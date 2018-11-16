Пенс: США будет и дальше патрулировать Южно-Китайское море

Соединенные Штаты не признают юрисдикции Китая над Южно-Китайским морем и продолжат осуществлять проход кораблей, а также пролеты в его акватории, заявил вице-президент США Майкл Пенс по итогам саммита АСЕАН в Сингапуре, сообщает агентство Reuters.Комментируя высказывание президента Филиппин Родриго Дутерте, заявившего, что Южно-Китайское море сейчас "находится в руках Китая", Майкл Пенс заявил, что акватория моря не может никому принадлежать и поэтому Соединенные Штаты продолжат военное патрулирование, а также судоходство и пролеты самолетов в любых местах, которые представляют национальный интерес для США, несмотря на требования официального Пекина.Ранее филиппинский президент Родриго Дутерте после саммита АСЕАН в Сингапуре призвал Вашингтон отказаться от проведения военных маневров в акватории Южно-Китайского моря, заявив, что споры в этом регионе лучше решать в "своем кругу и без посредничества США и их союзников". Он назвал море "китайским" и попросил США и их союзников "принять это как факт".США неоднократно угрожали Китаю "демонстрацией силы" в акватории Южно-Китайского моря, так как "Пекин препятствует свободному судоходству кораблей ВМС США и пролету самолетов".