В Киеве оценили возможные последствия от войны с Россией
То, что сегодня украинская армия способна сдерживать в Донбассе группировки ДНР и ЛНР ни о чем не говорит – если случится полномасштабная война с Россией, то Украина не выстоит, заявил в эфире канала 112 Украина бывший глава СБУ Игорь Смешко.
По его словам, в настоящее время Украина не может похвастаться ни успехами в экономике, ни в развитии вооруженных сил.
Да, сегодня украинские войска способны «статично держаться» в Донбассе против группировок, выступающих от имени ДНР и ЛНР, однако все прекрасно понимают, что если Российская Федерация начнет наступательную операцию с применением авиации, то ВСУ просто не выстоят, сказал Смешко.
Он также отметил неэффективность расходования военного бюджета Украины, объяснив эту проблему «непрозрачностью». По его мнению, наглядным примером того, как надо расходовать деньги, являются США.
Там на оборону выделяется около 2% от ВВП, и все закупки с указанием точной суммы затем отражаются на сайте американского Конгресса – расписано всё «до последнего цента». В то же время, Украина выделяет на военные нужды около 5% от ВВП, но куда тратятся эти деньги – неизвестно, пояснил Смешко.
Напомним, в среду министр обороны Украины Степан Полторак на заседании кабмина заявил, что «финансовый ресурс, предусмотренный в бюджете на 2019 год на оборону, недостаточный» и требует увеличения.
В октябре депутат Рады Вадим Рабинович сообщил журналистам, что экономика страны находится в «катастрофическом состоянии». По его словам, в бюджете на следующий год главной статьей расходов будет «обслуживание внешнего долга».
По его словам, в настоящее время Украина не может похвастаться ни успехами в экономике, ни в развитии вооруженных сил.
Да, сегодня украинские войска способны «статично держаться» в Донбассе против группировок, выступающих от имени ДНР и ЛНР, однако все прекрасно понимают, что если Российская Федерация начнет наступательную операцию с применением авиации, то ВСУ просто не выстоят, сказал Смешко.
Он также отметил неэффективность расходования военного бюджета Украины, объяснив эту проблему «непрозрачностью». По его мнению, наглядным примером того, как надо расходовать деньги, являются США.
Там на оборону выделяется около 2% от ВВП, и все закупки с указанием точной суммы затем отражаются на сайте американского Конгресса – расписано всё «до последнего цента». В то же время, Украина выделяет на военные нужды около 5% от ВВП, но куда тратятся эти деньги – неизвестно, пояснил Смешко.
Напомним, в среду министр обороны Украины Степан Полторак на заседании кабмина заявил, что «финансовый ресурс, предусмотренный в бюджете на 2019 год на оборону, недостаточный» и требует увеличения.
В октябре депутат Рады Вадим Рабинович сообщил журналистам, что экономика страны находится в «катастрофическом состоянии». По его словам, в бюджете на следующий год главной статьей расходов будет «обслуживание внешнего долга».
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