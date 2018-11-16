Призывная кампания на Украине под угрозой срыва из-за тысяч уклонистов

Пятый год идёт война, и если в столице люди как-то этого не замечают, то в регионах похороны солдат происходят практически каждый день. (...) Люди просто не хотят подметать лес и мыть в мороз тряпками бараки.

На Украине подвели итоги призывных кампаний последнего времени, сравнив их показатели с показателями прошлых лет. При этом результаты анализа оказались явно безрадостными для украинского руководства. С каждым новым призывом число уклонистов продолжает расти. Одна из причин – всё больше молодых граждан Украины призывного возраста покидают Украину. Направления разные: Россия, Белоруссия, страны Евросоюза.В течение осенней призывной кампании 2018 года в силовые структуры Украины планируется призвать 17,95 тыс. человек, из которых основная часть попадёт в ВСУ и национальную гвардию.На начальной стадии призывной кампании всё для командования шло отлично: около половины призывников за первый месяц. Но как выяснилось, далее работа военкоматов забуксовала. Дело в том, что призвали тех, кто не скрывался и находился на территории Украины. Теперь – проблема. Нужно как-то «доставать» уклонистов, и эта работа превращается в трудновыполнимую.Наихудшие показатели в Закарпатской области, где план призыва выполнен лишь на 17%.В Киеве ситуация не особенно лучше. По словам военного комиссара украинской столицы в рамках осеннего призыва в армию должны отправиться 744 человека, при этом более 33 тысяч киевлян находятся в списке уклонистов, и связи с ними установить не удаётся уже несколько лет.В украинском издании «Апостроф» приводится экспертное мнение по поводу складывающейся ситуации. Оно таково: молодые люди не только не хотят оказаться отправленными в зону вооружённого конфликта, но и вообще не видят перспектив от прохождения военной службы. Из материала:Между тем, в военкоматах призвали украинских журналистов не драматизировать ситуацию и «дождаться хотя бы конца ноября». А украинские журналисты напомнили, что в 2017 году осенний призыв не был выполнен примерно на четверть, что привело к серьёзнейшим проблемам с ротацией.