Госдеп: ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России

Мы сделали, если хотите, предупредительный выстрел. Мяч на стороне России. Она должна вернуться в рамки документа. Однако мы этого не наблюдаем,

Ответственность за сохранение Договора о РСМД в настоящее время лежит на России, Соединенные Штаты в свою очередь продолжают отслеживать ситуацию, передает РИА Новости заявление заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Андреа Томпсон.По ее словам, Госдеп продолжает работать, используя свои возможности.сказала Томпсон.Она отметила, что Дональд Трамп недавно ясно выразился: Белый дом будет отстаивать то, что «хорошо для американского народа». США больше не будут терпеть нарушения договора со стороны Москвы.По словам Томпсон, Россия нарушает договор уже более пяти лет. Вашингтон на это постоянно указывает, однако российское руководство не реагирует на предупреждения. Американская сторона продолжает демонстрировать российским экспертам и «ключевым руководителям» имеющиеся разведданные, но в ответ не получает «даже признания в том, что они нарушают». Россия продолжает производить SSC-8 (известна также как ракетная система 9M729), продолжают ее испытывать и размещать, добавила дипломат.На фоне заявлений о предстоящем выходе США из ДРСМД Госдеп проводит активную работу с союзниками, объясняя им свою позицию и собирая информацию.Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора о РСМД с тем, чтобы наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока другие державы не «придут в себя». Затем, по его словам, Вашингтон может перейти к сокращению вооружений, однако к этому процессу помимо России должен быть подключен и Китай.Москва в свою очередь заявила, что хочет получить более детальные разъяснения от США по вопросам нарушения договора, отметив, что слом договоренностей вынудит Россию принять меры по обеспечению собственной безопасности.