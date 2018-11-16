В ФРГ назвали Eurofighter бессильным против ЗРС С-400
Обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал самый дорогой в истории военного ведомства Германии истребитель Eurofighter бессильным против российских зенитных систем С-400.
По словам автора, Eurofighter разработан исключительно для противостояния авиации противника, и в случае конфликта с Россией не сможет противостоять «Триумфу».
Дорогостоящий самолет даже не приспособлен к установке ракет «воздух-земля», поэтому выполнять боевые задания ему придется под прикрытием истребителей «Торнадо». Но и они не решат проблему, поскольку оснащены ракетами с дальностью поражения до 150 км. Радиус же С-400 на 100 км больше.
По словам военного источника газеты, систему «Триумф» невозможно уничтожить без собственных больших потерь и затрат.
Автор отмечает, что российские средства ПВО стали головной болью не только для бундесвера. Например, поставки С-300 в Сирию значительно осложнили проведение операций для Военно-воздушного флота Израиля. Если устаревший комплекс С-200 не смог отличить российский самолет Ил-20 от израильского истребителя (имеется в виду инцидент, произошедший в САР 17 сентября, когда по ошибке был сбит российский самолет-разведчик), то новый комплекс лишен этого недостатка и вполне может «разглядеть» F-16 среди других летательных аппаратов.
Напомним, ЗРС С-400 (по классификации НАТО – SA-21 Growler) предназначена для защиты административных, промышленных и военных объектов от средств воздушного нападения противника, в том числе от авиации, крылатых и баллистических ракет в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
По словам автора, Eurofighter разработан исключительно для противостояния авиации противника, и в случае конфликта с Россией не сможет противостоять «Триумфу».
Дорогостоящий самолет даже не приспособлен к установке ракет «воздух-земля», поэтому выполнять боевые задания ему придется под прикрытием истребителей «Торнадо». Но и они не решат проблему, поскольку оснащены ракетами с дальностью поражения до 150 км. Радиус же С-400 на 100 км больше.
По словам военного источника газеты, систему «Триумф» невозможно уничтожить без собственных больших потерь и затрат.
Автор отмечает, что российские средства ПВО стали головной болью не только для бундесвера. Например, поставки С-300 в Сирию значительно осложнили проведение операций для Военно-воздушного флота Израиля. Если устаревший комплекс С-200 не смог отличить российский самолет Ил-20 от израильского истребителя (имеется в виду инцидент, произошедший в САР 17 сентября, когда по ошибке был сбит российский самолет-разведчик), то новый комплекс лишен этого недостатка и вполне может «разглядеть» F-16 среди других летательных аппаратов.
Напомним, ЗРС С-400 (по классификации НАТО – SA-21 Growler) предназначена для защиты административных, промышленных и военных объектов от средств воздушного нападения противника, в том числе от авиации, крылатых и баллистических ракет в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
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