В годовщину "евромайдана" в Киеве пройдут соревнования "Снайпер столицы"

В Киеве решили с размахом отпраздновать пятилетие майдана. По случаю Дню достоинства и свободы городские власти задумали провести множество тематических мероприятий, в том числе соревнования для школьников столицы - "Снайпер столицы – 2018". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.День достоинства и свободы, называемый в народе просто "днем евромайдана", будет праздноваться на Украине 21 ноября. Праздник посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против законного президента и правительства, которые в итоге привели к захвату власти националистически настроенной верхушкой, в дальнейшем провозгласившей курс на евроинтеграцию. Согласно сообщению пресс-службы администрации Киева, в рамках празднования в Киеве будет проведено множество тематических мемориальных, торжественных и культурных мероприятий, в том числе соревнования "Снайпер столицы — 2018", проводимые среди школьников.Напомним, что с 21 ноября 2013 года главная площадь Киева стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. В ходе столкновений погибло более 100 человек, смерть которых новая власть возложила на Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Именно история со снайперами и стрельбой по людям в ходе массовых беспорядков в Киеве сыграла значительную роль в захвате власти оппозицией. Хотя майданная власть и заявляет о причастности к этому снайперов "Беркута", но имеются сведения, что эту провокацию специально устроили сторонники майдана с помощью снайперов-наемников.