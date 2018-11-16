В Минобороны рассказали, кого сейчас берут в армию, а кого - нет
В России идет осенняя компания по призыву новобранцев на срочную военную службу. Молодые люди, получившие повестку и решившие "отдать долг Родине", перед тем как попасть в войска в обязательном порядке проходят медицинское освидетельствование, по итогам которого и решается вопрос годности или негодности призывника к службе. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко.
Как пояснил Дацко, в настоящее время показатель годности призывников к военной службе составляет 79 процентов, что значительно выше, чем было пять-шесть лет назад. Перед призывом врачи-специалисты изучают результаты медицинских осмотров юношей за весь период их жизни и принимают решение о годности или негодности молодого человека к службе в армии.
В ходе военно-медицинского освидетельствования призывники получают категорию годности к военной службе, обозначаемую буквами русского алфавита - А, Б, В, Г, Д. Буква "А" в категории годности обозначает, что призывник годен без ограничений, таких направляют служить в морскую пехоту, ВДВ, спецназ, на корабли ВМФ.
Категория "Б" обозначает незначительные ограничения по здоровью. Такие призывники к военной службе годны, но не во всех видах и родах войск.
Категория годности "В" - ограниченно годен к военной службе, призывник освобождается от службы в армии, но не от исполнения воинской обязанности в случаях, предусмотренных российскими законами.
Категория "Г" обозначает временную негодность к военной службе по состоянию здоровья, по данной категории призывнику предоставляется отсрочка от нескольких месяцев до года, после чего он снова проходит медицинское освидетельствование. При отсутствии отклонений призывник идет служить в войска.
Самая тяжелая - категория "Д". По данной категории молодого человека раз и навсегда освобождают не от призыва на военную службу, а от исполнения воинской обязанности. Под эту категорию подпадаю люди с очень слабым здоровьем, с врожденными заболеваниями и ограниченными возможностями.
В некоторых случаях призывники, освобожденные по состоянию здоровья от призыва, могут пройти повторное медицинское освидетельствование, если считают, что способны служить в войсках. Такое право законодательно закреплено с декабря 2017 года и в последнее время значительно возросло количество тех, кто желает пройти повторную комиссию ради службы в армии.
Андрей Дацко также назвал основные болезни, из-за которых призывники не проходят медицинские комиссии, это - заболевания костно-мышечной системы, в том числе плоскостопие 3 степени, сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, болезни органов пищеварения, в том числе язва желудка и 12-перстной кишки. Он пояснил, что не все перечисленные болезни "ставят крест" на службе в армии, степень болезни и годность призывника определяется отдельно для каждого комиссией в каждом конкретном случае.
Кроме этого замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны привел некоторые ограничения для службы по росту, весу и зрению. Как пояснил Дацко, основной причиной негодности к службе в армии является недостаточное физическое развитие. Если молодой человек ростом ниже 150 сантиметров, то в армию его не возьмут. То же самое будет, если вес призывника составляет менее 45 килограмм. Также существует ограничение на службу с излишним весом, здесь границей считается ожирение третьей и выше степени. Допустимая норма по зрению для службы в некоторых подразделениях - "минус" 6 диоптрий включительно.
Имеются также специальные ограничительные нормы для отдельных видов и родов войск. Например, кандидат в ВДВ не должен весить больше 90 кг, так как именно на этот вес рассчитано безопасное применение парашюта. По росту ограничение в спецназ - не выше 185 см и не ниже 170, в танкисты не выше 175 см.
Конечно в данном материале не указаны все болезни и ограничения, препятствующие службе молодых людей в вооруженных силах России. Полное описание можно найти в специальной литературе, законах, актах и документах, регламентирующих прохождение медицинского освидетельствования призывника. Врачи не решают, служить или нет, они лишь определяют категорию годности, а решение о службе остается за призывной комиссией.
Как пояснил Дацко, в настоящее время показатель годности призывников к военной службе составляет 79 процентов, что значительно выше, чем было пять-шесть лет назад. Перед призывом врачи-специалисты изучают результаты медицинских осмотров юношей за весь период их жизни и принимают решение о годности или негодности молодого человека к службе в армии.
В ходе военно-медицинского освидетельствования призывники получают категорию годности к военной службе, обозначаемую буквами русского алфавита - А, Б, В, Г, Д. Буква "А" в категории годности обозначает, что призывник годен без ограничений, таких направляют служить в морскую пехоту, ВДВ, спецназ, на корабли ВМФ.
Категория "Б" обозначает незначительные ограничения по здоровью. Такие призывники к военной службе годны, но не во всех видах и родах войск.
Категория годности "В" - ограниченно годен к военной службе, призывник освобождается от службы в армии, но не от исполнения воинской обязанности в случаях, предусмотренных российскими законами.
Категория "Г" обозначает временную негодность к военной службе по состоянию здоровья, по данной категории призывнику предоставляется отсрочка от нескольких месяцев до года, после чего он снова проходит медицинское освидетельствование. При отсутствии отклонений призывник идет служить в войска.
Самая тяжелая - категория "Д". По данной категории молодого человека раз и навсегда освобождают не от призыва на военную службу, а от исполнения воинской обязанности. Под эту категорию подпадаю люди с очень слабым здоровьем, с врожденными заболеваниями и ограниченными возможностями.
В некоторых случаях призывники, освобожденные по состоянию здоровья от призыва, могут пройти повторное медицинское освидетельствование, если считают, что способны служить в войсках. Такое право законодательно закреплено с декабря 2017 года и в последнее время значительно возросло количество тех, кто желает пройти повторную комиссию ради службы в армии.
Андрей Дацко также назвал основные болезни, из-за которых призывники не проходят медицинские комиссии, это - заболевания костно-мышечной системы, в том числе плоскостопие 3 степени, сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, болезни органов пищеварения, в том числе язва желудка и 12-перстной кишки. Он пояснил, что не все перечисленные болезни "ставят крест" на службе в армии, степень болезни и годность призывника определяется отдельно для каждого комиссией в каждом конкретном случае.
Кроме этого замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны привел некоторые ограничения для службы по росту, весу и зрению. Как пояснил Дацко, основной причиной негодности к службе в армии является недостаточное физическое развитие. Если молодой человек ростом ниже 150 сантиметров, то в армию его не возьмут. То же самое будет, если вес призывника составляет менее 45 килограмм. Также существует ограничение на службу с излишним весом, здесь границей считается ожирение третьей и выше степени. Допустимая норма по зрению для службы в некоторых подразделениях - "минус" 6 диоптрий включительно.
Имеются также специальные ограничительные нормы для отдельных видов и родов войск. Например, кандидат в ВДВ не должен весить больше 90 кг, так как именно на этот вес рассчитано безопасное применение парашюта. По росту ограничение в спецназ - не выше 185 см и не ниже 170, в танкисты не выше 175 см.
Конечно в данном материале не указаны все болезни и ограничения, препятствующие службе молодых людей в вооруженных силах России. Полное описание можно найти в специальной литературе, законах, актах и документах, регламентирующих прохождение медицинского освидетельствования призывника. Врачи не решают, служить или нет, они лишь определяют категорию годности, а решение о службе остается за призывной комиссией.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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