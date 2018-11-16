Польский "долгострой" Ślązak вышел на заводские ходовые испытания
В Польше начались заводские ходовые испытания патрульного корабля Ślązak, который строился на судостроительном предприятии Stocznia Marynarki Wojennej в интересах польских ВМС с 2001 года, передает блог bmpd.
Патрульный корабль Ślązak изначально строился как корвет по программе Gawron II, в рамках которой планировалась постройка семи корветов с вводом в строй всей партии кораблей в 2012 году. Головной корабль серии Ślązak был заложен на военно-морской верфи в Гдыне 28 ноября 2001 года и первоначально планировался ко вводу в строй в 2003 году. Из-за хронического недофинансирования строительство перешло в долгострой, а планы по серии сначала сократились до 3-х кораблей, а затем и вовсе оставлены. Головной корвет был "технически спущен" на воду в 2009 году, но сразу же после этого был поднят обратно на эллинг. В 2012 году строительство корвета прекратили, но через год приняли решение достроить его в упрощенном виде как патрульный корабль с минимальным вооружением и оборудованием.
Спуск данного корабля на воду производился четыре раза, при чем последний раз произошел уже после официального спуска в 2015 году. Причиной были технические недоделки. Передача корабля польскому флоту запланирована на конец марта 2019 года.
На данный момент патрульный корабль Ślązak имеет следующие характеристики: стандартное водоизмещение 1900 тонн, длина 95,2 м и ширина 13,5 м. На вооружении - 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Oto Super Rapid, две 30-мм дистанционно управляемых артиллерийских установки Leonardo Oto Marlin-WS, четыре 12,7-мм пулемета WKM-B и четыре пусковых установок ПЗРК Grom. В кормовой части оборудована ВПП для вертолета. Радиоэлектронное вооружение представлено системами Thales.
Патрульный корабль Ślązak изначально строился как корвет по программе Gawron II, в рамках которой планировалась постройка семи корветов с вводом в строй всей партии кораблей в 2012 году. Головной корабль серии Ślązak был заложен на военно-морской верфи в Гдыне 28 ноября 2001 года и первоначально планировался ко вводу в строй в 2003 году. Из-за хронического недофинансирования строительство перешло в долгострой, а планы по серии сначала сократились до 3-х кораблей, а затем и вовсе оставлены. Головной корвет был "технически спущен" на воду в 2009 году, но сразу же после этого был поднят обратно на эллинг. В 2012 году строительство корвета прекратили, но через год приняли решение достроить его в упрощенном виде как патрульный корабль с минимальным вооружением и оборудованием.
Спуск данного корабля на воду производился четыре раза, при чем последний раз произошел уже после официального спуска в 2015 году. Причиной были технические недоделки. Передача корабля польскому флоту запланирована на конец марта 2019 года.
На данный момент патрульный корабль Ślązak имеет следующие характеристики: стандартное водоизмещение 1900 тонн, длина 95,2 м и ширина 13,5 м. На вооружении - 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Oto Super Rapid, две 30-мм дистанционно управляемых артиллерийских установки Leonardo Oto Marlin-WS, четыре 12,7-мм пулемета WKM-B и четыре пусковых установок ПЗРК Grom. В кормовой части оборудована ВПП для вертолета. Радиоэлектронное вооружение представлено системами Thales.
- Использованы фотографии:
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