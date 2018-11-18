Итоги недели. НАТО тонет, а мы терпим бедствие

Слово самурая

Отдав Шикотан, запустим реакцию отторжения российских земель. Японцы на этом не остановятся, потребуют все Курилы, Сахалин... И в мире найдется много других желающих откусить кусочек от России.

P.S. Только кто нас будет спрашивать...

«Никто ещё ничего не отдал».

Когда отдаст, всё уже будет перемолото. Когда я год назад говорил о повышении пенсионного возраста, мне отвечали "какие ваши доказательства". Так же будет и с островами.

Японцы не будут (размещать американские базы на Курилах), а американцы - запросто. Декларация 1956 г., по которой два острова из четырёх, была подписана и ратифицирована обеими сторонами, однако это не помешало японцам отказаться и включить заднюю....Ни японцам, ни американцам, верить НЕЛЬЗЯ!!! Сегодня они заявляют одно, завтра - другое. Поэтому в случае чего с лёгкостью откажутся и выйдут из любого договора, тогда, когда посчитают нужным. Примеров - тьма.

Одному уже, помнится, пообещали нераспространение НАТО на Восток.

Залог отсутствие военных баз США на Шикотане и Хабомаи - это наличие военных баз РФ на Шикотане и Хабомаи.

Пятый год блицкрига

А что, сбылась все же мечта многих - побывать в Москве.

Мечты сбываются! РККА

Так и хочется ответить: "Учите историю!!! Настоящую историю, а не написанную в ваших учебниках. Сколько уже было таких блицкригов, и чем они все закончились". А заодно и географию подучите. Россия не заканчивается Москвой, она с Москвы только начинается

Театр абсурда. Как нужно одебилиться, чтобы настолько переселиться в виртуал? Страна , не имеющая ни флота, ни авиации, собралась осуществлять блицкриг против одной из сильнейших армий мира... Полномасштабное противостояние будет исчисляться минутами, до полного стратегического поражения и пролома подобия обороны, которую попытаются сымитировать ряженые клоуны в смешной униформе.

Ну что сказать, наскакали! Дальше - больше и хуже.

Все забыты, всё забыто?

Нельзя было его ставить изначально, а теперь действительно тяжелее сносить. Но, всё равно надо! И неважно, ЧТО подумают итальянцы. Памятник перенести на итальянское воинское кладбище.



ПС Перо на альпийской шапке памятника - настоящий ТЕСАК (штык), а не птичье перо. Что вообще дико выглядит, а именно как прославление итальянского оружия.

Другой вопрос, почему в советских людей защищавших нашу Родину плюют все кому не лень. Многие здесь на ВО с гордостью проклинают "коммуняк". А бывшие белогвардейцы, шедшие с гитлеровцами на Советский Союз почему-то "герои". Да хотя бы тот же Маннергейм. Вот об этом надо подумать.

Почтить память погибших можно на кладбище. Для этого и существуют захоронения. А ПАМЯТНИКИ ставят, чтобы сохранить ПАМЯТЬ. Память о ком в данном случае хотели сохранить - о захватчиках? Этот памятник стоит в память о захватчиках. Нет?

Маркс жив! В США построят подземный коммунизм

«Этот план был отвергнут с мрачным заключением, что в Штатах «не найдётся столько бульдозеров, чтобы расчистить улицы от трупов».

Эти слова надо калёным железом на лбах тех ястребов и дураков выжечь, которые думают, что ядерный Армагеддон не так страшен.

Всё правильно понимают в США, но человечество всё же выживет, просто в каменный век вернётся. По этой причине ядерной войны нет и не будет, покуда есть страны, способные уничтожить США.

То же самое и у нас… Одни ржавые таблички… А ведь раньше на каждом предприятии было убежище.

Радиация очень быстро (в течение двух недель) достигает нормы, через три дня — безопасного уровня. Жрать — магазины в маленьких городах, скот в сельской местности и всякие РЦ за городом останутся. А дальше смотреть по ситуации…

Стронций-90: период полураспада около 30 лет. Цезий-137 — около 30 лет. Весело будет всем.

Только накапливаться они будут на дне болот и небольших озёр.

А дальше через воду вы будете их потреблять. Но и это не самое страшное, здесь шанс встретить динозавра 50 на 50. Дальше будут эпидемии и голод.

Он сделал Америку снова великой

«Когда рухнет доллар? Подождите полгода!»

Сначала пусть Америка «догниёт»…

Янки всякое проходили, не раз казалось, что прямо сейчас с нею всё, конец! Только они этого не хотят, соответственно, они опять восстанавливаются да ещё умудряются перекладывать свои потери на других! Могут повторить опять и снова!

Санкции — это не так хорошо, но с такой большой, самодостаточной страной такой номер не прокатывал никогда. Если сами не лопухнёмся, вполне себе успешно сможем жить!

Просто если санкции отменят, начнём закупать всё за границей, и производство затормозится. Да, конечно, финансовые вливания в реальный сектор нужны. Но если разобраться: у нас что, нет денег? Или критические технологии очень критические?

Смотрю на Украину и понимаю: нужно трудиться и любить Родину (без пафоса). Причём всем, от президента до последнего труженика. Халявы не будет.

Американский долг не может расти вечно.

Или может?

НАТО тонет, а мы терпим бедствие

У нас тоже достаточно неудач. Надо делать выводы, чтобы избежать повторения ошибок.

Идёт информ война, где одна из главных целей — скрыть собственные провалы и максимально показать провалы врага. Вот в этом наши СМИ и политики явно преуспели…

Вы лично с единомышленниками позитив наших СМИ своим негативом целиком перекрываете!

А вообще, шапкозакидательство — это, конечно, плохо. Расслабляет. Но еще хуже самобичевание и постоянное посыпание головы пеплом! Здесь автору этой заметки Алексею Володину у западных СМИ в отношении прямого критиканства всего и вся, что касается России, еще поучиться… Уж и криво усмехнуться русскому человеку нельзя, глядя на осрамившийся натовский фрегат! Особенно когда нас поливают грязью со всех сторон и из всех подручных средств! Вспомните дым «Адмирала Кузнецова». Тогда наши доморощенные свароги упивались просто хохмами типа: какие мы неловкие… Ох, ах! Однако «Адмирал Кузнецов», несмотря на эти всхлипы, прекрасно выполнил боевую задачу.

А натовский фрегат барахтается на боку… Меня эта новость ничуть не огорчает! И злорадства у меня нет. Я просто любуюсь этой живописной картиной, как добрый русский эстет! Нравятся мне эти корабли в таком положении.

«Однако «Адмирал Кузнецов», несмотря на эти всхлипы, прекрасно выполнил боевую задачу…»

Кое-как сходил туда-сюда и потерял 2 самолёта. Хорошо хоть, лётчики спаслись.

Но вот утопить плавдок — это нужно умудриться. Пароходы тонут ежедневно, а плавдоки — раз в сто лет…