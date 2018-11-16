Объединение «Группа ГАЗ» поддержат заказами для Росгвардии
Минпромторг предложил новые меры по поддержке «Группы ГАЗ» и «Русских машин» Олега Дерипаски из-за санкций, сообщает Коммерсантъ.
По замыслу министерства, до конца текущего года будет выделено из резервного фонда правительства 2 млрд. рублей, которые будут потрачены на закупку автомобилей для Росгвардии. Предполагается на эти средства приобрести не менее 600 машин. Заказы будут размещены на заводе «Урал» и Арзамасском машиностроительном заводе (входят в вышеуказанные объединения).
Документ о финансовой поддержке подготовлен по поручению главы правительства Дмитрия Медведева.
Кроме того, в проекте идет речь о выделении в текущем году 1,5 млрд. рублей производителям техники, работающей на природном газе. Эти деньги должны пойти на предоставление скидок покупателям в соответствии с постановлением правительства от 12 июля 2016 года. Средний размер скидки – 1 млн. рублей. То есть, по льготной цене могут быть проданы 1,5 тыс. машин.
Как отмечается в тексте проекта, предлагаемые меры обеспечат дополнительную загрузку мощностей предприятий, находящихся под западными санкциями, и позволят решить ряд задач, связанных с безопасностью государства.
Напомним, в апреле Минфин США ввел санкции в отношении 24 физических и 14 юридических лиц РФ. В том числе под ограничения попал предприниматель Олег Дерипаска и подконтрольные ему предприятия «Русал», «Группа ГАЗ», «Базовый элемент», En+ Group. Всем компаниям закрыт доступ к финансовой системе США. Операции с «Группой ГАЗ» должны быть полностью прекращены 7 января 2019 года.
По замыслу министерства, до конца текущего года будет выделено из резервного фонда правительства 2 млрд. рублей, которые будут потрачены на закупку автомобилей для Росгвардии. Предполагается на эти средства приобрести не менее 600 машин. Заказы будут размещены на заводе «Урал» и Арзамасском машиностроительном заводе (входят в вышеуказанные объединения).
Документ о финансовой поддержке подготовлен по поручению главы правительства Дмитрия Медведева.
Кроме того, в проекте идет речь о выделении в текущем году 1,5 млрд. рублей производителям техники, работающей на природном газе. Эти деньги должны пойти на предоставление скидок покупателям в соответствии с постановлением правительства от 12 июля 2016 года. Средний размер скидки – 1 млн. рублей. То есть, по льготной цене могут быть проданы 1,5 тыс. машин.
Как отмечается в тексте проекта, предлагаемые меры обеспечат дополнительную загрузку мощностей предприятий, находящихся под западными санкциями, и позволят решить ряд задач, связанных с безопасностью государства.
Напомним, в апреле Минфин США ввел санкции в отношении 24 физических и 14 юридических лиц РФ. В том числе под ограничения попал предприниматель Олег Дерипаска и подконтрольные ему предприятия «Русал», «Группа ГАЗ», «Базовый элемент», En+ Group. Всем компаниям закрыт доступ к финансовой системе США. Операции с «Группой ГАЗ» должны быть полностью прекращены 7 января 2019 года.
- Использованы фотографии:
- УРАЛ, http://www.uralaz.ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter