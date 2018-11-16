Воронежский авиазавод планирует закрыть производство Ан-148

ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" планирует остановить производство и реализацию самолетов Ан-148, о чем сказано в финансовом отчете компании за III квартал 2018 года, при чем в отчете за II квартал этого года в планах на будущее компания указывала о дальнейшем производстве этих самолетов.Стало известно, что убытки ВАСО выросли за первые девять месяцев текущего года до 1.2 млрд рублей. При этом еще в сентябре прошлого года убытки компании составляли лишь 471 млн рублей.Выручка компании снизилась с 3,6 млрд за январь-сентябрь 2017 года до 3,19 млрд рублей за этот же период текущего года. Из них 1 млрд рублей составили продажи самолета Ан-148. Выручка от техобслуживания сократилась более чем в два раза, с 249 млн до 123 млн рублей.Как известно, после крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", забравшего жизни 71 человека, Росавиация запретила авиаперевозчику эксплуатацию этих самолетов, а Ространснадзор приостановил использование данной модели во всех парках российских авиакомпаний.На данный момент самолеты Ан-148 используются авиакомпанией "Ангара", ВВС и МЧС России и специальным лётным отрядом "Россия".