Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" направился к берегам Сирии

Американский атомный авианосец "Гарри Трумэн", досрочно покинувший вместе со своей авианосной группой район учений Trident Juncture 2018 из-за угрозы шторма, вошел в акваторию Средиземного моря, следует из мониторинговых данных международной Автоматической идентификационной системы передвижения судов AIS.Авианосная группа во главе с авианосцем прошла Гибралтарский пролив и в четверг вечером вошла в акваторию Средиземного моря, взяв направление на Восточное Средиземноморье. В этом году это уже не первое посещение данным авианосцем Средиземного моря, весной палубная авиация "Гарри Трумэна" уже наносила удары по территории Сирии, находясь именно в восточной его части. Перед выходом в Средиземноморье, авианосец четыре дня простоял в порту португальской столицы Лиссабона, участвуя в мероприятиях, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.Напомним, что в октябре этого года авианосная группа во главе с атомным авианосцем ВМС США "Гарри Трумэн" впервые после 1991 года пересек Северный полярный круг и вошел в Арктику, где в течение двух недель проводила маневры у побережья Норвегии. После этого корабли группы приняли участие в учениях НАТО Trident Juncture 2018, которые покинули досрочно из-за угрозы шторма.