турции арестованы несколько человек, включая организатора той роковой выставки и директора медиа-группы Guru. В материалах дела говорится о том, что эти люди и сам убийца Алтынташ «имели прямое отношение к организации Гюлена».Фетхуллах Гюлен – проповедник, оппонент Эрдогана, который живёт в США и обвиняется властями Турции в попытке совершения госпереворота. США на запросы Турции о выдаче Гюлена отвечали отказом.На этом фоне американский канал NBC News выпустил в эфир материал, в котором утверждается, что в Вашингтоне якобы вернулись к рассмотрению вопроса о возможной экстрадиции Гюлена в Турцию. Якобы направлено это на то, чтобы «остудить пыл» Анкары по делу об убийстве саудовского журналиста Хашогги.P.S. После убийства посла Андрея Карлова одну из улиц Анкары местные власти назвали его именем.