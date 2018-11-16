Новости

Назвавшая Цеповяза меценатом вынуждена оставить пост председателя ОНК

39
Наталья Охотникова, занимавшая пост председателя общественной наблюдательной комиссии Амурской области, покинула свою должность, о чем сообщает “РИА Новости”, ссылаясь на заместителя председателя региональной ОНК Андрея Зенкова.




Зенков пояснил, что Наталью Охотникову попросили сложить с себя полномочия, и назвал её уход “добровольно-принудительным”. По его словам, остальные члены комиссии также покидают свои должности. В Амурской области временно не будет наблюдательной комиссии.

В отношении Охотниковой началась "травля", о чем также заявил заместитель председателя амурской ОНК.

Причиной этому послужила публикация Охотниковой, в которой она назвала Цеповяза "меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером", а также заявила, что "от его действий никто не пострадал". Позже публикация была удалена.

Напомним, что недавно в сеть попали фотографии осужденного по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание в колонии строго режима, на которых он
ест крабов и икру, подробнее тут.
Использованы фотографии:
Instagram
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти