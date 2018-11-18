Итоги недели. НАТО тонет, а мы терпим бедствие
Слово самурая
И почему это у народа любые заявления из серии «Никогда!» и «Не бывать тому!», сделанные представителями верховной власти, вызывают некоторое недоверие? Что ж мы за люди такие – никак, понимаешь, не научимся всенародно избранным людям, которые в пять мильонов раз умнее и патриотичнее всех нас, вместе взятых, доверять. Ну сказано же: не видать Курилы Японии! Сказано, что у России никаких спорных территорий нет, и если Япония считает Курильскую гряду спорной, то это её проблемы! Сказано! А люди всё недоверяютЬ...
Кто сказал: «Так и о повышении пенсионного возраста так же говорили...» Выйти из строя!
Вы что ж себе позволяете? Усомниться в правильности принимаемых руководством страны решений?! Было же предельно ясно разъяснено: то раньше было сказано, что никогда-никогда возраст выхода на пенсию повышаться не будет. А нынче совершенно же иные реалии. Нынче даже солнце по небосводу ходит иначе. Пенсионеры хотят путешествовать по Канарам и Гоа, и работать непременно до 85-ти – от станка не оторвёшь, из шахты угольной не вытащишь. Вот потому-то мужи государственные навстречу народу и пошли. И бросьте тут свои либеральные замашки. Настоящий патриот никогда не усомниться в правильности решений, принятых на самом верху. Ибо там – исключительно светлые головы.
А уж не доверять слову японского премьера, так это вообще непозволительно. Если друг России Синдзо Великолепный сказал, что американских баз на Курилах после передачи их Японии не будет, значит, не будет. Настоящий самурай никогда не позволит себе солгать, иначе сеппуку, харакири и всё прочее, сами понимаете. Хорошо, что в НАТО при устных договорённостях с Михаилом Сергеевичем не было ни одного самурая.
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Uncle Lee
Гардамир
Чёрный
Mitya2424
Пятый год блицкрига
Пока одни граждане Украины жгут покрышки в надежде чёрным дымом привлечь внимание к проблеме с отсутствием теплоснабжения, другие продолжают рисовать в своём воспалённом сознании картины «блицкрига» с обязательным парадом на Красной площади. Не отпускает их... Пятый год не отпускает... Молниеносное наступление каждый день - то в Раде, то в зраде...
Тем временем, на российских федеральных каналах – бенефис украинских политологов и прочих майданных экспертов. Из передачи в передачу они разъясняют, что Украина добилась небывалых успехов в экономике, обрела настоящую независимость, преуспела в промышленности, создала непобедимую армию, защищающую Европы и мир о российской «агрессии». С одной программы уходят, оскорбившись словами ведущих, затем благополучно появляются на программе другой. И всё снова по кругу.
Выборы в ДНР и ЛНР проведены, и сразу же – вой со стороны Киева и Вашингтона. Видимо, полагали, что убийство Александра Захарченко для Украины каким-то образом легитимизирует дальнейшее невыполнение Минских соглашений. Не получилось... Правда, и выполнять соглашения Киев всё равно не будет, а потому принципиально не изменится ровным счётом НИ-ЧЕ-ГО.
Мыльная опера продолжается. Въезд на Украину для россиян фактически закрыт, журналистов либо убивают, либо бросают в тюрьмы, летальное оружие из США получают, детей в нацистских лагерях готовят, при всём при этом украинские олигархи продолжают прибыльно торговать с олигархами российскими по формуле: «ничего личного – только бизнес». И где-то за океаном потирают потные ручонки идеологи всего этого шабаша с трансляциях в российских эфирах: «Мы продолжим поддержку демократии на Украине, чтобы защитить её от вашей агрессии».
Просто интересно, когда в последний раз в эфире крупного американского канала появлялся российский политик или политолог, который бы рассказывал об агрессии США в отношении целого ряда стран мира? Вопрос риторический...
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NKT
spec.78
Dysindich
Silvestr
Все забыты, всё забыто?
Экономику возводить надо. Промышленность создавать надо. Образование и медицину строить надо. Безопасность всей страны, а не отдельной элитарной кучки, формировать надо. Памятники, изначально вызывающие как минимум сомнения, а как максимум гнев народа, устанавливать не надо. Вот, в принципе, и всё...
Иногда создаётся впечатление, что созданием сомнительных монументов, обелисков, центров и прочего заинтересованные лица пытаются отвлечь население от гораздо более насущных проблем.
И тут же возникает вопрос: а если местному чиновнику пообещают, например, не детский сад, а двукратное увеличение бюджета за счёт иностранных субсидий, он готов будет установить, например, бронзового Наполеона под Москвой во весь рост на бронзовом же коне?.. Готов будет во вверенном ему городе высечь из гранита символику карательных батальонов СС? Ну, так иностранные же ж инвестиции, партнёрство по имя мира, всё такое...
Мы тут предпочитаем на Украину кивать, но ведь, справедливости ради, сами никак не определимся с тем, если ли тот предел национальной гордости, который по определению не может измеряться «инвестициями».
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Ольгович
Гардамир
Barbus
Маркс жив! В США построят подземный коммунизм
Высшие аналитические умы США предложили план спасения американской нации от последствий ядерной войны. Известный эксперт в областях авиации, бронетехники, подводных и надводных лодок, химического оружия, ядерных вооружений и полётов к Альфе Центавра м-р Вдуй Солнцедар, опираясь на данные мозгового треста RAND и изыскания профессуры колледжа архитектуры, искусства и планирования Корнелльского университета, изложил блестящую стратегию по сохранению биологического потенциала сверхдержавы.
Не токмо победы ради в надвигающейся превентивной войне с русскими, но и для сохранения американского населения эксперты предложили план «300».
Речь идёт не о трёхстах спартанцев, не о «комитете 300» и не о десяти раз по тридцатке сребреников.
План, разработанный RAND при участии Вдуя Солнцедара, предусматривает рытьё под каждым американским городом больших бункеров на глубину 300 метров (глубина специально приводится в метрической системе мер, чтобы враги, использующие эту систему, верно оценили технологические и технические возможности США). Триста метров глубины позволят американцам выжить в бункерах даже при попадании мегатонной водородной бомбы.
Профессура из архитектурного колледжа предложила к плану дополнение: бункеры необходимо выкопать под школами и университетами, дабы в первую очередь сохранить молодой интеллект американцев. Под Пентагоном и Белым домом копка бункеров будет производиться в последнюю очередь, ибо, по оценке учёных, «интеллектом там и не пахнет» (цитата из материала В. Солнцедара).
Вопрос с рабочей силой, которая будет привлекаться для выполнения сложных работ на больших глубинах, в настоящее время решается. Согласно перехваченным агентами ГРУ сообщениям Секретной службы США, сотрудники мозгового треста RAND уже вылетели в Киев для переговоров с господином Порошенко.
Как напоминает Вдуй Солнцедар, украинцы имеют большой опыт в выкапывании гигантских водоёмов, например, Чёрного моря, что доказывает ряд исторических исследований. Для оплаты труда копателей бывший президент Обама, как сообщает журнал «National Protest», посоветовал действующему президенту Трампу поднять потолок государственного долга.
Что касается идеологии, которую предлагается внести в Конституцию США и закрепить в Декларации о подземной независимости, то она считается коммунистической, а её автором, по некоторым догадкам, является всё тот же мозговой трест.
Все спасённые американцы, поселившиеся на глубине 300 метров, получат официальную прописку в бункерах и начнут новую жизнь при военном коммунизме. Граждане подземного государства будут спать, принимать пищу, делать утреннюю гимнастику и мыться все вместе, а также иметь общих жён в соответствии с доктриной Маркса и Энгельса и рекомендациями Платона. По понедельникам и четвергам в бункерах будут проводиться политзанятия, а по субботам личный состав подземных казарм, свободный от нарядов и караулов, сможет посмотреть художественный фильм в клубе. Об индивидуализме гражданам Подземных Штатов Америки придётся забыть навсегда. Такова плата за победу над русскими.
Вариант протянуть России руку дружбы в концепциях выживания не рассматривается.
Вариант не воевать не рассматривается тоже.
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НЕКСУС
Svarog
210окв
Krasnodar
Василенко Владимир
Krasnodar
Василенко Владимир
Он сделал Америку снова великой
К концу текущего президентского срока мистера Трампа Соединённые Штаты полностью откажутся от валюты, нынче именуемой долларом. Вместе с тем Белый дом откажется от выплаты государственного долга, номинированного в устаревшей валюте. Об этом пишет блоггер John Fake в газете «New York Liar» в аналитической статье под заголовком «Он сделал Америку снова великой».
Согласно утверждениям блоггера, не позднее чем через полгода конгрессменам будет представлен законопроект о денежной реформе. Ввиду беспрецедентного давления на самую популярную в мире ключевую валюту от хождения доллара предлагается отказаться. Как считают секретные агенты в администрации Трампа, не позднее 2020 года законопроект обретёт силу закона. Маккейн умер, живые проголосуют «за».
Одной из негласных целей новой валютной стратегии является противодействие США стратегическому противнику — России, государству, которое по простоте душевной хранит сбережения в долларах и американских ценных бумагах, которые оценены тоже в долларах. Эксперты убеждены, что российской экономике грозит крах, потому как без доллара не существует и рубля.
Что касается заменителя доллара, то, как удалось выяснить Джону Фейку, правительство придерживается здесь консервативной схемы. Доллары будут изъяты из обращения, зато останутся центы. Каждый американец, отстояв в очереди в ближайшую сберкассу или непосредственно в ФРС, сможет обменять свои негодные доллары на законные центы. Для отличия новых центов от старых монеты чеканки 2020 года так и назовут: новыми центами.
Таким образом, американцы останутся с центами, а русский нефтебюджет и русские олигархи — с дыркой от бублика.
Кстати, на сайте Amazon.com уже можно приобрести мешки для центов. Спешите: большие скидки!
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андрей юрьевич
rocket757
BerBer
Бородач
НАТО тонет, а мы терпим бедствие
В соответствии с законом Архимеда, за который накануне проголосовали в Евросоюзе, от утонувших кораблей НАТО и американских авианосцев уровень Балтийского моря поднялся на 2,666 метра. Ригу торжественно переименовали в Венецию II. Власти, управляющие Латвией с дирижабля, готовятся запустить туры с гондолами, шпротами и водкой «Подводная».
Латвия, Эстония и Литва объявляют о превращении сухопутных границ в морские, а потому временно, до расстановки полосатых буёв, выходят из Североатлантического альянса.
Космический телеканал «Прибалтика с Соловьём Киселёвым» сообщает также о непреднамеренном разрушении натовскими танками всех мостов в трёх маленьких республиках. Мало того, под военными грузами железные дороги прибалтийских стран просели на 8,76 метра в глубину и ширину и утянули за собою леса, реки и Вильнюс.
К другим новостям стран НАТО. Власти Норвегии запретили судоходство в Норвежском и Северном морях ввиду опасности столкновений на морских дорогах. Движение возобновится не ранее 2020 г., после установки светофоров, размётки морских трасс и регламентации порядка дежурства постовых ГАИ у наиболее аварийных участков.
Э-э… Что, собственно, происходит?
Напомним, на днях завершились учения государств НАТО под названием «Trident Juncture 2018», проходившие в Скандинавии и окрестностях, включая пролив Скагеррак, ведущий из Северного моря в Балтийское. Натовские силы отработали защиту условного государства-члена (под оным понимались совокупно три прибалтийские республики) от вторжения условного же противника (России). Вслед за этими учениями стартовали другие. Натовские манёвры «Анаконда» начались уже на территории упомянутых выше прибалтийских республик, а заодно и Польши.
Так вышло, что по возвращении с первых учений норвежский фрегат «Хельге Ингстад» столкнулся с мальтийским танкером. Определённый сегмент российской прессы и блогов превратил сие столкновение (о, конечно, неумышленно) чуть ли не в катастрофу коллективного Запада. Так, мол, им и надо! Скоро вообще вся эта НАТО утонет — в Северном море, в Норвежском море, в водах Балтики. А не утонет, так заржавеет. И вообще, в Евросоюзе и США все деньги разворовали: у них ведь нет контролёра Навального. Словом, ну тупые!
У нас-то, в России, такого не бывает. Мы-то не сталкиваемся и не тонем. А если и тонем, то всё равно не тонем, а терпим бедствие. И вообще, это исключение, подтверждающее правило.
Вот одно такое исключение. В конце апреля 2017 года экипаж среднего разведывательного корабля «Лиман» (официально «гидрографическое судно») ВМФ России допустил столкновение со скотовозом «Youzarsif H». «Лиману» близ Босфора повезло куда меньше, чем норвежскому фрегату в районе Бергена: разведывательный корабль ушёл на дно. В турецких СМИ написали, что «был сильный туман». Видимо, русская разведка в тумане заблудилась.
А вот другое исключение. В конце октября 2018 года в Мурманской области во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул ПД-50 (плавучий док). Сообщалось, что во время выхода авианосца из дока ПД-50 затонул, а на авианосец рухнул башенный кран. Причиной аварии оказалось отключение электроснабжения.
Есть и другие примеры из прошлого, более громкие и сопровождавшиеся известными комментариями в верхах. Мы не станем их приводить. Как не станем и потешаться над норвежцами.
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Бородач
Svarog
Сыщик
аксельбант
tihonmarine
И почему это у народа любые заявления из серии «Никогда!» и «Не бывать тому!», сделанные представителями верховной власти, вызывают некоторое недоверие? Что ж мы за люди такие – никак, понимаешь, не научимся всенародно избранным людям, которые в пять мильонов раз умнее и патриотичнее всех нас, вместе взятых, доверять. Ну сказано же: не видать Курилы Японии! Сказано, что у России никаких спорных территорий нет, и если Япония считает Курильскую гряду спорной, то это её проблемы! Сказано! А люди всё недоверяютЬ...
Кто сказал: «Так и о повышении пенсионного возраста так же говорили...» Выйти из строя!
Вы что ж себе позволяете? Усомниться в правильности принимаемых руководством страны решений?! Было же предельно ясно разъяснено: то раньше было сказано, что никогда-никогда возраст выхода на пенсию повышаться не будет. А нынче совершенно же иные реалии. Нынче даже солнце по небосводу ходит иначе. Пенсионеры хотят путешествовать по Канарам и Гоа, и работать непременно до 85-ти – от станка не оторвёшь, из шахты угольной не вытащишь. Вот потому-то мужи государственные навстречу народу и пошли. И бросьте тут свои либеральные замашки. Настоящий патриот никогда не усомниться в правильности решений, принятых на самом верху. Ибо там – исключительно светлые головы.
А уж не доверять слову японского премьера, так это вообще непозволительно. Если друг России Синдзо Великолепный сказал, что американских баз на Курилах после передачи их Японии не будет, значит, не будет. Настоящий самурай никогда не позволит себе солгать, иначе сеппуку, харакири и всё прочее, сами понимаете. Хорошо, что в НАТО при устных договорённостях с Михаилом Сергеевичем не было ни одного самурая.
Москва и Токио активизируют переговоры по мирному договору
Им там виднее. Южные Курилы всё-таки станут "северными территориями"
Абэ: Мы не будем размещать военные базы США на Северных территориях (Курилах)
Им там виднее. Южные Курилы всё-таки станут "северными территориями"
Абэ: Мы не будем размещать военные базы США на Северных территориях (Курилах)
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Uncle Lee
Отдав Шикотан, запустим реакцию отторжения российских земель. Японцы на этом не остановятся, потребуют все Курилы, Сахалин... И в мире найдется много других желающих откусить кусочек от России.
P.S. Только кто нас будет спрашивать...
P.S. Только кто нас будет спрашивать...
Гардамир
«Никто ещё ничего не отдал».
Когда отдаст, всё уже будет перемолото. Когда я год назад говорил о повышении пенсионного возраста, мне отвечали "какие ваши доказательства". Так же будет и с островами.
Когда отдаст, всё уже будет перемолото. Когда я год назад говорил о повышении пенсионного возраста, мне отвечали "какие ваши доказательства". Так же будет и с островами.
Чёрный
Японцы не будут (размещать американские базы на Курилах), а американцы - запросто. Декларация 1956 г., по которой два острова из четырёх, была подписана и ратифицирована обеими сторонами, однако это не помешало японцам отказаться и включить заднюю....Ни японцам, ни американцам, верить НЕЛЬЗЯ!!! Сегодня они заявляют одно, завтра - другое. Поэтому в случае чего с лёгкостью откажутся и выйдут из любого договора, тогда, когда посчитают нужным. Примеров - тьма.
Mitya2424
Одному уже, помнится, пообещали нераспространение НАТО на Восток.
Залог отсутствие военных баз США на Шикотане и Хабомаи - это наличие военных баз РФ на Шикотане и Хабомаи.
Залог отсутствие военных баз США на Шикотане и Хабомаи - это наличие военных баз РФ на Шикотане и Хабомаи.
Пятый год блицкрига
Пока одни граждане Украины жгут покрышки в надежде чёрным дымом привлечь внимание к проблеме с отсутствием теплоснабжения, другие продолжают рисовать в своём воспалённом сознании картины «блицкрига» с обязательным парадом на Красной площади. Не отпускает их... Пятый год не отпускает... Молниеносное наступление каждый день - то в Раде, то в зраде...
Тем временем, на российских федеральных каналах – бенефис украинских политологов и прочих майданных экспертов. Из передачи в передачу они разъясняют, что Украина добилась небывалых успехов в экономике, обрела настоящую независимость, преуспела в промышленности, создала непобедимую армию, защищающую Европы и мир о российской «агрессии». С одной программы уходят, оскорбившись словами ведущих, затем благополучно появляются на программе другой. И всё снова по кругу.
Выборы в ДНР и ЛНР проведены, и сразу же – вой со стороны Киева и Вашингтона. Видимо, полагали, что убийство Александра Захарченко для Украины каким-то образом легитимизирует дальнейшее невыполнение Минских соглашений. Не получилось... Правда, и выполнять соглашения Киев всё равно не будет, а потому принципиально не изменится ровным счётом НИ-ЧЕ-ГО.
Мыльная опера продолжается. Въезд на Украину для россиян фактически закрыт, журналистов либо убивают, либо бросают в тюрьмы, летальное оружие из США получают, детей в нацистских лагерях готовят, при всём при этом украинские олигархи продолжают прибыльно торговать с олигархами российскими по формуле: «ничего личного – только бизнес». И где-то за океаном потирают потные ручонки идеологи всего этого шабаша с трансляциях в российских эфирах: «Мы продолжим поддержку демократии на Украине, чтобы защитить её от вашей агрессии».
Просто интересно, когда в последний раз в эфире крупного американского канала появлялся российский политик или политолог, который бы рассказывал об агрессии США в отношении целого ряда стран мира? Вопрос риторический...
Экс-депутат от "Партии регионов": Блицкриг нужно завершать на Красной площади
Stratfor: США не смогут напрямую помочь Украине на Азовском море
Центральная Украина "согревается" покрышками - о событиях в Кривом Роге
Stratfor: США не смогут напрямую помочь Украине на Азовском море
Центральная Украина "согревается" покрышками - о событиях в Кривом Роге
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NKT
А что, сбылась все же мечта многих - побывать в Москве.
Мечты сбываются! РККА
Мечты сбываются! РККА
spec.78
Так и хочется ответить: "Учите историю!!! Настоящую историю, а не написанную в ваших учебниках. Сколько уже было таких блицкригов, и чем они все закончились". А заодно и географию подучите. Россия не заканчивается Москвой, она с Москвы только начинается
Dysindich
Театр абсурда. Как нужно одебилиться, чтобы настолько переселиться в виртуал? Страна , не имеющая ни флота, ни авиации, собралась осуществлять блицкриг против одной из сильнейших армий мира... Полномасштабное противостояние будет исчисляться минутами, до полного стратегического поражения и пролома подобия обороны, которую попытаются сымитировать ряженые клоуны в смешной униформе.
Silvestr
Ну что сказать, наскакали! Дальше - больше и хуже.
Все забыты, всё забыто?
Экономику возводить надо. Промышленность создавать надо. Образование и медицину строить надо. Безопасность всей страны, а не отдельной элитарной кучки, формировать надо. Памятники, изначально вызывающие как минимум сомнения, а как максимум гнев народа, устанавливать не надо. Вот, в принципе, и всё...
Иногда создаётся впечатление, что созданием сомнительных монументов, обелисков, центров и прочего заинтересованные лица пытаются отвлечь население от гораздо более насущных проблем.
И тут же возникает вопрос: а если местному чиновнику пообещают, например, не детский сад, а двукратное увеличение бюджета за счёт иностранных субсидий, он готов будет установить, например, бронзового Наполеона под Москвой во весь рост на бронзовом же коне?.. Готов будет во вверенном ему городе высечь из гранита символику карательных батальонов СС? Ну, так иностранные же ж инвестиции, партнёрство по имя мира, всё такое...
Мы тут предпочитаем на Украину кивать, но ведь, справедливости ради, сами никак не определимся с тем, если ли тот предел национальной гордости, который по определению не может измеряться «инвестициями».
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Ольгович
Нельзя было его ставить изначально, а теперь действительно тяжелее сносить. Но, всё равно надо! И неважно, ЧТО подумают итальянцы. Памятник перенести на итальянское воинское кладбище.
ПС Перо на альпийской шапке памятника - настоящий ТЕСАК (штык), а не птичье перо. Что вообще дико выглядит, а именно как прославление итальянского оружия.
ПС Перо на альпийской шапке памятника - настоящий ТЕСАК (штык), а не птичье перо. Что вообще дико выглядит, а именно как прославление итальянского оружия.
Гардамир
Другой вопрос, почему в советских людей защищавших нашу Родину плюют все кому не лень. Многие здесь на ВО с гордостью проклинают "коммуняк". А бывшие белогвардейцы, шедшие с гитлеровцами на Советский Союз почему-то "герои". Да хотя бы тот же Маннергейм. Вот об этом надо подумать.
Barbus
Почтить память погибших можно на кладбище. Для этого и существуют захоронения. А ПАМЯТНИКИ ставят, чтобы сохранить ПАМЯТЬ. Память о ком в данном случае хотели сохранить - о захватчиках? Этот памятник стоит в память о захватчиках. Нет?
Маркс жив! В США построят подземный коммунизм
Высшие аналитические умы США предложили план спасения американской нации от последствий ядерной войны. Известный эксперт в областях авиации, бронетехники, подводных и надводных лодок, химического оружия, ядерных вооружений и полётов к Альфе Центавра м-р Вдуй Солнцедар, опираясь на данные мозгового треста RAND и изыскания профессуры колледжа архитектуры, искусства и планирования Корнелльского университета, изложил блестящую стратегию по сохранению биологического потенциала сверхдержавы.
