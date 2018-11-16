МВФ отнёс экономические показатели Крыма к российским
Третий комитет Генассамблеи ООН принял подготовленную Украиной резолюцию, осуждающую «нарушения прав человека» и «незаконное установление» российских законов в Крыму, передает РИА Новости.
В этом году предложенный Киевом документ поддержали 67 государств (на три меньше, чем в предыдущие годы), высказались против – 26, воздержались – 82. Среди проголосовавших «за» – США, Канада, Австралия и большинство европейских стран. Вместе с Россией голосовали против Китай, Индия, Беларусь Сирия, Сербия, ЮАР и другие страны.
В резолюции утверждается, что ситуация в Крыму продолжает ухудшаться: российские власти «усилили давление на общины религиозных меньшинств» и продолжают «незаконно устанавливать» свои юрисдикцию и управление.
В преддверии голосования заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что авторы документа «упорно стараются представить ситуацию на полуострове как некий вооруженный конфликт, оперируют такими "страшными" терминами как "оккупация" и "аннексия"». Судя по терминологии, Украина уже 4 года ведет бескомпромиссную войну с Россией. Да только Россия на эту войну так и не явилась, потому что не собирается воевать с близким по крови народом. И наказать население Крыма за выбор в пользу РФ не получится, добавил российский дипломат.
Между тем, МВФ опубликовал накануне осенний Обзор региональной экономики Европы, в котором отнес экономические показатели Крыма к российским. При этом показанный в документе полуостров заретуширован тем же цветом, что и Украина – сизым. Россия проиллюстрирована темно-желтым цветом.
При этом в Фонде пояснили, что, несмотря на «украинский» цвет «статистические данные о Крыме и городе Севастополе» были учтены как часть информации о России и не включены в данные, отражающие состояние украинской экономики.
Согласно докладу, прогноз по росту ВВП для России на этот составил 1,7 %. На 2019 и 2020 годы – 1,8%.
В этом году предложенный Киевом документ поддержали 67 государств (на три меньше, чем в предыдущие годы), высказались против – 26, воздержались – 82. Среди проголосовавших «за» – США, Канада, Австралия и большинство европейских стран. Вместе с Россией голосовали против Китай, Индия, Беларусь Сирия, Сербия, ЮАР и другие страны.
В резолюции утверждается, что ситуация в Крыму продолжает ухудшаться: российские власти «усилили давление на общины религиозных меньшинств» и продолжают «незаконно устанавливать» свои юрисдикцию и управление.
В преддверии голосования заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что авторы документа «упорно стараются представить ситуацию на полуострове как некий вооруженный конфликт, оперируют такими "страшными" терминами как "оккупация" и "аннексия"». Судя по терминологии, Украина уже 4 года ведет бескомпромиссную войну с Россией. Да только Россия на эту войну так и не явилась, потому что не собирается воевать с близким по крови народом. И наказать население Крыма за выбор в пользу РФ не получится, добавил российский дипломат.
Между тем, МВФ опубликовал накануне осенний Обзор региональной экономики Европы, в котором отнес экономические показатели Крыма к российским. При этом показанный в документе полуостров заретуширован тем же цветом, что и Украина – сизым. Россия проиллюстрирована темно-желтым цветом.
При этом в Фонде пояснили, что, несмотря на «украинский» цвет «статистические данные о Крыме и городе Севастополе» были учтены как часть информации о России и не включены в данные, отражающие состояние украинской экономики.
Согласно докладу, прогноз по росту ВВП для России на этот составил 1,7 %. На 2019 и 2020 годы – 1,8%.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter