Партия военной техники поступила в Центр подготовки артиллерии

В единственный в вооруженных силах России учебный центр по подготовке младших специалистов артиллерии, дислоцируемый в Саратове, поступила партия новой военной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Согласно сообщению пресс-службы, на вооружение 631-го учебного центра боевого применения (артиллерии) в Саратове поступило 18 единиц военной техники. Подразделения учебного центра получили пять самоходных гаубиц "Акация" и четыре буксируемых гаубицы "Мста-Б", шесть самоходных пушек "Гиацинт-С", две буксируемые пушки "Гиацинт-Б" и мобильную радиолокационную станцию разведки СНАР-10.Ранее пресс-служба ЦВО сообщала, что до конца года учебный центр получит модернизированные образцы реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и самоходных гаубиц "Акация", также говорилось о поступлении самоходных 240-мм минометов 2С4 "Тюльпан". Речь тогда шла о паре орудий каждого вида.631-й региональный учебный центр боевой подготовки ракетных войск и артиллерии является единственным в ВС РФ, где готовят младших специалистов подразделений артиллерии. Центр создан в 2003 году на базе Саратовского филиала Военного артиллерийского университета. До 2013 года находился в составе Еланского окружного учебного центра. С 2013 года выделен в самостоятельное военное учебное заведение.