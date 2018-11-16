Порошенко продал принадлежавший ему оборонный завод

Украинские СМИ публикуют сообщения, в которых утверждается, что олигарх-президент продал завод «Ленинская кузница» (его название после ребрендинга – «Кузница на Рыбальском»), расположенный в Киеве. Договор о продаже подписан инвестиционными фондами «Прайм Эссетс Кэпитал» и «ВIK», акционерами которых выступают Пётр Порошенко и депутат Верховной рады Игорь Кононенко.По последним сведениям, завод продан компании «Эвинз Лтд.», входящей в группу «ТАС». За этой компанией стоит небезызвестный Сергей Тигипко, который ранее баллотировался в президенты Украины, а также находился в должности вице-премьера украинского правительства во времена президентства Виктора Януковича. Сергею Тигипко на начало года принадлежало почти 99,9% акций группы «ТАС». Такие сведения ранее публиковались на сайте Национального банка Украины.Украинские источники пишут, что сделку по продаже «Кузницы на Рыбальском» уже проверил антимонопольный комитет Украины и никаких нарушений не нашёл. При этом нет данных о том, какую же сумму смогли получить Порошенко и Кононенко от продажи завода.Напомним, что Порошенко ещё в ходе предвыборной кампании 2014 года обещал, что как только станет президентом, сразу же избавится от своего бизнеса. Но не сделано этого по сей день.У Порошенко – десятки компаний или долей в компаниях, многие из которых зарегистрированы в оффшорах, в том числе на Кипре. Также Порошенко владеет украинским «Пятым каналом».Что выпускает «Кузница на Рыбальском»? Например, это бронемашины «Тритон», автоматические гранатомёты, бронекатера и др.