Сенатор США оценил стоимость российского «вмешательства» в выборы
Стоимость российского «вмешательства» в выборы в США, Франции и Британии составил меньше цены за один истребитель F-35, передает РИА Новости заявление сенатора от Демократической партии Марка Уорнера.
По словам Уорнера, выступавшего в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, США тратят огромные деньги на закупку разного рода вооружений, а Россия якобы потратила на вмешательство в выборы трех стран меньше стоимости одного F-35 – около $80 млн. (цена за один истребитель – около $89 млн.).
Америка покупает лучшее в мире оружие, в то время как эффективные атаки проходят в киберпространстве и с использование дезинформации в СМИ, отметил он.
Россия беспрецедентным образом вмешалась в американские выборы в 2016 году, она милитаризовала информацию, добавил сенатор.
Между тем, по его словам, вопрос о российском «вмешательстве» еще не закрыт, и сенаторам предстоит много работы в этом направлении.
Уорнер заявил, что очень гордится «двухпартийным расследованием», но работы для комиссии по-прежнему много – необходимо установить и опросить большое количество свидетелей.
В настоящее время (после промежуточных выборов) нужно приложить все силы, чтобы защитить целостность расследования прокурора Мюллера, и дать ему возможность завершить работу, заключил сенатор.
Напомним, расследование так называемого «российского вмешательства» ведется в США спецпрокурором Робертом Мюллером, а также комиссиями, созданными в обеих палатах Конгресса. Россия неоднократно отвергала обвинения, указывая на их голословность и расценивая как часть внутриполитической борьбы в США.
По словам Уорнера, выступавшего в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, США тратят огромные деньги на закупку разного рода вооружений, а Россия якобы потратила на вмешательство в выборы трех стран меньше стоимости одного F-35 – около $80 млн. (цена за один истребитель – около $89 млн.).
Америка покупает лучшее в мире оружие, в то время как эффективные атаки проходят в киберпространстве и с использование дезинформации в СМИ, отметил он.
Россия беспрецедентным образом вмешалась в американские выборы в 2016 году, она милитаризовала информацию, добавил сенатор.
Между тем, по его словам, вопрос о российском «вмешательстве» еще не закрыт, и сенаторам предстоит много работы в этом направлении.
Уорнер заявил, что очень гордится «двухпартийным расследованием», но работы для комиссии по-прежнему много – необходимо установить и опросить большое количество свидетелей.
В настоящее время (после промежуточных выборов) нужно приложить все силы, чтобы защитить целостность расследования прокурора Мюллера, и дать ему возможность завершить работу, заключил сенатор.
Напомним, расследование так называемого «российского вмешательства» ведется в США спецпрокурором Робертом Мюллером, а также комиссиями, созданными в обеих палатах Конгресса. Россия неоднократно отвергала обвинения, указывая на их голословность и расценивая как часть внутриполитической борьбы в США.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter