Урок от Терезы Мэй: как затеять брексит и оставить всех недовольными

В черновой вариант договора вошли все предложения, продвигаемые Терезой Мэй в течение последнего года. Несмотря на то, что почти все из них оспаривались Кабинетом министров и парламентом, мнение госпожи Мэй не изменилось.Самым сложным остается проблема будущего ирландской границы. Правительство столкнулось с неразрешимой задачей: если окончательно выводить Соединенное Королевство из Евросоюза, то пришлось бы устанавливать «жесткую» границу между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Такая мера противоречит Белфастскому соглашению между Лондоном и Белфастом, и она бы закономерно вызвала недовольство целого региона.Второй вариант – сохранить особые условия на этой границе. Такой вариант – самый простой, но он не устраивает Евросоюз, который не хочет раздавать привилегии тем странам, которые не входят в его состав.Поэтому было принято решение о так называемом backstop – временном продлении особых условий на границе с Ирландией. Считается, что к концу переходного периода в рамках брексита (декабрь 2020 года) Великобритания и Евросоюз придумают, что же им делать. То есть проблема осталась нерешенной, хотя центральные британские СМИ не упустили возможность подзаработать на громких заголовках вроде: «Огромный прогресс в переговорах по брекситу».Такое компромиссное и неопределённое решение по границе в свою очередь противоречит интересам тех британцев, которые в 2016 году проголосовали за выход из Европейского союза. Тогда обещания политиков звучали совсем по-другому: Консервативная партия рекламировала брексит как путь к полной независимости в политических и экономических вопросах, к свободе устанавливать двусторонние отношения с другими государствами.По факту же ближайшие два года политика Великобритании по-прежнему будет зависеть от Брюсселя. А что будет потом, никто не знает, потому что, видимо, нынешнее правительство плохо представляет себе, чего они хотят в результате добиться.