Не токмо победы ради в надвигающейся превентивной войне с русскими, но и для сохранения американского населения эксперты предложили план «300».
Речь идёт не о трёхстах спартанцев, не о «комитете 300» и не о десяти раз по тридцатке сребреников.
План, разработанный RAND при участии Вдуя Солнцедара, предусматривает рытьё под каждым американским городом больших бункеров на глубину 300 метров (глубина специально приводится в метрической системе мер, чтобы враги, использующие эту систему, верно оценили технологические и технические возможности США). Триста метров глубины позволят американцам выжить в бункерах даже при попадании мегатонной водородной бомбы.
Профессура из архитектурного колледжа предложила к плану дополнение: бункеры необходимо выкопать под школами и университетами, дабы в первую очередь сохранить молодой интеллект американцев. Под Пентагоном и Белым домом копка бункеров будет производиться в последнюю очередь, ибо, по оценке учёных, «интеллектом там и не пахнет» (цитата из материала В. Солнцедара).
Вопрос с рабочей силой, которая будет привлекаться для выполнения сложных работ на больших глубинах, в настоящее время решается. Согласно перехваченным агентами ГРУ сообщениям Секретной службы США, сотрудники мозгового треста RAND уже вылетели в Киев для переговоров с господином Порошенко.
Как напоминает Вдуй Солнцедар, украинцы имеют большой опыт в выкапывании гигантских водоёмов, например, Чёрного моря, что доказывает ряд исторических исследований. Для оплаты труда копателей бывший президент Обама, как сообщает журнал «National Protest», посоветовал действующему президенту Трампу поднять потолок государственного долга.
Что касается идеологии, которую предлагается внести в Конституцию США и закрепить в Декларации о подземной независимости, то она считается коммунистической, а её автором, по некоторым догадкам, является всё тот же мозговой трест.
Все спасённые американцы, поселившиеся на глубине 300 метров, получат официальную прописку в бункерах и начнут новую жизнь при военном коммунизме. Граждане подземного государства будут спать, принимать пищу, делать утреннюю гимнастику и мыться все вместе, а также иметь общих жён в соответствии с доктриной Маркса и Энгельса и рекомендациями Платона. По понедельникам и четвергам в бункерах будут проводиться политзанятия, а по субботам личный состав подземных казарм, свободный от нарядов и караулов, сможет посмотреть художественный фильм в клубе. Об индивидуализме гражданам Подземных Штатов Америки придётся забыть навсегда. Такова плата за победу над русскими.
Вариант протянуть России руку дружбы в концепциях выживания не рассматривается.
Вариант не воевать не рассматривается тоже.
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НЕКСУС
«Этот план был отвергнут с мрачным заключением, что в Штатах «не найдётся столько бульдозеров, чтобы расчистить улицы от трупов».
Эти слова надо калёным железом на лбах тех ястребов и дураков выжечь, которые думают, что ядерный Армагеддон не так страшен.
Эти слова надо калёным железом на лбах тех ястребов и дураков выжечь, которые думают, что ядерный Армагеддон не так страшен.
Svarog
Всё правильно понимают в США, но человечество всё же выживет, просто в каменный век вернётся. По этой причине ядерной войны нет и не будет, покуда есть страны, способные уничтожить США.
210окв
То же самое и у нас… Одни ржавые таблички… А ведь раньше на каждом предприятии было убежище.
Krasnodar
Радиация очень быстро (в течение двух недель) достигает нормы, через три дня — безопасного уровня. Жрать — магазины в маленьких городах, скот в сельской местности и всякие РЦ за городом останутся. А дальше смотреть по ситуации…
Василенко Владимир
Стронций-90: период полураспада около 30 лет. Цезий-137 — около 30 лет. Весело будет всем.
Krasnodar
Только накапливаться они будут на дне болот и небольших озёр.
Василенко Владимир
А дальше через воду вы будете их потреблять. Но и это не самое страшное, здесь шанс встретить динозавра 50 на 50. Дальше будут эпидемии и голод.
Он сделал Америку снова великой
К концу текущего президентского срока мистера Трампа Соединённые Штаты полностью откажутся от валюты, нынче именуемой долларом. Вместе с тем Белый дом откажется от выплаты государственного долга, номинированного в устаревшей валюте. Об этом пишет блоггер John Fake в газете «New York Liar» в аналитической статье под заголовком «Он сделал Америку снова великой».
Согласно утверждениям блоггера, не позднее чем через полгода конгрессменам будет представлен законопроект о денежной реформе. Ввиду беспрецедентного давления на самую популярную в мире ключевую валюту от хождения доллара предлагается отказаться. Как считают секретные агенты в администрации Трампа, не позднее 2020 года законопроект обретёт силу закона. Маккейн умер, живые проголосуют «за».
