Новости

Сенатор США оценил стоимость российского «вмешательства» в выборы

39
Стоимость российского «вмешательства» в выборы в США, Франции и Британии составил меньше цены за один истребитель F-35, передает РИА Новости заявление сенатора от Демократической партии Марка Уорнера.




По словам Уорнера, выступавшего в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, США тратят огромные деньги на закупку разного рода вооружений, а Россия якобы потратила на вмешательство в выборы трех стран меньше стоимости одного F-35 – около $80 млн. (цена за один истребитель – около $89 млн.).

Америка покупает лучшее в мире оружие, в то время как эффективные атаки проходят в киберпространстве и с использование дезинформации в СМИ, отметил он.

Россия беспрецедентным образом вмешалась в американские выборы в 2016 году, она милитаризовала информацию, добавил сенатор.

Между тем, по его словам, вопрос о российском «вмешательстве» еще не закрыт, и сенаторам предстоит много работы в этом направлении.

Уорнер заявил, что очень гордится «двухпартийным расследованием», но работы для комиссии по-прежнему много – необходимо установить и опросить большое количество свидетелей.

В настоящее время (после промежуточных выборов) нужно приложить все силы, чтобы защитить целостность расследования прокурора Мюллера, и дать ему возможность завершить работу, заключил сенатор.

Напомним, расследование так называемого «российского вмешательства» ведется в США спецпрокурором Робертом Мюллером, а также комиссиями, созданными в обеих палатах Конгресса. Россия неоднократно отвергала обвинения, указывая на их голословность и расценивая как часть внутриполитической борьбы в США.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
В сенате США обеспокоены превосходством России в киберпространстве
Экспертное сообщество США пытается наметить пути выхода из афганского тупика
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти