Пилоты Су-57 приступили к испытаниям новых костюмов
Российское военное ведомство приступило к государственным испытаниям противоперегрузочных костюмов, разработанных для пилотов новейших истребителей Су-57, передает РИА Новости.
По словам источника агентства в российском ОПК, противоперегрузочные костюмы уже прошли множество этапов заводских испытаний, а сейчас, можно сказать, вышли за завершающую стадию – государственные летные испытания.
В настоящее время в этих костюмах летают летчики-испытатели, уточнил он, отметив, что предварительная оценка снаряжения уже была.
На вопрос о запуске костюмов в серию, собеседник ответил, что серийное производство противоперегрузочной системы начнется сразу по завершении госиспытаний. При этом точных сроков он не назвал.
Другой источник в беседе с журналистом сообщил, что костюмы также переданы строевым летчикам. «Пока полетов в них не было, но скоро должны состояться», – пояснил он.
Кроме того, собеседник рассказал, что НПП «Звезда» разработало для истребителей Су-57 комплекс спасения пилотов, в состав которого входит катапультное кресло.
Как сообщалось ранее, высотно-компенсирующий костюм представляет собой цельный комбинезон с перчатками и носками. Он разработан для компенсации резкого перепада давления в кабине самолета. Костюм при возникновении перегрузок обжимает живот и конечности пилота, препятствуя оттоку крови от мозга, предотвращая тем самым потерю сознания.
В марте стало известно, что компания «Сухой» получила 5 противоперегрузочных костюмов. Представитель компании пояснил тогда, что испытания снаряжения займут около полугода.
По словам источника агентства в российском ОПК, противоперегрузочные костюмы уже прошли множество этапов заводских испытаний, а сейчас, можно сказать, вышли за завершающую стадию – государственные летные испытания.
В настоящее время в этих костюмах летают летчики-испытатели, уточнил он, отметив, что предварительная оценка снаряжения уже была.
На вопрос о запуске костюмов в серию, собеседник ответил, что серийное производство противоперегрузочной системы начнется сразу по завершении госиспытаний. При этом точных сроков он не назвал.
Другой источник в беседе с журналистом сообщил, что костюмы также переданы строевым летчикам. «Пока полетов в них не было, но скоро должны состояться», – пояснил он.
Кроме того, собеседник рассказал, что НПП «Звезда» разработало для истребителей Су-57 комплекс спасения пилотов, в состав которого входит катапультное кресло.
Как сообщалось ранее, высотно-компенсирующий костюм представляет собой цельный комбинезон с перчатками и носками. Он разработан для компенсации резкого перепада давления в кабине самолета. Костюм при возникновении перегрузок обжимает живот и конечности пилота, препятствуя оттоку крови от мозга, предотвращая тем самым потерю сознания.
В марте стало известно, что компания «Сухой» получила 5 противоперегрузочных костюмов. Представитель компании пояснил тогда, что испытания снаряжения займут около полугода.
- Использованы фотографии:
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