Одной из негласных целей новой валютной стратегии является противодействие США стратегическому противнику — России, государству, которое по простоте душевной хранит сбережения в долларах и американских ценных бумагах, которые оценены тоже в долларах. Эксперты убеждены, что российской экономике грозит крах, потому как без доллара не существует и рубля.
Что касается заменителя доллара, то, как удалось выяснить Джону Фейку, правительство придерживается здесь консервативной схемы. Доллары будут изъяты из обращения, зато останутся центы. Каждый американец, отстояв в очереди в ближайшую сберкассу или непосредственно в ФРС, сможет обменять свои негодные доллары на законные центы. Для отличия новых центов от старых монеты чеканки 2020 года так и назовут: новыми центами.
Таким образом, американцы останутся с центами, а русский нефтебюджет и русские олигархи — с дыркой от бублика.
Кстати, на сайте Amazon.com уже можно приобрести мешки для центов. Спешите: большие скидки!
Комментарии наших читателей:
андрей юрьевич
«Когда рухнет доллар? Подождите полгода!»
Сначала пусть Америка «догниёт»…
Сначала пусть Америка «догниёт»…
rocket757
Янки всякое проходили, не раз казалось, что прямо сейчас с нею всё, конец! Только они этого не хотят, соответственно, они опять восстанавливаются да ещё умудряются перекладывать свои потери на других! Могут повторить опять и снова!
Санкции — это не так хорошо, но с такой большой, самодостаточной страной такой номер не прокатывал никогда. Если сами не лопухнёмся, вполне себе успешно сможем жить!
Санкции — это не так хорошо, но с такой большой, самодостаточной страной такой номер не прокатывал никогда. Если сами не лопухнёмся, вполне себе успешно сможем жить!
BerBer
Просто если санкции отменят, начнём закупать всё за границей, и производство затормозится. Да, конечно, финансовые вливания в реальный сектор нужны. Но если разобраться: у нас что, нет денег? Или критические технологии очень критические?
Смотрю на Украину и понимаю: нужно трудиться и любить Родину (без пафоса). Причём всем, от президента до последнего труженика. Халявы не будет.
Смотрю на Украину и понимаю: нужно трудиться и любить Родину (без пафоса). Причём всем, от президента до последнего труженика. Халявы не будет.
Бородач
Американский долг не может расти вечно.
Или может?
Или может?
НАТО тонет, а мы терпим бедствие
В соответствии с законом Архимеда, за который накануне проголосовали в Евросоюзе, от утонувших кораблей НАТО и американских авианосцев уровень Балтийского моря поднялся на 2,666 метра. Ригу торжественно переименовали в Венецию II. Власти, управляющие Латвией с дирижабля, готовятся запустить туры с гондолами, шпротами и водкой «Подводная».
Латвия, Эстония и Литва объявляют о превращении сухопутных границ в морские, а потому временно, до расстановки полосатых буёв, выходят из Североатлантического альянса.
Космический телеканал «Прибалтика с Соловьём Киселёвым» сообщает также о непреднамеренном разрушении натовскими танками всех мостов в трёх маленьких республиках. Мало того, под военными грузами железные дороги прибалтийских стран просели на 8,76 метра в глубину и ширину и утянули за собою леса, реки и Вильнюс.
К другим новостям стран НАТО. Власти Норвегии запретили судоходство в Норвежском и Северном морях ввиду опасности столкновений на морских дорогах. Движение возобновится не ранее 2020 г., после установки светофоров, размётки морских трасс и регламентации порядка дежурства постовых ГАИ у наиболее аварийных участков.
Иронизируем над норвежским фрегатом, а у самих "Лиман" и ПД-50 на дне
Получивший повреждение норвежский фрегат ушёл под воду
СМИ Норвегии пишут о разговоре главкома ВМС и командира подтопленного фрегата
Экипаж фрегата ВМС Норвегии многократно предупреждали о сближении с танкером
Получивший повреждение норвежский фрегат ушёл под воду
СМИ Норвегии пишут о разговоре главкома ВМС и командира подтопленного фрегата
Экипаж фрегата ВМС Норвегии многократно предупреждали о сближении с танкером
Э-э… Что, собственно, происходит?
Напомним, на днях завершились учения государств НАТО под названием «Trident Juncture 2018», проходившие в Скандинавии и окрестностях, включая пролив Скагеррак, ведущий из Северного моря в Балтийское. Натовские силы отработали защиту условного государства-члена (под оным понимались совокупно три прибалтийские республики) от вторжения условного же противника (России). Вслед за этими учениями стартовали другие. Натовские манёвры «Анаконда» начались уже на территории упомянутых выше прибалтийских республик, а заодно и Польши.
Так вышло, что по возвращении с первых учений норвежский фрегат «Хельге Ингстад» столкнулся с мальтийским танкером. Определённый сегмент российской прессы и блогов превратил сие столкновение (о, конечно, неумышленно) чуть ли не в катастрофу коллективного Запада. Так, мол, им и надо! Скоро вообще вся эта НАТО утонет — в Северном море, в Норвежском море, в водах Балтики. А не утонет, так заржавеет. И вообще, в Евросоюзе и США все деньги разворовали: у них ведь нет контролёра Навального. Словом, ну тупые!
У нас-то, в России, такого не бывает. Мы-то не сталкиваемся и не тонем. А если и тонем, то всё равно не тонем, а терпим бедствие. И вообще, это исключение, подтверждающее правило.
Вот одно такое исключение. В конце апреля 2017 года экипаж среднего разведывательного корабля «Лиман» (официально «гидрографическое судно») ВМФ России допустил столкновение со скотовозом «Youzarsif H». «Лиману» близ Босфора повезло куда меньше, чем норвежскому фрегату в районе Бергена: разведывательный корабль ушёл на дно. В турецких СМИ написали, что «был сильный туман». Видимо, русская разведка в тумане заблудилась.
А вот другое исключение. В конце октября 2018 года в Мурманской области во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул ПД-50 (плавучий док). Сообщалось, что во время выхода авианосца из дока ПД-50 затонул, а на авианосец рухнул башенный кран. Причиной аварии оказалось отключение электроснабжения.
Есть и другие примеры из прошлого, более громкие и сопровождавшиеся известными комментариями в верхах. Мы не станем их приводить. Как не станем и потешаться над норвежцами.
Комментарии наших читателей:
Бородач
У нас тоже достаточно неудач. Надо делать выводы, чтобы избежать повторения ошибок.
Svarog
Идёт информ война, где одна из главных целей — скрыть собственные провалы и максимально показать провалы врага. Вот в этом наши СМИ и политики явно преуспели…
Сыщик
Вы лично с единомышленниками позитив наших СМИ своим негативом целиком перекрываете!
А вообще, шапкозакидательство — это, конечно, плохо. Расслабляет. Но еще хуже самобичевание и постоянное посыпание головы пеплом! Здесь автору этой заметки Алексею Володину у западных СМИ в отношении прямого критиканства всего и вся, что касается России, еще поучиться… Уж и криво усмехнуться русскому человеку нельзя, глядя на осрамившийся натовский фрегат! Особенно когда нас поливают грязью со всех сторон и из всех подручных средств! Вспомните дым «Адмирала Кузнецова». Тогда наши доморощенные свароги упивались просто хохмами типа: какие мы неловкие… Ох, ах! Однако «Адмирал Кузнецов», несмотря на эти всхлипы, прекрасно выполнил боевую задачу.
А натовский фрегат барахтается на боку… Меня эта новость ничуть не огорчает! И злорадства у меня нет. Я просто любуюсь этой живописной картиной, как добрый русский эстет! Нравятся мне эти корабли в таком положении.
А вообще, шапкозакидательство — это, конечно, плохо. Расслабляет. Но еще хуже самобичевание и постоянное посыпание головы пеплом! Здесь автору этой заметки Алексею Володину у западных СМИ в отношении прямого критиканства всего и вся, что касается России, еще поучиться… Уж и криво усмехнуться русскому человеку нельзя, глядя на осрамившийся натовский фрегат! Особенно когда нас поливают грязью со всех сторон и из всех подручных средств! Вспомните дым «Адмирала Кузнецова». Тогда наши доморощенные свароги упивались просто хохмами типа: какие мы неловкие… Ох, ах! Однако «Адмирал Кузнецов», несмотря на эти всхлипы, прекрасно выполнил боевую задачу.
А натовский фрегат барахтается на боку… Меня эта новость ничуть не огорчает! И злорадства у меня нет. Я просто любуюсь этой живописной картиной, как добрый русский эстет! Нравятся мне эти корабли в таком положении.
аксельбант
«Однако «Адмирал Кузнецов», несмотря на эти всхлипы, прекрасно выполнил боевую задачу…»
Кое-как сходил туда-сюда и потерял 2 самолёта. Хорошо хоть, лётчики спаслись.
Кое-как сходил туда-сюда и потерял 2 самолёта. Хорошо хоть, лётчики спаслись.
tihonmarine
Но вот утопить плавдок — это нужно умудриться. Пароходы тонут ежедневно, а плавдоки — раз в сто лет…
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин
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